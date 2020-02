Ines Strenja pohvalila ministra zdravstva pa poručila: ‘Odgovorni smo ne širiti paniku među građanima’

Autor: Dnevno

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja bila je gošća N1 studija. Osvrnula se na rad novog ministra Vilija Beroša otkad je preuzeo mandat ministra zdravstva, kao i na općenitu situaciju u zdravstvu,

“Kao što se vidi od samog početka, nakon što je ministar Beroš preuzeo mandat, on se ponaša onako kao što je doktrina u ovakvoj situaciji. On mora biti objektivan, mora biti jasan i mora biti otvoren. I on je takav od prvog trenutka”, kazala je Strenja o ministru Berošu.

Strenja smatra kako je situacija s koronavirusom pod kontrolom. “Situacija je kod nas takva da još uvijek imamo sporadične slučajeve, gdje treba prekontrolirati kontakte. Neće svi oboljeti koji su bili u kontaktu sa zaraženima, a 80 posto onih koji obole će imati blage simptome“, pojasnila je Strenja.

“Mi u ovom trenutku moramo jasno komunicirati da građani ukoliko prepoznaju simpotme, trebaju se obratiti liječniku obiteljske medicine telefonom ili ako on nije dežuran, dežurnom eipdemiologu. Ovo što se dogodilo u Italiji, očito postoji nedostatak zbog čega se to tako lokalno proširilo”, dodaje.

Kazala je kako zdravstveni djelatnici odrađuju svoj posao i jasno poručuju da je sve pod kontrolom.

Što se ponašanja saborskih zastupnika tiče, Strenja je rekla: “Svi saborski zastupnici znaju da je na njima odgovornost da ne šire paniku i da građani mogu imati povjerenja u naš zdravstveni sustav”.

Strenja se osvrnula i na izvješće Europske komisije o stanju u zdravstvu u Hrvatskoj koje je pokazalo kako je stanje još uvijek loše.

Istaknula je kako je krimen premijera Plenković to što su ga upozoravali da je situacija loša i da trebaju zamijeniti čelnog čovjeka.

Smatra kako ministar Beroš radi dobar posao, ali kako ima malo vremena na raspolaganju.

“Krimen premijera je što nije prije shvatio. Problem zdravstva je toliko dubok i toliko dugo traje da će svi dionici sustava i sve političke stranke moraju zajedno sudjelovati. Treba zauzdati problem bolnica i omogućiti jačanje primarne zdravstvene zaštite gdje će se većina zdravstvenih problema rješavati”, rekla je Strenja.