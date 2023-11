Iskre frcale u Saboru: Mahao kobasicom, a onda je izvadio Vučićevu omiljenu salamu

Danas je u Saboru na dnevnom redu izjašnjavanje zastupnika o amandmanima na Vladin prijedlog Državnog proračuna za 2024.

Na predloženi Državni proračun podneseno je ukupno 468 amandmana, od kojih su 463 odnijeli oporbeni zastupnici, a pet je amandmana vladajućih.





No, prije toga zastupnici imaju slobodne govore, odnosno iznošenje stajališta po klubovima. Prvi je na redu bio zastupnik Hrvatskih suverenista, Marijan Pavliček, koji je u Sabor došao u tradicionalnoj slavonskoj odjeći.

Pavliček došao u slavonskoj odori

Kada je došao za govornicu, na glavu je stavio i šešir, a u rukama je imao ‘rekvizite’, kojima će kasnije tijekom govora mahati.

“Hvaljen Isus i Marija”, rekao je uvodno, dodavši da se tako pozdravlja u Slavoniji.

“Danas sam ciljano obukao šokački šešir da dam do znanja kako podržavam svinjogojce i poljoprivrednike koji sedmi dan prosvjeduju, nisu oni tamo iz hira, nisu ispolitizirani. Imaju svoj razum, tamo su jer su na koljenima, nezadovoljni su borbom Ministarstva protiv afričke svinjske kuge, ministrice koja svinjca vidjela nije, loše odluke su dovele do toga da je od 23. lipnja do danas 37 tisuća eutanaziranih svinja. Bolest se s dva dvorišta proširila na 1100 dvorišta, s jedne na tri županije i 22 općine. Ministrica je donijela niz nelogičnih naredbi, jedna je da i danas zabranjuje klanje zdravih svinja na području dijelova tri županije, radi se o nekoliko desetaka tisuća svinja u trećoj kategoriji. Zašto se brani klanje zdravih svinja? Zašto ljudi ne mogu klati svinje ako veterinar dođe i utvrdi da su zdrave? U mesnoj industriji je poklano preko 50 tisuća bravaca, zdravih, mesna industrija ih je dobila po 60 posto jeftinije od tržišne cijene. Je li itko od nas to osjetio na cijenama u mesnoj industriji? Dobro su omastili brk. Ova vlast je uništila tradicijsko svinjogojstvo u Slavoniji. Mi i naši preci smo dočekivali goste s domaćim proizvodima, kobasicom i šunkom, a od ove zime dočekat ćemo ih s jeftinim parizerom”, rekao je Pavliček pa pokazivao kobasu i parizer.

I Vučić paradirao s parizerom

Sve to je malo podsjetilo na scene iz Srbije gdje je predsjednik Vučić također paradirao s parizerom čije je pojeftinjenje svojevremeno najavio. Podsjetimo, čak je objavio snimku kako jeo parizer s ministrima Sinišom Malim i Tomislavom Momirovićem.

“Dosad smo bili 50 posto samodostatni, sada nećemo ni toliko, pozivam ministricu da razgovara s poljoprivrednicima, apeliram na ministricu da dozvoli klanje i držanje zdravog svinjskog mesa”, zaključio je pa izazvao rekciju HDZ-ovog zastupnika.

Reagirao HDZ-ovac: Dobro znate da će svinjokolje biti

Nikola Mažar tražio je povredu poslovnika jer je uvjeren da Pavliček govori neistinu.

“Molim vas da govorite istinu, jako dobro znate da će svinjokolje biti, ali ne smije biti novih slučajeva afričke svinjske kuge. Mjere daju rezultate, borimo se za poljoprivrednike istinom, ne politizacijom”.

Dosad nije bila niti jedna svinjokolja, rokovi se produžuju, čeka se da i zdrave svinje dobiju opaku bolest pa da možete i njih eutanazirati, odgovorio mu je Pavliček.

Dominirala tema prosvjeda svinjogojaca

Bulj: Digla se Slavonija, dići će se i Dalmacija

U ime Kluba zastupnika Mosta, govorio je Miro Bulj. I on je govorio o prosvjedu poljoprivrednika.









“Nije mi jasna Vlada koja ukida svoju tradiciju. To su korijeni, ja kao Dalmatinac dajem potporu Slavoncima, svi ste vikali da treba povezati zelenu i plavu Hrvatsku, Jadran i Slavoniju. Što imamo? Uvozne lobije, uvozimo meso. Tko pogoduje? Ministarstvo koje je zaduženo da se bori protiv toga, pogoduju službe koje bi trebale zaštititi hrvatskog seljaka. Imamo pobunu seljaka, ako je Slavonija prazna, je li to projekt Slavonija? Zabranili ste im da kolju svoju prasad. Digla se Slavonija, dići će se i Dalmacija. U Ministarstvu ne znaju razliku između kokoši i praseta, drži lova, prljava, šporka”, rekao je Bulj.

Davor Bernardić ocijenio je da je reakcija Ministarstva poljoprivrede u slučaju afričke svinjske kuge bila zakašnjela te dovela u pitanje egzistenciju brojnih slavonskih obitelji.

“Došlo je do velikog bunta ljudi koji prosvjeduju ne zato što su politički manipulirani, već zato što su očajni”, rekao je Bernardić.