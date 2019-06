INCIDENT NA HVARU: Umalo istukli Slavka Linića

Autor: Dnevno

Jučer je u Starome Gradu na otoku Hvaru došlo do verbalnog i umalo fizičkog sukoba u kojem je sudjelovao bivši političar i ministar Slavko Linić, koji je onamo doplovio s trojicom prijatelja na svojoj jahti, donosi Jutarnji list. Svađa je nastala oko veza.

Kako Jutarnji doznaje, iz PU splitsko-dalmatinske odgovorili su da je policija izašla na teren, ali su djelatnici Lučke uprave rekli kako ne trebaju intervenciju policije, a isto je izjavio i Slavko Linić. Navodno se situacija razriješila prije nego što je intervenirala policija.

Linić se o svemu i izjasnio, prenosimo komentar u cijelosti.

“Kad sam pristao na privremeno pristanište i izašao na obalu, djelatnik Lučke kapetanije počeo mi je prijetiti da će me baciti u more, vukao me za majicu, potom je uhvatio čovjeka od 80 godina koji je bio sa mnom u brodu, i koji je još sjedio u brodu, primio ga za ručnik pokušavajući ga izvući iz broda”, ukratko je Slavko Linić opisao incident u kojem se našao kad se pokušao sa svojim brodom vezati na slobodan vez u Starome Gradu na otoku Hvaru.

Tvrdi da im djelatnik Lučke kapetnije nije dao da se privežu na vez, iako je u tom trenutku, kad su došli, bio prazan.

“Želio sam da smo što bliže mjestu jer je sa mnom na brodu bio čovjek od 80 godina, ali mornar nam to nije dopustio, iako je vez bio slobodan. Zato sam otišao na pristanište, kako bi telefonirao, možda dobio nekoga njemu nadređenog, ali on se počeo fizički obračunavati. Nazvao sam policiju i prijavio incident”, ispričao je Linić te dodao da je, kad je došla policija, taj djelatnik Lučke kapetanije nestao. Policija im je, kaže Linić, sugerirala da odustanu od prijave, na što su pristali.

“Taj mornar se zaista ponašao nekorektno. Plovim već ozbiljan broj godina i nisam još imao ovakvu situaciju. Kasnije je došao njegov nadređeni koji nam se ispričao, našao nam vez i sve je bilo dobro”, ispričao je Linić.