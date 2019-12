Ines Strenja: ‘Ministar Kujundžić ni Vlade prije toga ništa nisu učinile po pitanju prekovremenih radnih sati liječnika’

Autor: Dnevno

Odluku Vrhovnog suda vezano za prava liječnika na isplatu dodataka za prekovremeni rad komentirala je saborska zastupnica MOST-a gostujući u Novom danu N1 televizije.

Vrhovni sud, naime, zauzeo je pravno stajalošte da zdravstveni radnici za vrijeme važenja kolektivnog ugovora imaju pravo na uvećanje plaća i za prekovremeni rad.

“Priča o prekovremenim satima traje već šest godina otkako su liječnici prestali biti reprezentativni zakonom koji je donio kolega Mirando Mrsić. Nitko ništa nije poduzimao. Ovih dana upozoravam na veliku odgovornost ministra Milana Kujundžića koji u skoro četiri godine mandata nije učinio ništa da to izmijeni. Upozoravamo da treba izmijeniti Zakon o reprezentativnosti, da liječnici pregovaraju, kao i da prekovremeni sati nisu obračunati”, kaže Ines Strenja.

“U cijeloj ovoj priči je interesantno što umjesto da rješava problem, ovaj ministar uporno je pokušavao anulirati istinu – a to je da moraš dobiti novac za ono što si odradio – i on je pisao kolegi Draženu Bošnjakoviću i upozoravao ga na neujednačenu sudsku praksu, nakon toga je pisao jednom od sudova i državnim odvjetništvima. Na kraju je pisao Vrhovnom sudu i od njega dobio jasno tumačenje da su liječnici u pravu. Potrošio je vrijeme koje je trebao utrošiti na dijalog s liječnicima, al on to nikako nije htio.”

“Tri krovne liječničke udruge u rujnu su zatražile sastanak s premijerom. Vidjeli su da u ministru nemaju osobu s kojom se može razgovarati. Liječnički sindikat u nekoliko je navrata pokušao s ministrom razgovarati o tome, upozoriti da su to sati, sudski troškovi, kamate – da je riječ o ogromnoj količini novca”, kaže Strenja i dodaje da je u dva navrata, tijekom dva zahtjeva za opozivom ministra, pokušala upozoriti da je riječ o velikom trošku za državni proračun.

“Premijer je nakon dva mjeseca, kad je shvatio da liječnici povlače svoje suglasnosti za rad iznad 48 sati tjedno, shvatio da je voda došla do grla. U ovom trenutku, da bi zdravstveni sustav u Hrvatskoj funkcionirao, liječnici moraju odraditi 3 milijuna prekovremenih sati godišnje, medicinske sestre i inženjeri još milijun. Dakle, 4 milijuna prekovremenih sati zdravstveni djelatnici moraju odradili. Kada bi oni povukli svoje suglasnosti za prekovremeni rad, nastao bi slom u roku od par tjedana.

Došli smo u paradoks da smo liječnice natjerali da idu na sud, da ih inspekcija rada pošalje na sud jer su radili više od dozvoljenih 160 sati. Dakle, liječnike šaljemo na sud jer rade prekovremeno, a sustav bi se slomio da ne rade prekovremeno. Liječnicima treba ili strukovni kolektivni ugovor ili poseban Zakon o plaćama.”

Nakon sastanka Milana Kujundžića i predstavnicima liječničkih asocijacija, odlučeno je da će Vlada ići u Zakon o plaćama i radnom vremenu liječnika. Uži kabinet Vlade sada mora dati zeleno svjetlo da se krene u izradu tog zakona. Milan Kujundžić nakon sastanka je kazao da donošenje takvog zakona traje oko pola godine. Strenja se slaže da je potrebno vrijeme za donošenje zakona, ali i da treba početi provoditi odluku Vrhovnog suda.

“Već ovog mjeseca mora se početi postupati kako je rekao Vrhovni sud. Liječnici već ovog mjeseca moraju dobiti svoje plaće. To je jedino rješenje”, kazala je Ines Strenja.