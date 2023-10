Iran upozorava SAD, Izraelcima stigla prijetnja iz jedne zemlje: ‘Držimo prst na okidaču, čekamo zapovijed’

Sukob na Bliskom istoku se ne smiruje, već se širi regijom. Događa se ‘prelijevanje’ iz rata Izraela i Hamasa, na što su zapadni dužnosnici i upozoravali.

Američke snage raspoređene u regiji suočavaju se sa sve većim prijetnjama, a američke baze u Iraku i Siriji su meta napada. Hezbolah je optužio SAD da podupire Izrael u “ubijanju nevinih ljudi” i rekla da treba napustiti Irak.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla da je rizik od regionalnog prelijevanja rata Izraela i Hamasa “stvaran”. Govoreći na Institutu Hudson u Washingtonu, Von der Leyen je također rekla da se dijalog između Izraela i njegovih susjeda mora nastaviti. “Vidjeli smo arapske ulice pune bijesa diljem regije. Dakle, rizik od regionalnog prelijevanja je realan,” rekla je, dodajući da “Iran, Hamasov pokrovitelj, samo želi potpiriti vatru kaosa.” Humanitarna situacija u Gazi je istovremeno na rubu katastrofe, a bolnicama u Gazi nedostaje goriva za liječenje pacijenata. Izraelske obrambene snage istovremeno se spremaju na invaziju na Gazu.

15:50 Huti: Držimo prst na okidaču

Odgovor Hutima stigao je od izraelskog vojnog glasnogovornika, kontraadmirala Daniela Hagaria, koji je izjavio da je vojska spremna braniti zemlju od potencijalnih napada pokreta Huti koji podržava Iran, pošto je posada ratnog broda američke mornarice presrela rakete i bespilotne letjelice lansirane jučer iz Jemena.

No, komentar stiže i iz Jemena.

“Držimo prst na okidaču i čekamo zapovijed da krenemo”, rekao je Izraelu Abdul Wahab al-Mahbashi, član jemenskog Huti Politbiroa.

