Iscurili detalji tragične nesreće! Evo kako je kod Trogira muškarac sletio u more i na mjestu preminuo

Autor: Maja Štefanac

U mjestu Vinišće kod Troguira, u utorak se dogodila teška prometna nesreća, kada je pronađen automobil u moru svega deset metara od obale. U njemu je bilo mrtvo muško tijelo.

Vozač je sletio u more i na mjestu preminuo, no sad je policija priopćila detalje nesreće, odnosno, kako je došlo do ovog tragičnog događaja.

Pronalaskom mrtvog tijela u osobnom vozilu u moru, dovršen je očevid.

“Utvrđena je sumnja da je 27. travnja oko 13 sati u mjestu Vinišće došlo do prometne nesreće u kojoj je vozač koji je upravljao osobnim vozilom Fiat uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, udario u betonski zid, a potom i u zid betonskog proširenja nakon čega je vozilom pao u more. Utvrđeno je da se radi o 52-godišnjaku koji je preminuo na mjestu događaja”, priopćili su iz policije.