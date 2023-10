Islamisti oteli Njemicu: Paradirali su njezino nepomično tijelo dok su pljuvali po njoj

Na nedavno objavljenoj videosnimci koja je postala predmetom globalne zabrinutosti, vidi se grupa militanata iz Gaze kako paradira obalom s otetom ženom. Žrtva je identificirana kao Shana Louk (30), njemačko-izraelska dvojna državljanka. CNN je potvrdio autentičnost snimke koja je izazvala val uznemirenosti na društvenim mrežama diljem svijeta.

Uznemirujući video prikazuje nepomičnu djevojku koju su militanti iz Gaze oteli, vozeći je uokolo enklavom u kamionetu. Jeziv prizor pokazuje jednog od napadača kako drži nogu prebačenu preko Shaninog struka, dok dok njeno beživotno i krvavo tijelo povlači držeći ju za dredlockse.

The woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza has been identified.





30-year-old Shani Louk was a German citizen visiting Israel to attend the music festival for peace held near the Gaza border fence.

