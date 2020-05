INSAJDERSKI IZVJEŠTAJ IZ STRANAKA: Most bi mogao napraviti gadne probleme HDZ-u od kojih će profitirati SDP

Prije nekoliko dana, hrvatski je Sabor izglasao odluku o raspuštanju devetog saziva, a nakon toga, predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, donio je odluku da će se parlamentarni izbori održati 5.srpnja. Iako predizborna kampanja još nije službeno započela, neslužbeno ona traje već neko vrijeme. Posljednjih dana aktualno je i slaganje, odnosno preslagivanje koalicija.

Glavni oponent na desnici HDZ-u bit će Domovinski pokret Miroslava Škore, koji je dugo pregovarao s Mostom NL. Ti su pregovori propali, jer je Most navodno tražio previše mjesta na listama, a nakon toga, donijeli su odluku da na izbore idu sami. Mostu se, osim propalih pregovora s Miroslavom Škorom, posljednjih dana dogodilo i osipanje članova, a iz njihovih su redova izašli neki uvaženi zastupnici, koji su bili cijenjeni od strane javnosti. No, to ih nikako nije obeshrabrilo, već su najavili da na ove izbore izlaze u nikada jačem sastavu. Sukladno tome, već neko vrijeme predstavljaju svoje nove članove, među kojima se za sada ističu Marin Miletić, Marija Selak Raspudić te Ante Kujundžić.

U zraku je donedavno visilo i pitanje što će biti s Neovisnima za Hrvatsku koje predvodi Bruna Esih. Naime, njezin bivši partner Zlatko Hasanbegović priklonio se Miroslavu Škori. Pričalo se kako bi Esih na izbore mogla izaći s Tomislavom Karamarkom, a ona je sve sumnje odagnala neki dan kada je šef Generacije obnove, Frano Čirko, objavio fotografiju na kojoj je najavio koaliciju Neovisnih za Hrvatsku, Hrvatske stranke prava – HSP te Generacije obnove. Time se priča na desnici praktički formirala, a pred birače je stavljen velik izazov. Umjesto jedinstva, desnica se razgranala, a time su se počela postavljati pitanja tko će kome uzeti glasove te hoće li podjela na desnici u konačnici utjecati na izborni rezultat dviju najvećih stranaka u Hrvatskoj – HDZ-a i SDP-a.

SDP-ovci ne vide opasnost od Mosta

Nakon dva propala pokušaja da budu na vlasti, Most kategorički odbija bilo kakvu suradnju s HDZ-om i SDP-om. S druge strane, Škoro je dao do znanja kako je otvoren za eventualno slaganje vlasti s HDZ-om. Razlika će između dviju najjačih hrvatskih stranaka u konačnici, sudeći prema posljednjim anketama objavljenima u sklopu istraživanja HRejting, biti jako mala.

No, Mostovi ‘kapitalci’ kako ih nazivaju u medijma mogli bi pomrsiti račune na desnici, jer je moguće da uzmu dio glasova intelektualaca desnice. Hoće li se to u konačnici odraziti i na izborni rezultat, odnosno na bolje rezultate SDP-a?

Izvor iz vrha SDP-a tvrdi nam kako indirektno hoće, no direktno neće, jer na taj dio glasača oni ionako ne računaju.

“To neće promijeniti ništa u biračkom tijeku”, smatra naš sugovornik te nadodaje da će socijaldemokrati zbog toga biti najjača lista u drugim izbornim jedinicama. Konkretno, ova bi im situacija mogla pogodovati u X.izbornoj jedinici, gdje će dobar dio glasača umjesto HDZ-a birati Most.

“Da se bira između HDZ-a i SDP-a, HDZ bi bio jači. No, sada kada su karte posložene malo drugačije, SDP će u X.izbornoj jedinici dobiti više glasova“, odgovara nam naš sugovornik.

“Ne vidim opasnost od Mosta. Oni imaju dva problema. Prvo, jasno je iz aviona da će Škoro koalirati s HDZ-om, a Most se tu nikako ne uklapa. Našli bi se u neobranom grožđu da treći puta slažu vlast s HDZ-om. Njihov je drugi problem što se sada bore da se održe na političkoj sceni kao nacionalna stranka te da ne padnu na razinu male lokalne stranke. Zato potežu za ‘kapitalcima’, kao što je Marija Selak Raspudić, kako bi u Sabor pokušali ući i u drugim izbornim jedinicama”, smatra naš sugovornik iz vrha SDP-a.

Mostovci samouvjereni

Mostovci s kojima smo razgovarali su pak s druge strane zadovoljni razvojem događaja te su optimistični po pitanju daljnjeg razvoja situacije. Svoj novi moderan imidž planiraju izgraditi na vrijednostima kao što su domoljublje i patriotizam, a sve što se ovih dana oko njih događa pripisuju specijalnom medijskom ratu koji se vodi protiv njih.

“Svi oni znaju tko će se pojaviti u našim redovima, zato nas se toliko boje“, govori nam izvor iz stranke. “Svjesni smo toga, jer znamo što možemo napraviti s našim novim snagama, kapitalcima. Uostalom, vidi se i iz posljednjih anketa sve. Svima je pao rejting, a jedino je SDP-u i Mostu rejting narastao”, nadodaje naš sugovornik koji ne vidi nikakve probleme zbog odlaska dijela članova iz stranke.

Škori treba dobar program

Iz suverenističkih se krugova, koji su se priklonili Domovinskom pokretu Miroslava Škore može čuti kako sve ovisi o programu kojeg će Domovinski pokret ponuditi građanima.

“Za Domovinski pokret je najbitnije da, kada se izađe s konkretnim prijedlogom i programom, on bude dobar”, smatra naš sugovornik iz redova Hrvatskih suverenista, pa nadodaje da su Hrvatskoj potrebe suštinske promjene koje bi trebale biti u programu Domovinskog pokreta, ako na nadolazećim izborima žele uzeti svoj dio kolača. “Miroslav Škoro ima velik kapital glasova od predsjedničkih izbora, koje mora iskoristiti i sada. On mora ciljati na sve izborne jedinice, a ne samo na neke gdje se nagađa da bi mogao dobiti puno glasova”, nadodaje.

Šaroliko društvo koje je Škoro okupio također je jedna od zanimljivijih tema o kojima se raspravlja u javnom prostoru. Šuška se i da bi listu u III. izbornoj jedinici mogao nositi Davor Dretar-Drele, čiji bi visibility među ljudima mogao povući nešto glasova. No, hoće li se ovaj popularni voditelj i zabavljač snaći u politici?

“Kod izbora, važno je da ljudi znaju koga šalju u Sabor. No, u izbornom je procesu važna i takva prepoznatljivost, jer ona može donijeti velik broj glasova za stranku. Treba napraviti dobru kombinaciju ljudi na listama, a vjerujem da će se i za one kojima će to biti prvi pravi politički angažmani naći nešto za raditi tamo, kao što su na primjer teme iz kulture”, zaključuje naš sugovornik.

Strateg Andrej Plenković puca na sigurno

Svjestan da bi zbog raštrkanih glaova na desnici mogao dobiti nešto manje glasova nego što je očekivao, premijer Andrej Plenković mudro sastavlja liste, izvlačeći iz rukava sve adute koje ima, pa se tako nedavno pojavila informacija da će listu u II. izbornoj jedinici nositi general Mladen Markač. U kombinaciji se navodno nalazi i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, koji bi toj potencijalnoj koaliciji donio određeni kapital glasova, a koji navodno za uzvrat od premijera traži trasnparentnost na razini cijele Hrvatske, kakva se nalazi u Bjelovaru.

Na jednoj od lista trebao bi se pojaviti i “odmetnik” Davor Ivo Stier, kojeg se Plenković bez obzira što je bio na protivničkoj strani na nedavno održanim unutarstranačkim izborima nikako ne želi odreći.

Šuška se da bi se na HDZ-ovoj listi mogla naći i Marijana Petir, koja je i prošli puta kada je bila na listi uzela jako puno preferencijalnih glasova.

Kako stvari stoje, pred nama je vruće ljeto s vrućom predizbornom kampanjom. Dok se sve kockice ne poslože, o finalnim se listama te postizbornim koalicijama može samo nagađati. No, u svakom će slučaju ovaj festival demokracije koji je pred nama biti jedan od onih koje ćemo zasigurno još dugo vremena pamtiti…