‘IRONIČNO, NAKON ISIS-a TALIBANI ĆE TREBATI SAD’! Zapad pred neočekivanim izborom: Podržati jučerašnje teroriste u borbi protiv današnjih

Autor: Valneo Kosić

U četvrtak je u kabulskoj zračnoj luci izveden teroristički bombaški napad u kojemu je poginulo više od 95 osoba, a među mrtvima je trinaestero američkih vojnika koji su sudjelovali u operaciji izvlačenja civilnog i diplomatskog osoblja iz Afganistana.

Odgovornost za napad preuzeo je ogranak Islamske države na Afganistanskom tlu. Američki predsjednik Joe Biden isti se dan obratio javnosti i u dramatičnom govoru poručio kako ovaj zločin neće oprostiti i zaboraviti.

“Uhvatit ćemo vas i platit ćete za ovaj zločin”, oštro je poručio Biden, potresen i u nevjerici da evakuacija koju je naredio završava u krvi američkih vojnika.

O tome što znači aktivacija ISIS-a u Afganistanu, o reakciji američkog predsjednika i budućnosti odnosa talibana i Zapada razgovarali smo s vanjskopolitičkim stručnjakom Branimirom Vidmarovićem.

Prijetnja od terorističkih napada u Kabulu je i dalje velika. Sljedeći se napad može dogoditi u bilo kojem trenutku. Vidmarović nam za početak objašnjava pozadinu sukoba talibana i ove terorističke organizacije izrasle iz ISIS-a.

“Ekstremistički džihad”

“Generalni ciljevi Islamske države Horasan (opaska: „K“ u engleskom nazivu je ime provincije Khorasan koja se na hrvatskom piše i čita Horasan) je ekstremistički džihad – isti kao i cilj originalnog pokreta Islamske države. Neki suosnivači Islamske države Horasan su bivši talibani. Pokret se ne slaže sa ciljevima talibana i optužuje ih za uzak i nacionalistički pristup politici i vjeri. Kao što znamo, pokret talibana je nacionalistički paštunski pokret koji nema ekspanzionističkih i globalnih ambicija”, rekao je Vidmarović.

Dodaje kako je gužva u zračnoj luci bila odlična prilika da naprave najveću moguću štetu.

Moguće je da ih smetaju talibani

“Njihova je krvava aktivizacija nažalost posljedica kaotične tranzicije. Velike i izrazito kompaktne skupine ljudi pored zračne luke Kabula su bile idealne za maksimalno ubojit učinak. Motivi nam nisu poznati: toli je posrijedi njihovo nezadovoljstvo ograničenim oblikom koordinacije između talibana i SAD-a, toli nezadovoljstvo pomirljivim političkim i društvenim porukama koje su talibani poslali nakon preuzimanja vlasti”.









“Ironično, talibani će možda trebati Amerikance”

“Kako god, Horasan je za talibane sada veliki problem i znatno otežava stabilizaciju stanja u zemlji. Jer osim Horasana, na sjeveru je još uvijek aktivan protu-talibanski pokret otpora. Od početka preuzimanja vlasti talibana nametalo se pitanje koliko je pokret u stanju suzbiti razne terorističke ćelije. Pretpostavljam da su talibani sada zabrinuti jer bi se moglo ispostaviti da je za učinkovitu borbu protiv Horasana i njima sličnih potrebna – ironično – američka, odnosno strana vojna pomoć”, govori nam Vidmarović.

Zapad pred neočekivanim izborom

No isto tako, glasna pojava Horasana je dobra prilika za talibane u potrazi za međunarodnom legitimacijom. Napadi Horasana unose jasnu razliku između terorizma i talibana i stavljaju druge zemlje pred neočekivani izbor – podržati jučerašnje teroriste u borbi protiv današnjih”.

“Rad obavještajnih službi nije precizna znanost”

“Bidenova reakcija je ljudska, čvrsta i teatralna, kako i priliči predsjedniku SAD-a. Rekao je da preuzima odgovornost za sve što se događa. Ne bih se složio da možemo kriviti njega osobno. Rad obavještajnih i sigurnosnih službi nije precizna znanost, tu ima jako puno nepoznanica i (neugodnih) iznenađenja. Glavna zadaća je evakuacija. Ukoliko bi bila obustavljena, to bi pak stvorilo druge probleme, a teroristi bi onda imali priliku manipulirati američku agendu. Možemo pretpostaviti da se ovo ne bi dogodilo da SAD nije napustio Afganistan. No, to je samo pretpostavka”, rekao je Vidmarović na pitanje o kritikama koje pristižu na račun američkog predsjednika.

Zapad će morati surađivati s talibanima

Ukoliko se Zapad želi boriti protiv terorista, to će morati činiti u suradnji s talibanima, govori nam Vidmarović.









“Bilo kakvi udari protiv terorista sada će morati biti koordinirani sa talibanima. Trenutno je jasno da Amerikanci moraju napustiti Afganistansko tlo. Nisam uvjeren da bi talibani bili oduševljeni idejom ostanka dijela američkih snaga, čak i zbog borbe sa Horasanom. U tom slučaju ostaju zračni napadi i raketni udari sa brodova, nalik američkom udaru po sirijskoj zračnoj bazi Šajrat 2017. Suvremene krstareće rakete poput Tomahawka sa lakoćom pogađaju mete na udaljenosti preko 1,500 km, što je sasvim dovoljno za udare po čitavom teritoriju Afganistana iz voda Arapskog mora ili Omanskog zaljeva”.

“Amerika je pokazala da može surađivati sa manijacima i zločincima”

Biden je u svom govoru istaknuo kako talibani nisu dobri dečki, ali da u ovim trenucima pomažu. Na pitanje kakav odnos talibana i Amerikanaca možemo očekivati u ovom trenutku i hoće li talibani ikada postati “dobri dečki”, Vidmarović odgovara:

“Kao što sam rekao ranije, ova situacija može pozitivno utjecati na talibane i njihovu legitimaciju u svijetu. Amerika i druge zemlje u ovoj situaciji ne mogu ignorirati novu vlast, pogotovo ako se ista bori sa terorizmom. Postoji zajednički interes u kojem se može odvijati ograničena suradnja. Biden razumije koncept surađivanja u područjima od zajedničkog interesa (sjetimo se, na susretu sa Putinom govorio je čak o „uzajamnim egoističnim interesima“). Uostalom, povijest međunarodnih odnosa SAD-a tijekom Hladnoga rata i kasnije pokazuje da Washington može surađivati sa diktatorima, manijacima i zločincima ako se to uklapa u američke nacionalne interese”

“Talibani i SAD bi se radije izbjegavali”

“Naravno, ni SAD ni talibani nisu sretni zbog ovakvog razvoja situacije i radije bi se izbjegavali da imaju izbora. No, ukoliko doista dođe do konkretnih vojnih akcija, Washington će trebati talibanske informacije, mreže i znanje terena, a talibani će trebati američku snagu i tehnologiju.

Veliko je pitanje koliko će druge zemlje sudjelovati u takvim akcijama – hoće li Amerikanci uopće tražiti pomoć od bilo koga. Drugo je pitanje kako će na sve reagirati susjedna Kina i Rusija. Rusija službeno ne može ponuditi talibanima suradnju na polju antiterorizma jer smatra talibane terorističkom organizacijom. Kina to može, ali se vjerojatno neće htjeti miješati dok se ne slegne prašina”, zaključuje Vidmarović.