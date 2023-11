Inati se, Slavonijo, ali što je sad ovo? Šef pobune je čovjek koji ima žešću kaznenu prijavu

Autor: Dnevno.hr

Tomislav Pokrovac iz Stožera za obranu hrvatskog sela najavio je veliki prosvjed zbog mjera koje su na snazi zbog epidemije afričke svinjske kuge. Otkrio je kako će se prosvjed održati sutra u Retkovcima s početkom u 10 sati, i s jasnom porukom vladajućima, mora se spasiti hrvatsko selo.

“Opet pozivam i Vladu i Ministarstvo poljoprivrede da dođu na sastanak i da zajedno riješimo ovaj problem. Naši zahtjevi su jasni, tražimo da se pod hitno prekine s eutanazijom zdravih svinja, želimo da se donese zakon da dođe do prometovanja zdravih svinja i da se dozvoli kolinje”, ponovio je Pokrovac na konferenciji za medije.





Na istoj konferenciji sudjelovao je i novoosnovani Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje. No, problematično je što je predsjednik ovog Sindikata Duško Pavlik, čovjek čije se ime spominje u kaznenoj prijavi iz rujna ove godine, a prema kojoj je premješteno pet svinja iz Andrijaševaca u Cernu, unatoč zabrani, pišu 24sata.

David protiv Golijata

“Imamo veliku borbu sada na cestama, nadamo se da će biti što više ljudi. Idemo kako kažu David protiv Golijata, tko će biti pobjednik, to ćemo vidjeti u narednim danima. Ljudi, izađite što više, izađite na ceste za dobrobit Slavonije, naše obitelji. Ima dosta nepravilnosti u poljoprivredi, dosta je mladih ljudi otišlo. Nadamo se da ćemo poboljšati stanje u Slavoniji ovim sindikatom”, rekao je Pavlik na konferenciji.

Zna li da se Pavlik spominje u kaznenoj prijavi, pitali su i samog Pokrovca. Njega to, veli, uopće ne zanima.

“Jeste vi upoznati da je pola ministara u Vladi RH dokazan kriminal nad njima, pa što bi to sada trebalo značiti? To me uopće ne zanima, to je bilo u vrijeme kada nije bilo nikakvih mjera ni ničega i to on može dokazati i nemojmo se povoditi takvim stvarima. Idite u Ministarstvo i Vladu pa pitajte za njihove kriminalce, odite kod Plenkovica i pitajte ga za njegove ministre, nemojte moje ljude prozivati. Nisam upoznat s nikakvom činjenicom jer znam da to nije istina, odmah to demantiram”, odgovorio je Pokrovac.