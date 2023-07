Iskustvo kao iz horora: ‘Držali smo ga rukama, savijao se… Imam samo jedno pitanje’

Autor: Dnevno.hr

Mnogi su proživjeli traumatično iskustvo u srijedu dok je veliko nevrijeme pogodilo Hrvatsku, a posebno zagrebačku metropolu.

Neki se pitaju gdje je zakazao sustav za uzbunjivanje i zašto građanima nisu poslane poruke upozorenja za izuzetno opasno vrijeme, pogotovo nakon što je za zagrebačku regiju bio proglašen crveni meteoalarm.

A nakon što se u četvrtak na društvenim mrežama pojavila uznemirujuća snimka iz gondole zagrebačke žičare, u kojoj su usred oluje ostali zarobljeni nasmrt preplašeni putnici, pojavilo se pitanje zašto ZET istu na vrijeme nije stavio izvan pogona.





‘Bili smo potpuno mokri, a psi skroz izvan sebe’

Jedan od putnika koji je u srijedu poslijepodne doživio vožnju nalik onoj iz horor filma je rekao:

“Da, u toj gondoli bio sam ja s još troje ljudi i dva psa. Žičara je stala taman kad smo bili negdje na pola puta. Nije se micala neko vrijeme, ne znam koliko, 5, 10, 15 minuta… Bili smo u šoku. Zatim je nastavila dalje do cilja. Dolje nas nitko nije niti pogledao, a kamoli išta pitao. Niti nas, a niti putnike drugih gondola. Sama gondola prokišnjavala je na sve strane. Pleksiglas na prozorima toliko se savijao da smo ih pridržavali rukama misleći da će puknuti…

Bili smo potpuno mokri, a psi skroz izvan sebe, njih mi je bilo najviše žao. Iskustvo je zbilja bilo zastrašujuće, baš kao s ruba smrti. Glavom ti prođe najgori scenarij – što ako ta gondola padne? Ljuljala se poput igračke na vjetru, bacalo nas je na sve strane. U tom trenutku ne možeš ništa, koga da zoveš? Od muke smo sve pokušali nekako okrenuti na šalu, smijali se, računali na to da je ipak riječ o novoj žičari, vjerojatno certificiranoj i za takve nalete vjetra”, rekao je i dodao:

Oblaci su doslovce jurili

“Neke ljude, obitelj s malom djecom, pustili smo da idu prije nas. Tijekom cijeloga dana provedenoga na Sljemenu pratili smo vremensku prognozu i razvoj oblaka na aplikacijama i oluja je bila predviđena za oko 18 sati. Ali nebo je postajalo sve crnije, to nam se nije sviđalo i baš zato odlučili smo krenuti dolje puno ranije. Došli smo do žičare, vidjeli da radi, računali smo da sve ide po protokolu. No dok smo se vozili žičarom, shvatili smo da se sprema nešto baš gadno. Oblaci su doslovce jurili na nas… I dalje mi nije jasno zašto je žičara uopće vozila u takvim uvjetima… Tko ima zapovjednu odgovornost, kakva je interna procedura za žičaru u ovakvim situacijama i kakva je interna procedura upravljanja žičarom općenito, zašto se detaljno ne prate radari i zašto žičara nije bila zaustavljena barem dva sata prije”, pita se.

“Vidio sam presicu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Koliko sam shvatio, njemu su rekli da smo mi sigurno spušteni/spašeni. To nije istina – nitko nas nije spašavao. Mi smo samo bespomoćno čekali da se žičara opet pokrene i spusti nas dolje. Nije tu bilo nikakve intervencije niti akcije izvlačenja iz gondole”, zaključio je za Jutarnji.