INA UPRAVO NAJAVILA! ‘SAMO DO ISTEKA ZALIHA’: Ovo gorivo im je zbog Vlade neisplativo!

Autor: N.K

Nakon što je Vlada donijela odluku o ograničenju cijene benzina na 11.10 kuna i dizela na 11 kuna, iz INE izvještavaju kako bi uskoro moglo doći do nestašice jednog njihovog goriva, a to je premium Class Plus goriva.

Naime, iz njihove analize proistječe da im neće biti isplativo održavati daljnju opskrbu tim gorivom, odnosno da će se gorivo prodavati do isteka zaliha.

S druge strane, opskrba standardnim gorivima je sigurna, poručuju iz INE.

Ovo su goriva koja se prodaju do isteka zaliha

Goriva koja će se prodavati do isteka zaliha su: premium Class Plus goriva (Eurodiesel Class Plus, Eurosuper 95 Class Plus, Eurosuper 100 Class Plus).

Naime, kako se dalje navodi, zbog odredbi propisanih Uredbom koje uzrokuju značajan negativan utjecaj na poslovanje kompanije, posebno u odnosu na premium goriva, Ina neće biti u mogućnosti kontinuirano opskrbljivati maloprodajna mjesta premium gorivima.

“Uslijed jučerašnje uredbe Vlade o utvrđivanju najviših prodajnih cijena svih derivata, pa tako i premium goriva, prisiljeni smo prilagoditi svoje poslovanje kako bismo ublažili utjecaj takve odredbe na tržište. Stoga će Ina na svojim maloprodajnim mjestima diljem Hrvatske prodavati premium goriva Class Plus do isteka postojećih zaliha, dok će Eurosuper 95 i Eurodizel biti dostupni kao i do sada kako bismo osigurali kontinuiranu opskrbu tržišta i ostali prvi izbor tržišta”, kazala je operativna direktorica Ininih Usluga kupcima i maloprodaje Zdravka Demeter Bubalo.

Podsjetimo, Vlada je ograničila cijene u razdoblju od 30 dana.

Što su to premium goriva?

Što se tiče premium goriva koja bi mogla i nestati na benzinskim crpkama, INA kaže da je riječ o posebnom i skupljem gorivu koje povoljno utječe na motor vozila.









“INA upravlja najvećom moderniziranom maloprodajnom mrežom u Hrvatskoj u sklopu koje svakodnevno usluži više od 200.000 kupaca i proda više od milijardu litara goriva godišnje. Usmjereni smo na to da svojim kupcima osiguramo gorivo vrhunske kvalitete. Class Plus goriva imaju dokazano povoljan učinak na motore s unutarnjim izgaranjem. Zahvaljujući posebnoj formuli aditiva, Class Plus goriva uklanjaju naslage, povećavaju snagu i trajnost vašeg motora”, piše na njihovoj stranici.