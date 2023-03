ISKUSNI PILOT O PADU AVIONA! ‘Ovako nešto se događa iznimno rijetko, pa to je jako čvrsta letjelica’

Autor: Mia Peretić

U Zračnoj luci Pula danas je oko 12:30 sati došlo do pada malog privatnog zrakoplova.

Zrakoplov je pao prilikom polijetanja, a u nesreći su poginule dvije osobe. Neslužbeno radi se o stranim državljanima, muškarcu i ženi. Zrakoplov je imao njemačke oznake pa se pretpostavlja da se radi o njemačkim državljanima.

Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i vatrogasci.





Iskusni pilot: Ovako nešto se događa jako rijetko

Iskusni pilot Nijaz Delić, koji je letio 56 godina, ne pamti ovakvu tragediju kakva se danas dogodila u Istri.

“Nemam baš previše saznanja na osnovu kojih bih mogao imati širu sliku o tragičnom događaju, ali znamo već sada da se tragedija dogodila prilikom polijetanja te da je zrakoplov potpuno izgorio. Ovako nešto događa se izuzetno, ali izuzetno rijetko. Ja se osobno ne mogu sjetiti kada sam zadnji put čuo za ovako nešto”, rekao je Istra24 pilot Delić, čija obitelj u Puli niz godina vodi tvrtku Delić Air.

Kaže, u pitanju može biti milijun sitnica, no on pretpostavlja da je pilot bio nedovoljno iskusan s vjetrom ili je zaboravio deblokirati neku od brojnih komandi.

“Malim avionima vjetar zna stvarati probleme, no ako je pilot imao više od 300 sati leta, tako nešto mu ipak ne bi trebalo predstavljati poteškoću. Mada danas jest puhao jak vjetar. Možda su zaboravili na gorivo… Teško mi je to sad procijeniti. Evidentno da je zrakoplov pao te se potom zapalio nakon udarca. Inače, to je jako čvrst, kvalitetan i ekonomičan avion, sačinjen od specijalne plastike. Što ih je prevarilo, pokazati može samo vrijeme”, rekao je pulski pilot s višedesetljetnim iskustvom.

Dolaze predstavnici Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća

Pulska Zračna luka do daljnjeg je zatvorena, službena postupanja su u tijeku, a očekuje se dolazak predstavnika Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća, potvrdila je u petak, nakon zrakoplovne nesreće u kojoj su dvoje stranih državljana poginulo, direktorica Nina Vojnić Žagar.

“Ovo je prva zrakoplovna nesreća u Zračnoj luci Pula u kojoj su nažalost život izgubile dvije osobe. Radi se o stranim državljanima”, izjavila je novinarima direktorica Zračne luke nakon nesreće do koje je došlo prilikom polijetanja malog zrakoplova.









Službena postupanja koja provode nadležne službe u tijeku, a javnost će, kazala je, biti pravodobno izviještena o saznanjima čim nove informacije budu dostupne.

“O uzrocima nesreće u ovom trenutku ne mogu govoriti, jer se još ne znaju, no Agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća je nadležna za to i očekujemo dolazak njenih predstavnika. Zračni promet je obustavljen i Zračna je luka do daljnjega za sav promet zatvorena. Organizirani su transferi autobusom i ostali putnici su još ovdje i čekaju svoj transfer”, kazala je Vojnić Žagar.

U međuvremenu istarski župan Boris Miletić je u kratkom priopćenju izrazio sućut obiteljima poginulih u padu aviona.









Lokalni mediji nagađaju da se radi o modelu aviona “Virus pipistrel” slovenske proizvodnje, dvosjedu s jednim motorom koji se prodaje kao ultralaki i laki sportski avion.