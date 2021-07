ISKAPANJA U POTRAZI ZA LIKVIDIRANIM HRVATIMA IZ BUGOJNA SE NASTAVLJAJU: Ravnatelj Instituta za nestale osobe opovrgnuo Tužiteljstvo BiH

Autor: L.D.

U središnjoj Bosni, u blizini Bugojna, istražitelji su nakon iskapanja koje je trajalo dva i pol dana najavili nastavak radova sljedećeg tjedna, budući da nisu otkrili ostatke petnaest Hrvata koje su u ljeto 1993. za vrijeme rata zarobili, a zatim pogubili pripadnici bošnjačke Armije BiH.

Marko Jurišić, ravnatelj Instituta za nestale osobe BiH (INO) rekao je kako do ranih popodnevnih sati nije pronađeno ništa povezano sa žrtvama iz bugojanske skupine. Ranije ovoga tjedna iz Tužiteljstva BiH najavljeno je kako će iskapanja trajati tri dana , no Jurišić je to opovrgnuo, piše Večernji.

“Radit ćemo dok ne iscrpimo ove lokacije. Nastavit ćemo u ponedjeljak i raditi vjerojatno još tjedan dana. Ne možemo ništa reći konkretno hoćemo li što pronaći”, rekao je Jurišić.

Sjeveroistočno od Bugojna

Objasnio je kako se iskapanja obavljaju na lokacijama koje su utvrđene uz pomoć svjedoka, koji su dali izjave pripadnicima državne policijske agencije SIPA.

Iskapanja se obavljaju na lokaciji Tvrdulje na Ravnom Rostovu, sjeveroistočno od Bugojna, nedaleko od mjesta gdje su prošle godine otkrivena tijela četvorice iz skupine 19 nestalih najviših ratnih vojnih i civilnih dužnosnika Hrvata Bugojna.

Logor na nogometnom stadionu

Skupinu najviših hrvatskih političkih i vojnih dužnosnika Bugojna u srpnju 1993. zarobili su pripadnici bošnjačke Armije BiH, zatočili ih u logoru koji se nalazio na nogometnom stadionu u tom gradu. Tamo su ih kao zatočenike identificirali predstavnici Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC).

Tih 19 Hrvata iz bugojanskog su zatvora odveli pripadnici postrojbe “El moujahid”, koja je djelovala u sastavu Trećeg korpusa Armije BiH, a činili su je dragovoljci pristigli iz islamskih zemalja. Njihova je baza bila na Rostovu, a prema prikupljenim svjedočenjima oni su zarobljene bugojanske Hrvate tamo podvrgnuli zlostavljanjima te su ih nakon toga likvidirali.

Iz Bugojna je za vrijeme hrvatsko-bošnjačkog rata prognano više od 15.000 Hrvata, a ubijeno je oko 300 osoba. U tome srednjobosanskome gradiću živi tek oko 2500 Hrvata.