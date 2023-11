Iskoristio Meloni da sakrije istinu: Plenković ovo želi sakriti od naroda

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Gašenje požara – tako se kolokvijalno opisuje politika koju posljednjih godina provodi premijer Andrej Plenković koji, ako je vjerovati anketama, u političkoj areni nema konkurenciju. Gašenje požara zapravo je Plenkovićevo guranje kriza pod tepih, ispod kojeg možda u jednom trenutku i izvire.

No Plenković na taj način funkcionira posljednjih godina, i to do te mjere da bi se moglo reći kako je takvo djelovanje preraslo u sasvim ozbiljan politički stil koji je pokazao i ovih dana, kada je u Zagreb stigla talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je svojeg hrvatskog kolegu posjetila u dosta nezavidnom trenutku, dok se on još branio od medijskih napisa u kojima su se problematizirale afere njegove ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, ali i prometna nesreća u kojoj je sudjelovao donedavni ministar obrane Mario Banožić.





Goruća je tema i ono zbog čega je Meloni stigla u Zagreb, a riječ je o suspenziji Schengena koji je za Plenkovića trebao biti jedna od osovina kampanje za parlamentarne izbore, koji bi se pak, prema nekim tvrdnjama iz HDZ-a, trebali održati već u veljači ili ožujku. Održe li se doista izbori već početkom iduće godine, Plenković će naciji biti prisiljen objasniti i smisao Schengena uz kontrole koje je Slovenija vratila na svoje granice.

Jasan Slovenac

I talijanska premijerka Meloni dotaknula se tijekom svojeg zagrebačkog posjeta granica pa je poručila da će njezina zemlja kontrole na granici sa Slovenijom ukinuti čim se geopolitička situacija stabilizira. Da se situacija neće tako brzo stabilizirati, može se naslutiti iz objava slovenskih medija, iz kojih jasno proizlazi da je slovenska vlada granične kontrole produljila za još šest mjeseci, počevši od 22. prosinca, što će dakle potrajati sve do ljeta.

Slovensko ministarstvo vanjskih poslova o namjeri će obavijestiti Europsku komisiju, ali i zemlje članice Europske unije, a njihov ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar objavio je pak na konferenciji za novinare da je takvu mjeru predložio Vladi zbog više razine terorističke prijetnje.

“Kada sigurnosna situacija to bude dopuštala, mjera će biti ukinuta”, obećao je slovenski ministar policije, iz čijih riječi nije posve jasno hoće li situacija potrajati i tijekom ljeta, što bi hrvatskoj strani moglo izazivati glavobolje zbog turističke sezone usred koje bi se, kao i dosadašnjih godina, mogle stvarati nesnosne gužve na graničnim prijelazima. Slovence, međutim, gužve ne zanimaju, njihov ministar Poklukar s velikim oprezom progovara o opasnosti od terorizma koja je na razini Europske unije, prema njegovim riječima, velika, a sukob na Bliskom istoku daleko je od kraja.

“Terorizam je prijetnja koja je vrlo prikrivena. Ne znamo kada bi mogla izbiti, stoga moramo biti oprezni”, naglasio je slovenski ministar koji je ujedno obznanio kako je slovenska policija samo ove godine zabilježila više od 50 tisuća neovlaštenih prelazaka državne granice, većinom na granici s Hrvatskom. Baš je tijekom ljetnih mjeseci, odnosno u srpnju, kolovozu i rujnu, zabilježen porast trenda prijelaza koji se u listopadu počeo smanjivati. Uvođenjem novih kontrola obrađeno je gotovo četiri tisuće neovlaštenih prelazaka granice i opet je velika većina tih prelazaka zabilježena na granici s Hrvatskom.









Uspješno plivanje

Stoga se u slovenskoj javnosti i na tamošnjoj političkoj sceni kao dobar potez ocjenjuje uvođenje dvomjesečnih graničnih kontrola od 21. listopada, nakon odluke Italije da učini isto na svojoj granici sa Slovenijom. Baš poput Talijana, i Slovenci su, obrazlažući svoju odluku, naveli prijetnje javnom redu i unutarnjoj sigurnosti EU-a, stanje na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i sprečavanje terorizma.

Meloni je pak tijekom posjeta Zagrebu izjavila kako je Italija uvijek spremna ukinuti te kontrole kada se okolnosti smire, a premijer Plenković pozvao je da taj privremeni režim ne traje dugo, a da se u međuvremenu treba intenzivirati suradnja triju policija koja je ionako već odlična. Plenković je, dakle, i ovaj posjet odradio taktički, znajući da će na slovenskim granicama kontrola ostati sve do ljeta. S tim je ciljem strateški iskoristio gostovanje talijanske premijerke, da javnost praktički i ne čuje da kontrola na granicama ostaje sve do početka turističke sezone, a potom je iz Vlade u javni prostor pušten podatak kako je Plenkovićevoj vladi stalo do toga da Slovenija kontrole na granici obustavi do turističke sezone. Dolazak premijerke Meloni Plenković je predstavio i kao svojevrsne pregovore s Italijom o otvaranju granice već za par tjedana, a gotovo u isti mah Slovenija je donijela odluku da granice ostaju zatvorene sve do ljeta.

U svemu tome Plenković je sebi napravio uspješan PR i vrlo vješto kamuflirao istinu, gledajući pritom i na kampanju za parlamentarne izbore koja mu predstoji, a u kojoj će mu baš zbog ovog manevra teško stvarati probleme jer je ionako rečeno da je cilj da se granice otvore do ljeta i početka turističke sezone. Pitanje je koliko je ova strategija na duge staze isplativa i kako će se ona odraziti na HDZ-ov rezultat na parlamentarnim izborima, ali je isto tako nedvojbeno da premijer u svojim krizama koje su se u posljednje vrijeme zaredale relativno uspješno pliva.

Drugi plan

Do prije samo nekoliko tjedana Plenković je upravo ulazak Hrvatske u Schengen namjeravao u kampanji predstaviti kao vlastiti kolosalni uspjeh, a sada kada je jasno da Schengen nije suspendiran na samo nekoliko tjedana već na pola godine i kada sve govori u prilog tome da bi se to moglo prolongirati, u svoju obranu uzima premijerku Meloni i s njom vješto izbjegava ovu za njega neugodnu temu koju je očito uspio gurnuti u drugi plan, u koji dolaskom Ivana Anušića na poziciju ministra obrane padaju i svi grijesi njegova prethodnika Banožića.

Plenkovićevo gašenje požara daleko je od državničkog djelovanja, jasno je da će mu to prije ili poslije u nekom obliku doći na naplatu, baš kao što se to ovih dana dogodilo sa slučajem Agrokor, skupinom Borg i Ivicom Todorićem koji slavodobitno najavljuje ulazak u politiku, iako je Plenković tijekom druge polovice svojeg prethodnog mandata stalno ponavljao kako je Hrvatsku “lex Agrokorom” spasio od goleme gospodarske krize. Kako je gurao pod tepih problem s Agrokorom, tako sada gura pod tepih i problematiku sa Schengenom, dok mu iz Slavonije prijete seljaci koji najavljuju prosvjede nezadovoljni mjerama koje su uvedene zbog afričke svinjske kuge, a koje oni smatraju promašenima.









Paralelno s kugom, u prvi je plan došao i ministar vanjskih poslova Grlić Radman, čija obiteljska tvrtka zbrinjava ubijene svinje, ali i to je tema koju je Plenković uspio izgurati iz prvog plana, jednako kao što se svim sredstvima HDZ-ovci posljednjih dana trude marginalizirati temu Plenkovićeve miljenice i najdugovječnije članice Vlade Nine Obuljen Koržinek koja je sve bliže onoj skupini ministara koji su iz Plenkovićeve vlade ispraćeni zbog toga što je javni novac iz njihova resora završio tamo gdje nije smio. Ta kriza s ministricom kulture i medija, prema tvrdnjama upućenih, Plenkovića bi tek trebala stići, a ne treba zaboraviti da on već pola godine nastoji riješiti krizu s prvim čovjekom HEP-a Franom Barbarićem i ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem koji je nakon afere u HEP-u nestao iz javnog prostora. Svemu onomu što Plenkoviću dugoročno predstoji treba dodati i problem s migrantima koji on zasad ignorira, kratkoročno gaseći vatre na svojem političkom putu.

Vlastite pobjede

Ne može se reći da je Plenković dosad riješio ijedan ozbiljniji problem koji je gušio državu, njegovu stranku i Vladu, ali se može reći da svojim manevrima uspješno prelazi sve potencijalne krize koje se nađu na njegovu političkom putu, što se pretvorilo u njegovu glavnu političku karakteristiku i zahvaljujući čemu državom vlada već dva mandata. Nije nepoznanica da Plenković već neko vrijeme vodi borbu za osvajanje trećeg uzastopnog mandata koju bi, kako zasad stvari stoje, opet mogao dobiti baš na toj strategiji gašenja požara, ali i zahvaljujući tomu što se u oporbenim redovima dosad nije pojavila ni jedna ozbiljnija politička figura koja bi mu mogla konkurirati.

Dok god su oporbene stranke u rasulu, građani će vrlo vjerojatno i dalje birati baš ovakav HDZ i baš ovakvog Plenkovića koji se ne prestaje hvaliti uspjesima svoje vlade dok građani jedva spajaju kraj s krajem, boreći se uz ostalo i s posljedicama uvođenja eura, nakon čega, po premijerovim najavama, ništa u državi nije trebalo poskupjeti. Nije trebalo, ali je poskupjelo, no Plenković je i to gurnuo pod tepih, gdje se i ta kriza komeša s onom koju je stvorilo privođenje hrvatskih navijača u Grčkoj ili pak brojne druge afere i priče u kojima se pomak ne nazire, a koje je Plenković, unatoč tomu, uspješno zaobišao pretvarajući ih u vlastite političke pobjede.