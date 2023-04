INTRIGE ODLASKA VANJE MARUŠIĆ! DORH-om kruže nevjerojatne priče: Jedan detalj posebno je zanimljiv

Autor: Iva Međugorac

Na nju se nije moglo utjecati, opisuje se tako donedavna ravnateljica Uskoka Vanja Marušić u pravosudnim krugovima pri čemu se aludira na veliki broj istraga i podizanja optužnica koje stoje iza njene dugogodišnje karijere koju je u fokus gurnuo njen naprasan i iznenadan odlazak sa čela Uskoka. Kao što je poznao, Marušić je nedavno poslala pisani zahtjev za prestankom rada na mjestu ravnateljice Uskoka radi osobnih razloga, a kasnije je objašnjeno da je dala ostavku zbog problema s njezinim vozačem koji je imao sudar službenim automobilom, kojega je koristio privatno pri čemu je nastala šteta za koju navodno nisu rekli u DORH-u već su je platili bez da su tražili regres od vozača.

Marušić smatra da nesreću nije ni trebala prijaviti

To je potvrdio i resorni ministar Ivan Malenica dok je premijer Plenković najavio kako će nastojati osobno razgovarati s glavnom državnom odvjetnicom kako bi pobliže saznao o čemu se točno radi. O čemu se točno radi želi saznati i javnost kojoj se objašnjenje o vozaču čini pomalo bizarno pa čak i neuvjerljivo. Prema neslužbenoj verziji priče dojučerašnja ravnateljica Uskoka uvjerena je kako ona nije imala obavezu o ovoj nesreći obavijestiti glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek, koja je za to navodno saznala iz anonimne prijave.

Osim toga, u prekršajnom postupku protiv vozača sud nije utvrdio grubo kršenje propisa, vozač je samostalno pozvao policiju, novčano je kažnjen pa je Marušić zaključila da ni zbog toga nema potrebe u priču uplitati glavnu državnu odvjetnicu mada je odluka o naplati regresa u njenoj nadležnosti.





Koliko je priča o vozaču neobična i intrigantna toliko su nevjerojatne i glasine koje stižu iz DORH-a, a koje kažu da Marušić i Hrvoj-Šipek već dugo nisu u dobrim odnosima, još od afere sa bivšom ministricom Gabrijelom Žalac, koja je poljuljala povjerenje hrvatskih građana u pravosudni sustav, i koja se prikazivala kao Uskokov propust pošto je slučaj stajao u njihovim ladicama sve dok se sa Žalac i spornim softverom nije pozabavio Ured europskog javnog tužitelja.

Više verzija priče o odlasku

Prema jednoj verziji priče Marušić je u DORH-u djelovala nepristrano nastojeći ignorirati političke pritiske koji su do nje stizali preko šefice Hrvoj Šipek, no u DORH-u se govori kako je Marušić bila kadar bivšeg premijera i aktualnog predsjednika Zorana Milanovića te da joj zato vodstvo vladajuće stranke nikada nije bilo naklonjeno što sa Šipek nije slučaj. ”Vanji Marušić je iznimno teško palo to što se kompromitirala na slučaju Žalac, nju se do tada smatralo profesionalkom”, tvrdi naš sugovornik iz pravosudnih krugova koji se i sam čudi što ona onda još tada nije podnijela ostavku pa napominje da je to vjerojatno i sada učinjeno pod pritiskom.

”Moguće je da Marušić nije otišla zato što je htjela već zato što se to od nje tražilo, ona je željela ostati na čelu Uskoka, uostalom mandat joj je tek nedavno produljen”, kaže naš sugovornik te dodaje da postoji mogućnost da je doista u Državnom odvjetništvu eskaliralo zbog nagodbe bivše državne tajnice Josipe Rimac, ali i o ovom slučaju prenose se dvije verzije.

Prema jednoj verziji priče Marušić je bila na korak do nagodbe s Rimac u vrijeme kada je ona po prvi put javno progovorila o svojim aferama gostujući na RTL gdje se ogrebala o Hrvoj Šipek navodeći kako je ona bila upućena u slučaj vjetroelektrane pošto se s njom sastajala baš na tu temu, a prema drugoj verziji priče Hrvoj Šipek je bila ta koja je s Rimac spremala nagodbu. Tko god da je nagodbu spremao, od nje se u tajnosti odustalo i to navodno zbog pritisaka iz vrha vladajuće stranke.

Nije htjela trpiti pritiske

Baš se radi toga u jednom djelu DORH-a vjeruje kako je Marušić otišla jer takve pritiske više nije ni htjela, ni mogla podnositi i baš stoga se vjeruje kako je upravo ona ta koja je dogovarala nagodbu zbog koje se zamjerila svojoj šefici radi toga što ju je Rimac javno nastojala kompromitirati. Interesantnu verziju priče o odlasku Marušić iznio je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

”Neki govore da je Vanja Marušić željela oprati svoj obraz i da je željela otvoriti istrage protiv AP-a i Banožić, govori se čak i o tome da je nudila nagodbu Josipi Rimac koja bi dovela do istrage protiv Plenkovića, ali da Šipek to nije dopustila. Kako god bilo, ova ostavka zbog nekakvog smiješnog razloga i vozača koji je slupao službeno auto mi nikako ne drži vodu. Osim ako Šipek time nije ucijenila Marušić. Nadam se da će jednom u Hrvatskoj svi biti jednaki pred zakonom, uključujući Zlatu, Vanju i AP-a”, rekao je Grmoja.









I to doista i jest neobično. Marušić Uskok nije napustila ni nakon što je priznala daje u slučaju optužene bivše HDZ-ove ministrice Žalac napravljen propust, ni nakon što Uskok o svojim izvidima u slučaju bivše ministrice nije obavijestio europske tužitelje, već odlazi zbog zataškavanja prometne nesreće s većom materijalnom štetom.

Zašto je spominjala osobne razloge?

Sve i da je tome tako ostaje nejasno zašto je DORH u svojem prvom priopćenju naveo kako se radi o osobnim razlozima, a nije jasno niti to zbog čega je Marušić pristala riskirati svoju karijeru zbog štete na automoilu koju je napravio vozač. Nevjerojatno je da osoba koja je u Hrvatskoj ključna za obračune s korupcijom odlazi s pozicije radi toga što je pristala zataškati prometnu nesreću, pa se stoga u nekim krugovima drži kako je taj događaj Hrvoj Šipek iskoristila kao razlog za odlazak s Marušić s kojom od afere Žalac nije bila u dobrim odnosima.

Nije Marušić bila u dobrim odnosima ni sa premijerom Plenkovićem posebice nakon uhićenja bivšeg ministra graditeljstva Darka Horvata kada je premijer žestoko kritizirao Državno odvjetništvo na čijem čelu nakon svih afera ipak ostaje glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, dok se u oporbenim redovima govori kako Plenković odnosno HDZ žele i DORH i Uskok premrežiti sebi odanim kadrovima, baš kao što je to slučaj i sa Ustavnim sudom.