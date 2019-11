INSTRUKCIJE: DVIJE STRANE ISTE MEDALJE! Profesorica i roditelji otvorili su nam dušu i podijelili svoja iskustva

Autor: M.M.

Zbog aktualnog štrajka koji ne jenjava i ogorčenosti (nekih) roditelja na samu situaciju, intervjuirali smo zagrebačku profesoricu koja se bavi instrukcijama. Roditelji su komentirali ispod mnogih članaka kako ovakva situacija instruktorima ide u korist jer djeca ostaju zakinuta za znanje pa roditelji svoj novac bez pogovora daju za instrukcije.

Osim profesorice, kontaktirali smo i roditelje koji povremeno plaćaju svojoj djeci instrukcije pa smo njih pitali o cijeloj ovoj situaciji.

Satnica je dobra

Naša sugovornica je profesorica jednog jezika, koja osim svog predmeta, pomaže u učenju i u drugim predmetima. Željela je ostati anonimna, no redakciji Dnevno.hr su poznati njezini podatci.

Pitali smo je što misli o “optužbama” roditelja da su se profesori okoristili ovakvom situacijom.





“Svatko uvijek ima svoje viđenje situacije i to je legitimno, ali ja se s time ne slažem. Instrukcije bi trebale biti opcija i roditeljima i djeci samo onda kada djeca iz nekog razloga nisu shvatila određeni dio gradiva. Ako nastava nije bila održana, to znači da se gradivo nije ni obradilo pa ne bi trebalo srljati s instrukcijama dok se taj dio gradiva ne obradi.”

Na naše pitanje u kojim situacijama roditelji ”posežu” za instrukcijama, profesorica je svoje iskustvo iznijela na sljedeći način:

“Gledajte, ne mogu ja sada govoriti za sve roditelje koji su se ikada odlučili na to, ali mogu reći za one s kojima sam ja imala priliku raditi. Roditelji vrlo često uzimaju instrukcije jer im se to tada čini najjednostavnije – žele platiti kompetentnog profesora koji će ‘jedan na jedan’ njihovom djetetu u što kraćem vremenu objasniti ono što ga muči. No, često mi roditelji već na prvom dolasku kažu da oni nemaju živaca raditi s djetetom te da ih njihovo dijete ne sluša pa im je ‘lakše platiti nekoga da radi s njima”, izjavila je profesorica.

Dalje smo nastavili u smjeru zarade na instrukcijama, na što je profesorica odgovorila:

“Istina je da je dobra satnica, ali računajte na to da nerijetko mi instruktori dolazimo kući djeci pa na samo putovanje do njih utrošimo još toliko vremena koliko i na sam rad. Također, kada vi radite s jednim učenikom, vi ste tada upućeniji u njegov život i sve probleme koje to dijete ima pa to može i olakšati, ali i bitno otežati taj rad. Uz posao koji imam i obaveze van škole, ne mogu ja od toga napraviti biznis, niti mogu to odraditi ‘tek toliko da odradim’. Na instrukcijama i ti i dijete morate stalno biti koncentrirani pa je tu nužno da ste izuzetan motivator i da osluškujete to dijete, kako biste mu najbrže i najkvalitetnije mogli pomoći. Kao i profesor, tako i dobar instruktor zbilja mora imati taj talent da gradivo koje se ponekad uči mjesecima, objasni u samo nekoliko sati.

Ljudi uvijek imaju zamjerku, umjesto da se svi složimo i radimo najbolje što možemo – za sve oko sebe. Ako ne volite instruktore, nemojte ih plaćati. Ako mislite da je gradivo tako lako, onda sjednite i sami ga objasnite djetetu. A ako pak uzimate instrukcije kako biste djeci osigurali da taj dan napišu zadaću (jer vi ne stignete, a dijete se samo neće motivirati), onda imate problem kojeg trebate početi rješavati. Ja sam na instrukcijama upoznala toliko divnih ljudi, ali i roditelja za koje se pitam kako im djeca još nisu oduzeta. U svakom žitu ima kukolja pa nikada ne treba generalizirati”, objasnila nam je.

A što o svemu kažu roditelji?

Osim komentara profesorica, iznosimo i komentare dvaju roditelja koje smo pitali koliko se često odlučuju za instrukcije i zašto.

“Nažalost, jako često imam potrebu za instrukcijama jer moje dijete pati od poremećaja koncentracije, a suprug i ja zbog posla nismo u mogućnosti raditi s njime i imati kontrolu. Tražili smo učitelje kojima vjerujemo i s kojima će se naše dijete osjećati ugodno. Iz nekih predmeta smo ih često mijenjali, a s nekima surađujemo već godinama”, rekla nam je jedna majka.

“Imam dvoje djece i za oboje instrukcije uzimam isključivo prije testa, iz predmeta za koji se zna da je stroži profesor ili da im nešto slabije ide. Nekada se pokaže da im je to bilo dovoljno, a nekada se dan prije testa skuži da dijete ima malo veći zaostatak pa to ne bude baš uvijek uspješno. U svakom slučaju, podržavam instrukcije, ali kao povremenu aktivnost, a ne kao nešto na čemu će se instruktor obogatiti ili nešto što će moja djeca prakticirati za svaki problem na koji naiđu u školovanju”, izjavila je majka dvoje djece.

Nakon učestalosti potrebe za instrukcijama, zanimalo nas je smatraju li profesore u školi odgovornima za tom njihovom potrebom.

“Neke smatram odgovornima, neke ne. Meni je takva situacija da mi dijete teže prati, a profesor mu se za vrijeme sata ne stigne dovoljno posvetiti. Za neke predmete su nam dovoljne jedne instrukcije i dobijemo željenu ocjenu, dok za druge ni 10-ak sati ne urodi plodom jer se profesori ne drže onoga što su najavili da će biti u testu”, objasnila je prva majka.

“U svakoj školi ima netko od profesora tko slabije predaje i objašnjava, ali moja djeca, ako su zainteresirana za taj predmet, svakako usvoje to gradivo. Nisam se još susrela sa situacijom da u nekoj školi ne valja velik broj profesora pa da se zbog toga okreću milijuni na instrukcijama”, dodala je druga majka.

Neki roditelji za instrukcije izdvajaju i više tisuća kuna mjesečno

Kada smo se već dotaknuli novca, zanimalo nas je i koliko mjesečno odvajaju za instrukcije.

“Kada zbrojim sve instruktore koje moj sin ima, to ispadne preko 2.000 kuna mjesečno. Znam da je to puno novca, ali želim da mi dijete uspješno savlada sve što se od njega traži pa ulažem u školovanje. Da nemam novaca, zbilja ne znam kako bih to platila. Satnice su velike, a i naše potrebe su”, iskreno nam je priznala majka.

“Otprilike 600-800 kuna, ovisno o mjesecu. Prvih mjesec dana škole nemamo ništa, dok u nekim mjesecima to pređe tu cifru. Naravno, govorim o iznosu za oboje djece. Nije mi to velik trošak, ali da nemam, ne bih plaćala. Neki profesori odrade odličan posao pa im nekada ostavim i bakšiš, a nekima najradije ne bih platila to što su ”odradili”, ispričala je druga majka.

Na kraju nas je zanimalo kakva je situacija s njihovim prijateljima, odnosno koliko oni prakticiraju instrukcije.

Dvije strane medalje

“Dosta sinovih prijatelja ima instrukcije iz raznih predmeta i to je sad postao nekakav trend. Zapravo, kad bolje razmislim, samo za jedno dijete znam da mu roditelji ne plaćaju instrukcije”, zaključila je prva majka.

“Većina ljudi s kojima sam okružena plaća svojoj djeci instrukcije, ali većinom su to ovakvi poput nas – samo prije nekog testa ili nekog bitnijeg odgovaranja”, svoje iskustvo je iznijela druga majka.

Nakon ovih intervjua možemo vidjeti da je potreba za instrukcijama sve veća, a neki smatraju da je to do zaposlenosti roditelja i njihove nemogućnosti rada s djecom, dok drugi misle da je to zbog nekvalitetne nastave pa se mora ovako odraditi. Bilo kako bilo, svaka medalja uvijek ima dvije strane.