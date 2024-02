Insajderske informacije: Deset razloga zbog kojih je Turudić najbolji izbor za šefa DORH-a

Autor: Iva Međugorac

Još je jednom po tko zna koji put premijer Andrej Plenković ovih dana demonstrirao da ne dopušta da drugi utječu na njegove odluke pa je shodno tome unatoč ogromnom pritisku javnosti, medija i oporbenih saborskih zastupnika sudac Ivan Turudić imenovan glavnim državnim odvjetnikom. Nije to bila laka borba ni za predsjednika Vlade, ni za samog suca Turudića, ali ni za njegovu prijateljicu Josipu Pleslić ex Rimac čije su poruke s najpoznatijim hrvatskim sucem posljednjih dana preplavile medijske stupce.

Saznalo se iz tih prepiski, za koje obrana bivše državne tajnice tvrdi da su dobrim djelom privatne naravi, da ovaj dvojac uistinu jest imao poprilično bliske odnose.

Premda se Plenković gorljivo založio za Turudićevo imenovanje valja realno priznati kako prepiske koje su preplavile medije u najmanju ruku dovode u pitanje moralni aspekt djelovanja suca Turudića, ali to za HDZ-ovce i nije neka tema. Oni u Plenkovićevom krugu daleko se glasnije pitaju kojim su uopće putem sporne poruke dospjele u javnost i je li moguće da su procurile iz samog Uskoka koji se također našao u središtu ovoga skandala. Prema navodnim tvrdnjama Josipe Pleslić Uskok je od nje nudeći joj nagodbu tražio da lažno svjedoči protiv Turudića što ona nije željela prihvatiti, dok s druge strane u Uskoku demantiraju te teze nudeći javnosti svoju verziju priče.

Neugodne prepiske nisu zaustavile imenovanje

”Radi istinitog informiranja javnosti navodimo kako su u ovom Uredu u više navrata vođeni razgovori u pravcu mogućeg sklapanja sporazuma stranaka koji u konačnici nije sklopljen”, poručili su iz Uskoka uz opasku da su se u kontekstu pregovora s okrivljenicom u cijelosti držali zakona, a da su pregovori započeli na inicijativu odvjetnice Josipe Pleslić.

Na čiju god da su inicijativu pregovori započeti Uskokovo priopćenje medijske napise nije zaustavilo pa se saznalo da je Pleslić Uskoku navodno nudila ‘tri ministra, suca Ivana Turudića te desetak nižih lokalnih dužnosnika’ i za uzvrat tražila da joj kazna za sve što je optužuju bude manja od pet godina.









Sve ono što se o ovom slučaju iz javnih glasila saznalo argumenti su oporbe usmjereni protiv Turudićeva imenovanja za glavnog državnog odvjetnika. No, u svom ovom košmaru moguće je pronaći i one koji nemaju ništa protiv njegove kandidature – upravo suprotno postoje i oni unutar pravosudnog sustava koji pobrojavaju deset razloga radi kojih je dobro da je baš Turudić preuzeo ovu funkciju.









Očekuje se čistka Bajićevih kadrova

Kao prvi pozitivan razlog Turudićeva preuzimanja ove važne funkcije spominje se to što Turudić dolazi izvan državnoodvjetničkog sustava u kojem godinama sjede kadrovi bivšeg glavnog državnog odvjetnika, utjecajnog Mladena Bajića. Od suca Visokog kaznenog suda očekuje se da Državno odvjetništvo očisti od Bajićevih kadrova te da se pozabavi kadrovskim problemima koji guše DORH jer je na županijskoj razini životna dob odvjetnika od 60 do 65 godina, zbog čega se od Turudića očekuje da DORH pomladi. Kako tvrde upućeni, Turudića u DORH-u očekuje mnogo problema i potpuno rasulo, a od njega se očekuje da Državno odvjetništvo formira u nezavisnu instituciju. Da bi takvo što postigao, Turudić će uz čistku Bajićevih kadrova morati poduzeti sve što je u njegovoj moći da na čelo USKOK-a dođe novi ravnatelj s obzirom na to da se na nedavno raspisani natječaj za ravnatelja USKOK-a nije prijavila ni aktualna vršiteljica dužnosti Željka Mostečak.

Uz to, Turudić bi, kada su kadrovi posrijedi, trebao fokus staviti i na to što je broj zamjenika glavnog državnog odvjetnika praktički neograničen, što dugoročno nije dobro, baš kao što nije dobro ni to što je u DORH-u teško napredovati, zbog čega je Odvjetništvo mnogima neprivlačno. Bitno je da Turudić poduzme sve što je u njegovoj moći i kako bi ljudi zaposleni unutar tog sustava bili adekvatno plaćeni, u skladu s razinom odgovornosti koju posao u DORH-u sa sobom nosi.

Upravo je to drugi razlog koji Turudićevi pristaše ističu kada govore o pozitivnoj strani njegova dolaska na čelo DORH-a. Budući da Turudić ne krije da je blizak HDZ-u, može se očekivati da će vladajuća stranka i premijer Andrej Plenković tu njegovu lojalnost nagraditi pa da bi u skladu s time mogao dobiti izdašnu financijsku pomoć koja je nužna za provedbu reforme u Državnom odvjetništvu.

Uznemirena ljevica

Treći razlog zbog kojega se pozdravlja Turudićev dolazak na čelo DORH-a jest to što će on silom prilika DORH otvoriti javnosti jer će medijski interes za njegov mandat biti velik, što i nije čudno kada se zna da su mediji Turudiću i prije ove kandidature zalijepili etiketu suca influencera. Sam je premijer Plenković rekao da od novog čelnika DORH-a očekuje bolju komunikaciju s javnošću, što će od Turudića jamačno i dobiti.

Ono što je također teško osporiti kada se nabrajaju Turudićeve prednosti jest to što on doista jest bio najzvučnije ime na popisu predloženih kandidata. Iza Turudića stoji dugogodišnja sudačka karijera u kojoj je vodio važne sudske postupke, među kojima je najpoznatija presuda bivšem premijeru Sanaderu. Upravo je on donio odluku o izručenju Josipa Perkovića, a u fokusu je bio i u slučaju Hrvoja Petrača, dok je presudu kardinalu Alojziju Stepincu poništio.

Na čelo DORH-a želio je i zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić, koji je na toj funkciji od početka prošle godine. Prije toga bio je zadarski županijski odvjetnik. I zamjenik županijske državne odvjetnice u Splitu Nikša Wagner pokušavao je konkurirati u utrci za glavnog državnog odvjetnika, u koju se opet upustio i zagrebački odvjetnik Mladen Dragičević koji je široj javnosti najpoznatiji kao zastupnik udruge Potrošač.

Ratni dragovoljac

Oni koji su skloni Turudiću kao peti razlog ili pak pozitivnu stranu njegova izbora navode to što mu nisu skloni lijevi mediji i politički predstavnici ljevice koji su se uznemirili na samu najavu njegova imenovanja na ovu funkciju. Turudićevo imenovanje smeta onima koji u pravosuđu opstaju još od bivše države, kažu poklonici poznatog suca, koji kao argument za tu tvrdnju iznose to što su se njegovoj kandidaturi za glavnog državnog odvjetnika usprotivili odvjetnici poput Ante Nobila ili Čede Prodanovića.

Šesti razlog zbog kojeg se odobrava Turudićev dolazak na čelo Odvjetništva jest to što je on dragovoljac Domovinskog rata koji svoj svjetonazor nikada nije ni pokušavao skriti pa se od njega očekuje da se s obzirom na to iskustvo pozabavi i neprocesuiranim ratnim zločinima iz Domovinskog rata. Takvo što najavljivala je i njegova prethodnica Hrvoj Šipek, koja se ipak nije uspjela uhvatiti ukoštac s tom problematikom, no Turudić je još 2015. godine predlagao kažnjavanje svakoga tko tvrdi da je Domovinski rat građanski, odnosno da nije agresija.

Nema vrludanja

Da je Turudićevo imenovanje u jednu ruku raskrinkalo predsjednika Milanovića i njegove namjere, može se naslutiti iz stavova koje ovih dana javno iznosi nekadašnji pravaš Anto Đapić, koji predsjednikovim uvredama iznesenima na račun novog glavnog državnog odvjetnika nije iznenađen. Pita li se one sklone poznatom sucu, to je ujedno i sedmi razlog zbog kojega je dobro da Turudić preuzme funkciju glavnog državnog odvjetnika.

“Potpuno nekontroliranim ispadima Zoran Milanović sam sebe diskreditira kao politički moćnog čovjeka koji stoji iza orkestriranog napada na Ivana Turudića kao vjerojatnog budućeg glavnog državnog odvjetnika. Više je nego očito kako je upravo Zoran Milanović želio staviti pod kontrolu DORH, ono što pokušava imputirati Andreju Plenkoviću. Uz generalne diskvalifikacije osobe Ivana Turudića, posebno je licemjerno spočitavanje njegove navodne bliskosti s HDZ-om. Svakomu je jasno kako Zoranu Milanoviću ne bi smetali kadrovi koji su jasno lijevo orijentirani kao gospođa Đurđević ili sudac Dobronić”, kaže Đapić te dodaje da Milanović za dnevnopolitičke potrebe i interese može desničariti, međutim, kada je posrijedi strateško definiranje politike i rasporeda moći u hrvatskom društvu, tu nema vrludanja.

Oni koji Turudića dobro poznaju smatraju da se Plenković i vrh HDZ-a varaju ako misle da će sebe i svoju stranku zaštititi od eventualnog kaznenog progona time što su ovog iskusnog suca koji je u svojoj branši prošao gotovo sve stepenice imenovali glavnim državnim odvjetnikom. “Rekao bih da HDZ računa da je on njihov čovjek jer je u prošlosti i došao stranačkom linijom u Zagreb, ali mislim da se varaju jer Turudić od prije 20 godina i ovaj danas više nisu isti čovjek”, izjavio je nedavno i Nobilo, koji mu nije sklon. Uz to, u ovoj osmoj stavci Turudićevih prednosti ne treba zaboraviti ni na odluku Visokog kaznenog suda kojom je vještačenje u slučaju Agrokor proglašeno nezakonitim dokazom zbog sukoba interesa vještaka, čime je postupak vraćen nekoliko godina unatrag te je uzaludno potrošeno 1,3 milijuna eura, što nije u skladu s ranijom praksom toga suda, pa ni Vrhovnog suda.

Odluku koja ne ide u prilog Plenkoviću nekoliko tjedana prije kandidature za glavnog državnog odvjetnika donio je upravo Turudić, koji je time izazvao potrese u hrvatskim političkim i pravosudnim krugovima jer je praktički blokirao sudski proces u kojem se Ivici Todoriću sudi za najveću počinjenu štetu u povijesti. Osim što se takvom odlukom mogao zamjeriti Plenkoviću, Turudić je zbog nje izazvao sukobe s DORH-om, u kojemu sada treba preuzeti vodeću poziciju. Nije nepoznato da se Turudić u središtu pozornosti našao i zbog odluke koju je donijelo sudbeno vijeće Visokog kaznenog suda da se majci HDZ-ova Mislava Hermana zatvorska kazna preinači u uvjetnu.

Ideološka orijentacija

Dok je ta hajka trajala, rijetko tko je čuo argumente odvjetnice Vesne Alaburić. “Malo ću braniti suca Turudića – nije on donio odluku, nego vijeće. Nije on mogao zloupotrebljavati poziciju. Ako se ima na umu da je riječ o gospođi od 78 godina koja je u lošem zdravstvenom stanju, onda su to elementi koji utječu na kaznu. Mislim da je tema od javnog interesa, da su članovi sudskog vijeća dužni dati odgovore, a na neki način bih se složila s Turudićem – pa što ako je majka HDZ-ovca – to ne smije biti ni olakotna ni otežavajuća okolnost”, rekla je Alaburić.

Mnogi će Turudiću zamjeriti ideološku orijentaciju, ali je on, za razliku od brojnih drugih kolega, nikada nije skrivao. Svi u Hrvatskoj vrlo dobro znaju da je Turudić prijateljevao s bivšim gazdom Dinama Zdravkom Mamićem ili pak s Tomislavom Karamarkom i Milijanom Brkićem, no nije li njegova prednost baš u tome što svoja prijateljstva nije skrivao od javnosti pod čijim se povećalom nalazi, ili bi ipak bilo bolje da je i Turudić pristao na to da mu Mamić šutke organizira fešte i kupuje dizajnerske cipele, pitaju se oni koji u Turudićevoj iskrenosti i transparentnosti vide deveti razlog zbog kojega je dobro da baš on preuzme funkciju glavnog državnog odvjetnika.

Na koncu treba reći da oni iz struke Turudićeve sudačke odluke opisuju kao vrlo utemeljene, a uz to, bivši glavni državni odvjetnik Željko Olujić, govoreći o Turudiću, naglasio je kako je riječ o specijalistu kaznenog prava koji priprema i doktorski rad. Nije tajna da se aktualnoj glavnoj državnoj odvjetnici Hrvoj Šipek spočitava to što nema doticaja s kaznenim pravom, no to se za Turudića nipošto ne može reći. Turudić je dosad pokazao i dokazao da zna voditi jedan veliki sustav, što zagrebački Županijski sud zasigurno jest, a sada je na njemu da dokaže da zna i umije svojim ambicioznim pristupom prodrmati učmalo Državno odvjetništvo koje vapi za reformama.