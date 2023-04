ISKRE FRCALE ZBOG VRUĆE TEME! ‘Gluplji razlog za ostavku nisam čuo!’, odluka je pala: Hrvoj Šipek i Marušić pozvane da rasvijetle okolnosti ostavke

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek i bivša ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić biti će pozvane na tematsku sjednicu saborskog Odbora za pravosuđe kako bi rasvijetlile okolnosti ostavke Marušić, odlučeno je u četvrtak na sjednici tog odbora.

Odluku da se sazove tematska sjednica o radu USKOK-a i DORH-a u kontekstu aktualnih događaja i kadrovskih rješenja, te na nju pozovu Hrvoj Šipek i Marušić Odbor za pravosuđe donio je jednoglasno.

No, nije prošao prijedlog Vesne Nađ (Socijaldemokrati) da se na tu sjednicu pozove i ministar pravosuđa Ivan Malenica.





Grmoja: Vozač nema veze s odlaskom Marušić

Oporba je zatražila sazivanje tematske sjednice je smatra da je “cijela priča oko ostavke Marušić bajka”, da njezin odlazak s pozicije zbog prometne nesreće njezina vozača koja se dogodila prije godinu dana nije pravi razlog nego da se iza krije politički pritisak iz Banskih dvora.

Mostovac Nikola Grmoja je na sjednici rekao da će o tome odlučivati HDZ-ov Krunoslav Katičić “koji je uhvaćen u komunikaciji s osumnjičenima u aferi Žalac”, na što mu je Katičić poručio da je ‘fascinantna lakoća kojom se optužuje’.

“Na antikorupcijskom vijeću smo donijeli zaključak o pozivanju glavne državne odvjetnice, nikad ga nismo dobili, bez dizanja ruke Katičića, ona neće doći. Što vam to govori, da je DORH neovisan? To nas treba zabrinuti, ona odgovara vladajućoj većini i Vladi RH, ne Saboru. Imamo postavljanje standarda kakvih nema u Švedskoj i Finskoj, netko je rekao da Marušić odlazi zbog standarda. A Katičić bi o tome trebao odlučivati? Imamo desnu ruku premijera, Marka Milića, koji je uhvaćen kako u porukama namješta poslove. Vozač nema veze s odlaskom Vanje Marušić. Prometnu nesreću nakon godine dana navoditi kao razlog, ne stoji. Drugi razlog koji neki navode za odlazak Marušić je što premijer nije zadovoljan što se AP spominje u spisima. Neki idu tako daleko da spominju kazneni progon”, oštar je bio Grmoja.

Spajić: Gluplji razlog za ostavku nisam čuo

„Nikada nisam čuo gluplji razlog za ostavku, da se zbog prometne nezgode svog vozača daje ostavku”, rekao je Daniel Spajić (DP) te je i on podržao pozivanje Hrvoj Šipek i Marušić u Sabor. Ocijenio je i da se “DORH nalazi u raljama politike i da svaki državni odvjetnik u ladicama 20 godina drži razne predmete o raznim političarima”.

Katičić je rekao da će HDZ podržati prijedlog te da HDZ podržava tematsku sjednicu, kada su u pitanju osjetljive i javnosti interesantne teme one se trebaju objasniti.

Vidović Krišto: Probudili ste se iz zimskog sna

Karolina Vidović Krišto (OIP) čestitala je Odboru što se "probudio iz zimskog sna" i shvatio da postoje problemi u pravosuđu podsjetivši da je prije dvije godine tražila sazivanje sjednice o radu DORH-a i USKOK-a.









Marušić nije nikakva žrtva, zadnje 22 godine imamo politizaciju pravosuđa i ne postoji vladavina prava te zato nema investicija i građani iseljavaju, rekla je Vidović Krišto.

No, ni Hrvoj Šipek ni Marušić nisu obvezne doći u Sabor i tek treba vidjeti hoće li se to dogoditi. Termin tematske sjednice odrediti će se u narednih dva do tri dana, najavio je Jakšić.