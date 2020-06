INCIDENT U SREMSKIM KARLOVCIMA: Grupa ljudi upala u prostorije Vojvođanskog fronta, prevrtali stolove, vikali i razbili laptop

Grupa ljudi upala je jutros u prostorije Vojvođanskog fronta u Sremskim Karlovcima, piše srpska agencija Tanjug, a o incidentu je obavještena policija koja je odmah izašla na mjesto događaja.

U priopćenju se navodi da je grupa nepoznatih ljudi, koja je upala u prostorije Vojvođanskog fronta oko 08:00 sati, prevrnula stolove i bacala stvari na aktiviste koji su se nalazili tamo. U tim se prostorijama inače nalazi se call centar ove izborne liste za općinu Sremski Karlovci.

Aktivisti Vojvođanskog fronta ispričali su za N1 da su napadači, koje ne poznaju, vikali “gotovo je, razlaz”, da su prevrtali stolove, razbili jedan laptop, a zatim otišli.

“Ispred prostorija primjetili su više vozila sombrorskih registarskih oznaka sa zatamnjenim staklima. O svemu je obavještena policija koja je brzo izašla na mjesto incidenta”, kazao je generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš za N1.

Koaliciju Vojvođanski front inače čine Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zajedno za Vojvodinu, Vojvođanska partija, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Crnogorska partija i Demokratski blok.

Inače, u Srbiji je danas dan parlamentarnih izbora. Birališta su otvorena u 7 sati, a građani mogu glasati do 20 sati, kada se birališta zatvaraju. Prema do sada dostupnim podacima, Centar za slobodne izbore i demokraciju (CeSID) priopćio je kako je do 9 sati izlaznost bila 5,2 posto.