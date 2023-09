Iscurila snimka iz Minta: Vidi se počinitelj, sada je jasno kako je klub izgorio

Autor: Dnevno.hr

U ponedjeljak u noćnim satima je u Zagrebu izgorio popularni noćni klub Mint.

Podsjećamo, klub punog naziva Mint – Club & More nalazi se u Ulici Florijana Andrašeca na Trešnjevci pokraj Ritza gdje je ubijen Tomislav Sabljo, jedan od vođa zločinačke organizacije koja je krijumčarila drogu, palila aute i utjerivala dugove.

U srijedu su isplivale snimke videonadzora iz kluba na kojima se vide neke dosad nepoznati detalji.





Sve je spalio

Snimke videonadzora iz kluba i one izvana, dvorišnog ograđenog prostora i ulaza u klub, pokazuju da muška osoba ulazi u dvorišni dio te prilazi vratima, no onda odlazi do prozora kluba u prizemnom dijelu i razbija ga.

Nakon provale, ulazi u prostor kluba te ide prema pultu u produžetku te dalje u unutrašnjost, gdje su fotelje i sva ostala dopremljena oprema za uređenje.

Sve to polijeva benzinom, pali i izlazi kroz prozor na ulicu.