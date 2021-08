INSPEKTORAT NAJAVIO OŠTRIJE KAZNE! Zatvarat će klubove na 30 dana: ‘Manji broj kolega šteti kompletnoj branši!’

Autor: L.B.

Državni inspektorat više neće tolerirati nepoštivanje mjera koje je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite. Svi će recidivisti biti zatvoreni na mjesec dana, javlja N1.

Kako se doznaje u Inspektoratu, zatvarat će se objekti koji budu uhvaćeni treći put u prekršaju, odnosno ako ni nakon dvije kazne ne budu poštovali radno vrijeme i druge propisane odluke.

Naime, od početka godine Državni inspektorat nije zatvorio niti jedan ugostiteljski objekt, čak i kada je više puta uhvaćen u radu izvan dozvoljenog radnog vremena ili u točenju alkohola nakon tog vremena. Neki ugostitelji idu tako daleko da čak niti ne pokušavaju sakriti da rade nakon ponoći, piše Jutarnji.

Neki čak izdaju račune u sitne noćne sate

Pozivaju goste, oglašavaju se na svojim profilima na društvenim mrežama, uglavnom pozivaju mladu populaciju željnu zabave, da se zabave do dugo u noć. Primijećeno je čak da neki izdaju račune u sitne noćne sate.

Prekršitelji bi tako mogli imati problema s više inspekcija i odgovarati na više razina, od prekršajnog pa sve do kaznenog zakona, zbog kršenja Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Kako kažu u Inspektoratu, od početka epidemije cilj je bio partnerski odnos s ugostiteljima, i to uglavnom funkcionira vrlo dobro, no pojedinci se žestoko opiru.

Od početka godine do 15. kolovoza napravljeno je 4520 nadzora te je na licu mjesta naplaćeno 138 kazni, izdano je 314 optužnih prijedloga i 37 prekršajnih. Što se tiče optužnih prijedloga, riječ je o onima koji nisu htjeli platiti kaznu, tako da se ti predmeti sada vode na sudovima, koji će na osnovu izvještaja inspektora i izjava vlasnika objekata donositi odluke o tome hoće li biti kažnjeni i koliki će biti iznos kazne.

‘Manji broj kolega šteti kompletnoj branši’

Visina kazni ovisi o tome koliko je puta prekršaj po redu učinjen. Ako je riječ o prvom prekršaju, kazna je pet tisuća kuna, no drugi put kazna raste na deset tisuća kuna. Treći put više neće biti gledanja kroz prste, nego će Državni inspektorat pečatiti objekte na 30 dana ili do opoziva Odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Izlasci na teren obavljaju se planski jer inspektori vrlo dobro znaju gdje su rizična mjesta. Također, bilo je jako puno dojava građana koji se uglavnom žale na buku. Tijekom ljeta najviše se nadzora radilo na Jadranu, s obzirom na turističku sezonu i velik broj gostiju, što domaćih, što stranih.









Predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja, Jelena Tabak smatra da se Odluke trebaju poštovati te da Inspektorat ima pravo i na drastične mjere poput zatvaranja ugostiteljskih objekata koji se ne pridržavaju pravila.

Ona tvrdi kako većina ugostitelja itekako pazi te se pridržava svih propisanih odluka, i o radnom vremenu i provođenju epidemioloških mjera, te smatra da manji broj kolega koji to ne rade šteti kompletnoj branši.

Iz Nacionalnog stožera kažu da nije u planu produljenje radnog vremena ugostiteljskih objekata, koji u ovom trenu mogu raditi do pola noći. Podsjetimo, tijekom epidemije imali su periode kada su bili potpuno zatvoreni. Nakon otvaranja na proljeće radno vrijeme je bilo do 22, a naknadno se, sa smanjenjem broja i s dolaskom sezone, produljilo do ponoći.