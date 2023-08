Ipak nisu svi u Jugi išli na more: Baka Slavica hrvatsko plavetnilo posjetila je tek s 89 godina

Autor: Dnevno.hr

Gospođa Marija Poljak (89) iz Svete Marije ove je godine prvi put u svom životu otišla na more.

Kako piše Međimurski.hr, cijeli je život radila i brinula za obitelj.

Plela je šibe, izrađivala košare, radila na polju. Odgojila je dvije kćeri i sina te je danas baka šestero unučadi i prabaka sedmero praunučadi.





Kolovoz života

Početkom kolovoza Marija je konačno odlučila 1. put otići na more.

Mariju, koja zbog zdravstvenih razloga danas živi s kćerkom Slavicom u Donjoj Dubravi, su na odlazak na more nagovorile unuka te kćeri Slavica i Nada, s kojima je i otišla na more, osam dana na otok Vir.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Napuštena mesta Srbija (@sav_taj_ludi_balkan)



“Marija je dva tjedna prije odlaska na more bila toliko uzbuđena da nije mogla ni spavati. Brinula se kako će to biti, malo ju je hvatala i panika, premišljala se bi li ili ne bi išla. No, kad je došla na more, bilo joj je prelijepo! Nismo je mogli natjerati van iz vode”, rekla je njezina kći Slavica.









“Dok sam bila mlada, nisam imala mogućnosti otići na more. Bila su to drukčija vremena. Ljudi su puno radili i bavili se poljoprivredom, nije bilo ni auta i nije se išlo na more. Kasnije sam ostala udovica i nisam ni razmišljala o odlasku na more”, rekla je Marija i opisala svoje prvo iskustvo na biseru Jadrana:

“Put je bio malo naporan, ali ništa strašno. Obožavala sam biti na suncu i u moru, koje je jako pozitivno djelovalo na mene. Jednostavno sam oduševljena! Drukčija je to klima, taj zrak, ljekovita voda… Krasne plaže! Ne može se to usporediti s toplicama. Rado bih išla ponovno tamo i žao mi je što se prije nisam odvažila na takvu pustolovinu”, rekla je ova baka koja je doživjela avanturu života.