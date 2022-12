ISKRE FRCALE U SABORU, ‘JADNO I ŽALOSNO’! ‘Radnike ste za kunu prodali’, Jandroković gasio vatru: ‘Dajte smanjite doživljaj i ne vrijeđajte’

Autor: M.P.

Hrvatski sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o radu (ZOR) te u prvom čitanju o prijedlogu izmjena Zakona o trgovini koje je predložila Vlada.

Prije predstavljanja izmjena Zakona od strane predlagatelja zaredali su se zahtjevi za stankom.

Prva je na redu bila Katarina Peović (RF).





“Činjenica objedinjene rasprave ukazuje na malverzaciju koju želi HDZ, a to nije ukidanje rada nedjeljom nego smanjivanja broja radnih nedjelja. To su manipulacije, ako Zakon prođe, radnici će imati 30 posto manju plaću u izvanrednim uvjetima, to znači da ćete tisuće kuna plaća imati manje, nećete moći plaćati kredite, kakva neradna nedjelja? Mi dobivamo i trgovinu sa sindikatima koji šute zbog beneficija, a nereprezentativni sindikati nemaju te beneficije”, rekla je Peović, na što se javila HDZ-ova Majda Burić.

“Tri zakona donose promjene, radi se o regulaciji rada nedjeljom gdje će nedjeljom u načelu trgovine biti zatvorene s iznimkom rada trgovina 16 nedjelja godišnje. Zakon o radu dodatno propisuje 50 postotno uvečanje plaćanja rada nedjeljom s time da to ne znači da poslodavac neće moći radniku isplatiti i više ako to želi. Također, uvodi se načelo nedostupnosti radnika s ograničenjima, reguliraju se i ugovori na određeno vrijeme. Dosadašnja norma, koju je stavila SDP-ova vlada i dozvoljavala da u roku od tri godine radnik može imati, figurativno, 333 ugovora na određeno, mi to ograničavamo na maksimalno 3 ugovora na neodređeno”.

SDP-ova Sabina Glasovac nije se složila s tvrdnjom HDZ-ove zastupnice da su ovi zakoni baš tako dobri po radnike.

“Ovaj zakon o radu ne samo da ne jača dostojanstvo radnika, već ide na štetu, odbijate zakonom ograničiti ugovore na određeno, ovaj vaš lažni zakon o radu. Nije vam stalo da se poboljšaju uvjeti onima koji žive od svog rada, žalosno i jadno”.

“Sjednite malo”

Burić se nije dala, oštro je odgovorila SDP-ovoj zastupnici.

“Da je Sabina Glasovac pročitala zakone znala bi da rad nedjeljom, blagdanom i prekovremeni rad mora biti primjereno plaćen, niste pročitali da se ovim zakonom propisuje nedostupnost radnika”, na što ju je prekinuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković i dao joj opomenu jer je prekoračila dopušteno vrijeme za govor.









“Sjednite malo i čitajte da možete shvatiti za vas složenu tematiku”, poručila je HDZ-ovki Sanja Radolović (SDP).

Jandroković je i njoj dao opomenu.

“Smanjite doživljaj, ne vrijeđajte se, uvrijedili ste zastupnicu”, smirivao je tenzije. No, Glasovac se nije pokolebala i svjesno otišla po svoju opomenu.









“Prodajete radnike za kunu, sat prekovremenog rada, noćnog rada moći će biti plaćen kunu i sve će biti po zakonu”.

Miroslav Škoro zapitao se, za koga donosimo ove zakone.

“Pozdravit ćemo svaku promjenu za dobrobit hrvatskog naroda, pitanje je sagledavamo li stvari vatrogasno ili promišljamo dugoročno? Ne znam koliko stranaca je u Hrvatsku uselilo u godinu dana? Dovoljno je prošetati ulicama, to su ljudi za koje vjerojatno pripremamo zakon, možda ne sada, ali demografi govore da će doći do značajne promjene. Dobro bi bilo da napravimo obuhvatni imigracijski zakon da vidimo tko to radi u Hrvatskoj i jesmo li svjesni što se u demografskom smislu događa, džaba nam svi zakoni ako ih ne budemo imali za koga raditi”, poručio je.

Zatim su zastupnici otišli na stanku od 20 minuta, a nakon povratka u klupe, predlagatelji će u ime Vlade predstaviti izmjene zakona.

Peović naljutila Jandrokovića

Nakon što su ministri Davor Filipović i Marin Piletić predstavili izmjene zakona, prva se javila Katarina Peović i odmah pošteno naljutila Jandrokovića.

“Ministar omalovažava saborske zastupnike, govori o stvarima koje nemaju veze sa zakonom o radu, o povišenju plaće gdje smo u zaostatku, a da ne govorimo o manipulaciji drugim zakonom”, rekla je i zaradila opomenu.

“Iznimno ste nekorektni, svi koji su se javili za repliku su iza vas, dali ste povredu poslovnika, a replicirali i svima koji su se pošteno prijavili za repliku pokazali ste nekorektnost”, ljutio se Jandroković.

HDZ-ovi zastupnici u replikama redom hvale ministra Filipovića i predložene izmjene zakona.

Branko Bačić: “Bez treće nema sreće, dva puta smo donosili zakon koji regulira rad nedjeljom, dva puta ga je Ustavni sud rušio. Čini mi se da je sad nađena mjera”.

Miletić: Neću čak govoriti kao kršćanin

Mostovac Marin Miletić javio se s prijedlogom.

“Imamo primjere Njemačke, Belgije i Austrije gdje su trgovine nedjeljom zatvorene, neću čak govoriti ni kao kršćanin. Dobro je da naše majke mogu biti jedan dan doma s obiteljima, mogu se moliti, planinariti, a mi u klubu Mosta bismo bili zadovoljniji da su radnici sami izabrali, imate situaciju da dvoje supružnika radi pa im je lakše izabrati, a imate situaciju da samo jedna osoba radi”.

Marijana Puljak je rekla da su za slobodu izbora rada nedjeljom.

“Hoćemo li možda na benzinskima moći kupovati i meso i povrće pa da benzinske postanu zamjena za trgovine koje neće raditi?”

Filipović je rekao da ne vjeruje da će se to dogoditi jer je na benzinskoj inače sve skuplje.

“Očito nikad niste bili na benzinskoj, doslovno se može kupiti sve od igle do lokomotive. Sjetite se benzinskih za vrijeme lockdowna”, poručila mu je Puljak.

Nikola Mažar (HDZ) rekao je da ih vrijeđa da netko nije bio na benzinskoj, a Jandroković je prekinuo raspravu rekavši da biti na benzinskoj postaju nije znak da je netko prekršio poslovnik.

Dalija Orešković jako je naljutila dio zastupnika.

“Ovo je prvi put da sam vidjela niz replika samo od HDZ-a u kojima su se isticale katoličke tradicionalne vrijednosti, a ne zaštita radnika. Očekujete da će u vrijeme blagdana biti puno pohvala s oltara, išli ste se dodvoriti Crkvi”, rekla je i jako naljutila Hrvoja Zekanovića.

“Poštovana diplomirana pravnica s pravosudnim ispitom, koji je problem? Imate problem s kršćanskim vrijednostima?”, pitao ju je.

Nije sporna crkva, nego što bi Hrvatska po Ustavu trebala biti sekularna i sporno je kada Crkva državi diktira pravila, odgovorila mu je Orešković.

“Svi ste živahni danas, smirite se”, poručio im je Jandroković.

Zekanović se zatim opet javio za riječ.

“Drago mi je da se ovo rješava, u nekim trgovačkim lancima radnici su nedjeljom biti adekvatno plaćeni, u jednoj trgovini su mi djelatnice rekla da bi radile nedjeljom što više. Moram komentirati kolegicu kojoj su univerzalne kršćanske vrijednosti sporne, ali ne znaju reći što. To je zanimljivo, da katolička crkva i svećenici krenu u gay paradu vjerojatno bi im i to bilo sporno”, rekao je.

‘Ministar me pravi ludom’

Objedinjujemo svinjske polovice, ženske grudnjake i drva za ogrjev, poručila je Anka Mrak Taritaš oko objedinjavanja rasprave, što je nasmijalo Jandrokovića.

“Ministar me pravi ludom, tražili smo propisivane zakonskog minimuna za prekovremeno, noćne, ne ispunjavajte obećanja”, rekla je Glasovac, a ministar Piletić joj je odvratio

Mi svoja obećanja ispunjavamo, za razliku od vas, rekao je Piletić, a pridružio mu se Josip Borić.

“Glasovac govori neisitunu, upravljala je politikama, a kako je to funkcioniralo, udri po profesorima, zaposlenima, danas iz oporbe znaju sve”, rekao je dok se Glasovac zaletjela prema njemu i pred nosom mu mahala s papirom.

Što se uređuje izmjenama Zakona?

Konačnim prijedlogom izmjena ZOR-a, jasno se definira pojam plaće, sprječava neopravdano uzastopno sklapanje ugovora o radu na određeno, povećava satnica za rad nedjeljom i odustaje od mogućnosti da radnik odbije rad nedjeljom. Među ostalim, potpunije se uređuje rad na izdvojenom mjestu rada, te dodatni rad za drugog poslodavca bez suglasnosti matičnog poslodavca.