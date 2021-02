IPAK OBNOVA IMUNOLOŠKOG ZAVODA Pogledajte cijenu izgradnje nove tvornice

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Poznato je kako je Imunološki zavod zanemarivan i uništavan desetljećima. No, u posljednje doba neprekidno se priča o tome kako će ipak krenuti obnova tog Zavoda.

Ravnatelj Imunološkog zavoda Vedran Čardžić ističe kako se Zavod “ne može obnoviti u nekoliko mjeseci”.

Dodaje da su pripreme daleko odmaknule, strategije su napravljene i sve to znači “da će se Imunološki zavod revitalizirati”. No, Čardžić ističe kako za pokretanje Imunološkog zavoda trebaju sigurno tri do tri i pol godine.

U sklopu toga treba izgraditi novu tvornicu i osuvremeniti proizvodnju.

No, planovi za pokretanje proizvodnje u tvornici Imunološkog zavoda prekinuti su nakon prošlogodišnjeg potresa u Zagrebu. Nakon toga je ministar zdravstva Vili Beroš pokrenuo je izradu planu nove tvornice.









U roku od dva tjedna, na Vladi bi se trebalo razgovarati o tome da konačno počne izgradnja tvornice, vrijedne 350 milijuna kuna, pišu 24sata.

Tvornica bi se nalazila u Brezju u Zagrebačkoj županiji. Ta bi tvornica zapošljavala 200 novih stručnjaka.

Pretpostavlja se kako bi izgradnja tvornice trajala najviše tri godine. Imunološki zavod do sada je pripremio svu potrebnu dokumentaciju operativnog plana, revizijskih i financijskih izvještaja, procjene vrijednosti dionica kao i procjene nezavisnih pravnih i zdravstvenih stručnjaka koje su u tijeku.









No, poznato je kako su u Hrvatskoj administrativne barijere, a za dobivanje svih dozvola treba puno vremena. Prije svega treba riješiti pravne odnose, koji se nisu riješili još od 1996. godine.

Buduća tvornica gradit će se na mjestu sadašnje livade na kojoj su konji koji služe za proizvodnju zmijskog protuotrova, zmijarnik i ovčarnik. Sigurno se pitate kakve veze imaju konji sa zmijskim otrovom?

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) navode da antidot za zmijski ugriz (antiviperinum) potječe iz konjskog seruma, a sadrži protutijela koja je konj proizveo nakon što mu je ubrizgan zmijski otrov. Jedan od najboljih protuotrova proizvodio se upravo u zagrebačkom Imunološkom zavodu.

Zemljište na kojem će se graditi buduća tvornica u vlasništvu je društva, a država nad zemljištem ima hipoteku u iznosu od 50 milijuna kuna. Kako doznaju 24sata nadležna ministarstva su navodno dala pozitivno mišljenje, što znači da ne bi trebalo biti prepreka za buduću proizvodnju cjepiva u Hrvatskoj.









Treba istaknuti kako su Švicarci još 2006. napravili idejni projekt i nova tvornica će se graditi na temelju tog projekta uz neke male izmjene. One uključuju to da se neće sve graditi odjednom, a tvornica će biti na kat. U prizemlju će se proizvoditi cjepiva protiv dječjih bolesti, poput rubeole, za što Imunološki ima matične sojeve. U gornjem dijelu proizvodit će se cjepiva protiv gripe, odnosno korone. Indijci već žele potpisivati ugovore, a javljaju se i drugi partneri iz svijeta, pišu 24sata.