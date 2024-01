Incident u Rijeci na prvom okupljanju molitelja: Napadnut reporter, čulo se kukurikanje, orio se Let 3

Autor: Dnevno.hr

Molitelji su se ove, prve subote u novoj godini okupili po prvi put i u Rijeci. Unatoč jakoj kiši, dvadesetak muškaraca i nekoliko žena okupilo se u subotu u 8.30 ispred katedrale Svetog Vida na prvom riječkom molitvenom skupu protiv rodne ravnopravnosti pod nazivom “Muževni budite”, pri čemu je došlo i do incidenta kada je jedan od molitelja napao fotoreportera HINA-e, nakon čega je nasilnika privela policija, piše Jutarnji.

Na trgu ispred katedrale Svetog Vida okupili su se i antiprosvjednici, a sve pod kontrolom policije.

Puštali moliteljima Let 3

Pojava molitelja u Rijeci potaknula je i protuskup nekoliko desetaka angažiranih građana koji su ih ometali puštanjem zvukova kukurikanja, alarma, uspavanki i u završnici pjesme Leta 3 “Riječke p….”.

Prva riječka molitva protiv rodne ravnopravnosti okončana je oko 9,15 sati, a okupljanje “Muževni budite” u petak su priopćenjem osudili riječki gradonačelnik Marko Filipović i njegovi zamjenici.

“Ograđujemo se u potpunosti od molitvenog skupa inicijative „Muževni budite“ čije je održavanje najavljeno za ovu subotu u Rijeci. Rijeka je grad koji svoj identitet i napredak temelji na različitosti i poštivanju sloboda i prava svih nas da budemo različiti. Uvijek rado i s ponosom podržavamo aktivnosti koje različitošću obogaćuju naš grad, šire nam vidike i čine nas boljim ljudima.

‘To je apsolutno suprotno našem svjetonazoru’

Za razliku od toga, ovaj skup molitelja koji kleče na javnim trgovima ocjenjujemo perfidnim nametanjem nazadnih stavova pod maskom vjere.

Od samog naziva inicijative koja okuplja molitelje „Muževni budite“, preko nametanja stava da su muškarci ti koji moraju postati duhovni autoriteti pa sve do prizivanja obraćenja hrvatskog naroda i zagovaranja domovine u kojoj su žene niža bića koja o svom odijevanju i načinu života ne mogu same odlučivati – dakle, sve to suprotno je onome što Rijeka jest.

Rijeka je napredan grad, grad ravnopravnosti i ravnopravnih. U Rijeci se ne dijelimo ni po kojoj osnovi po kojoj se ljudskost ne dijeli, a osuđujemo rodnu prozivku koja u ovom slučaju žene predstavlja kao manje vrijedne, manje sposobne i manje pametne. To je apsolutno suprotno našem svjetonazoru. Dapače, suprotno je svemu onome što Riječanke i Riječani, cijeli naš grad, njeguje i čuva iznad svega. Zbog toga se, ponavljamo još jednom, u potpunosti ograđujemo od ovog skupa klečatelja/molitelja i osuđujemo njihove mizogine poruke”, napisao je.

