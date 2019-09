Iskoristite vikend jer stiže nam pravo jesensko vrijeme! Evo što nas čeka sljedećeg tjedna

Autor: Dnevno

Danas i sutra nas očekuje pretežno sunčani vikend, koji će na Jadranu početi s burom, a završiti s jugom, javlja HRT.

S jugom pak stiže nova promjena vremena, na sjevernom Jadranu primjetna već do kraja nedjelje, a diljem Hrvatske početkom sljedećega tjedna, koji će u većini krajeva biti topliji od ovoga. Vjerojatno i kišovitiji Stoga je aktivnosti na otvorenome koje zahtijevaju suho vrijeme najbolje obaviti tijekom ovoga vikenda.

Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane pripremio je Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a. “U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, ujutro mjestimice uz mogućnost magle i slabog mraza. Zapuhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a temperatura će zraka od jutarnjih 3 do 6 °C danju porasti do vrijednosti između 19 i 21 °C. Podjednako će toplo danju biti i u središnjoj Hrvatskoj, također uz sunce, te ujutro ponegdje moguću maglu i slab mraz. Najniža temperatura zraka bit će od 1 do 5 °C. Ponegdje će danju biti umjerenog jugoistočnjaka i istočnjaka”, istaknuo je Mikec.

“Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije također bura pa zapadni i jugozapadni vjetar, uz većinom malo valovito more temperature od 20 do 24 °C. Uz obilje sunčana vremena najniža će temperatura zraka uz more biti od 13 do 16 °C, u unutrašnjosti 6 do 9 °C, a poslijepodnevna uglavnom između 22 i 24 °C. U nedjelju još većinom suho, ujutro i hladno, pa toplije, ali i oblačnije, kišovitije, vjetrovitije…”, tvrdi Mikec.

“U nedjelju na kopnu još relativno hladno jutro, no danju toplije nego u petak i subotu, uz jugozapadni i južni vjetar. U novome tjednu osjetno toplija jutra, a najviša poslijepodnevna temperatura vjerojatno će biti oko 20 °C, gdjekad i viša. Uz to, bit će promjenljivo, s kišom u ponedjeljak, ponegdje i u utorak te vjerojatno nakon sredine tjedna. Na Jadranu će tijekom nedjelje zapuhati jugo koje će donijeti naoblačenje na sjeverni dio, od ponedjeljka i na cijeli Jadran. Puhat će umjereno i jako jugo te će biti kiše, mjestimice i obilnije, uz jače pljuskove s grmljavinom. U srijedu vjerojatno sunčanije, a zatim je opet moguća kiša.”, prognozirao je Krunoslav Mikec iz DHMZ-a.