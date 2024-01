Impresivne imovinske kartice: Evo kolike plaće imaju i što sve posjeduju vođe štrajka sudaca

Autor: Željka Babić

Vlada im je ponudila oko 700 eura razlike u odnosu na dosadašnje plaće – 500 tijekom posljednjih mjeseci i još oko 150 do 200 eura raznih drugih dodataka koji dolaze s novim materijalnim pravima kao što su božićnice, uskrsnice, prijevoz, regres, sve do besplatnog sistematskog pregleda. Ministar Ivan Malenica objavio je i kako prosječna plaća suca s desetak godina staža već danas iznosi oko 2600 eura, onih s više staža u prosjeku tri tisuće eura, a sudaca Vrhovnog suda oko 3500 eura, pa i više za one iz čelništva tog suda.

Unatoč tomu, suci štrajkaju, a pritom treba imati na umu da su oni po statusu dužnosnici, što znači da nemaju klasično radno vrijeme pa ne moraju ni raditi onih uobičajenih osam sati dnevno, već imaju svoja ročišta i rasprave, a ostatak dana mogu proučavati predmete. Ili – piti kavu. Upravo to što su dužnosnici prepreka je nadležnom ministarstvu i Vladi da im uvede radnu obvezu. Oni su neovisna grana vlasti. No, da sudački život i nije tako težak kakvim ga posljednjih dana suci prikazuju, pokazuju možda i njihove imovinske kartice, koje su od 2021. godine dužni podastrijeti javnosti pa su ti podaci postali javno dostupni. Prema njima, sudac Ivan Turudić ima sedam nekretnina, počasni predsjednik Udruge sudaca Đuro Sessa suvlasnik je objekta od 650 četvornih metara, a osoba koja posljednjih dana u javnosti zastupa Udrugu sudaca, Marijan Bitanga, ima dvije kuće i jednu kuću za odmor.

Kako je tada objašnjavao ministar Dražen Bošnjaković, “i suci, kao i političari, imaju određenu vlast i određenu moć u rukama, a biti sudac i odlučivati o nečijoj sudbini i o nečijim interesima vrlo je odgovorna dužnost, stoga javnost ima pravo znati čime raspolaže više od 1700 pravosudnih dužnosnika”. Najava objave imovinskih kartica naišla je tada na veliki otpor sudaca, a opstrukciji nauma da se imovina sudaca i tužitelja učini transparentnom pridonijela su i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka. S protekom vremena slabjela je i odlučnost bivšeg ministra pravosuđa da sudački imetak pokaže javnosti pa se na ono što se objektivno (uključujući i izmjene zakona) moglo učiniti u dva mjeseca čekalo gotovo četiri godine. Dovoljno dugo da svatko u pravosudnom korpusu tko je možda imao nešto sumnjivo to skloni i pravno uredi, pisali su tada mediji. Svejedno, imovinske kartice su im prilično impresivne.

Pokloni supruzi

Primjerice, predsjednik Udruge sudaca Damir Kontrec prijavio je i plaću od točno tri tisuće eura koju ostvaruje na Vrhovnom sudu, a supruga mu je javna bilježnica, što je jedno od unosnijih zanimanja. Ima tri stana u Varaždinu, vikendicu i apartman u Zatonu, te uz nekretnine i pripadajuće garaže. Također, ima prijavljen i kredit koji mjesečno plaća oko 700 eura, ali i nekoliko manjih dodatnih godišnjih prihoda od edukacija koje drži.

Kako stoji u imovinskoj kartici, tadašnji predsjednik Vrhovnog suda, a sada počasni predsjednik Udruge sudaca i predsjednik Međunarodne organizacije sudaca Đuro Sessa suvlasnik je kuće s okućnicom od 650 četvornih metara u Dubrovniku koju je stekao nasljeđivanjem te stana od 66 četvornih metara u Zagrebu. U objašnjenju u imovinskoj kartici stoji kako je stan kupljen 2006. od sredstava dobivenih ustupom prava na naknadu za oduzetu imovinu u Dubrovniku te vlastitim sredstvima i pomoći i zajmom od rodbine. Sessa je vlasnik i automobila Volkswagen Tiguan te posjeduje štednju od nekoliko desetaka tisuća eura. Kada je prvi put popunjavao karticu, upisao je da mu je već tada plaća u bruto iznosu dosegla 45 tisuća kuna. Od zakupa je primao 500 eura mjesečno, dok je za angažman u DIP-u bio plaćen oko 800 eura mjesečno. Sada nema obvezu podnošenja imovinske kartice, ali se na stranicama Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa vidi da su čak četiri zahtjeva za pokretanje postupka protiv njega na kraju bila odbačena.









Sessina supruga vlasnica je stana od 40 četvornih metara u Velom Lošinju, a stekla ga je suprugovim darivanjem, a on je pak nekretninu kupio sredstvima od odštete koju je naplatio nakon dobivene parnice protiv Večernjeg lista, Slobodne Dalmacije, HSP-a i Dobroslava Parage te od zajma od obitelji. Dakle, čovjek je tužio medije, dobio novac i to poklonio supruzi. Sessina supruga ima i štednju u iznosu od 20.000 eura, a stekla ju je također prijenosom sa suprugova deviznog računa.

Izborna baza

Marijanu Bitangi, glasnogovorniku Visokog kaznenog suda, a tada sucu sa Županijskog suda u Zadru zadnja prijavljena plaća bila je oko četiri i pol tisuće eura bruto, a ima kuću u Jasenicama, Maslenici, veličine oko 250 četvornih metara te još jednu veličine 120 četvornih metara u Runovićima. I supruga je vlasnica još jedne kuće u Jasenicama, a obitelj posjeduje i nekoliko automobila. Također, ostvaruju i prihod od najma od gotovo 35.000 eura godišnje.

Sve u svemu, nije baš sve tako crno kad je o životu sudaca riječ. A kad je riječ o štrajku, postoji i razlog što se u Udruzi sudaca toliko inzistiralo na tome da se odluči odbiti sve ponude vladajućih za rast plaća i materijalnih prava. Riječ o tome da većinu članstva Udruge, logično, čine suci općinskih sudova, kojih je i brojem najviše diljem Hrvatske. Oni čine izbornu bazu na temelju koje bi, ako bi na koncu bile isposlovane veće plaće od Andreja Plenkovića, predsjednik Damir Kontrec zadržao čelno mjesto u Udruzi na unutarnjim izborima koji uskoro slijede.









Upućeni tvrde da će Kontrec učiniti sve što može da zadrži to mjesto. Iako nije javno istaknut, pa u prve redove i pred novinare gura Marijana Bitangu, on je pravi autor ideje o štrajku. Smatra da će, ako izmanipulira masu sudaca općinskih sudova kojih je najviše, a koji ujedno i imaju najmanje plaće u odnosu na elitu na Vrhovnom sudu i drugim višim sudovima, sebi osigurati podršku za još jednu pobjedu na internim izborima za Udrugu sudaca. Nije ga briga, kažu njegovi kolege u Udruzi, za plaće ljudi na županijskim i drugim višim sudovima, nego samo za “izbornu bazu” na nižoj razini. Zna da njima može osigurati relativno malo povećanje plaća kojim će biti zadovoljni i to je cijela tajna ovoga štrajka koji iritira javnost ne samo zato što suci već sada zarađuju iznadprosječno u odnosu na druge u javnim službama nego i zato što je pravosuđe najslabija karika hrvatske države.

Loš imidž

U Ministarstvu pravosuđa i Vladi, međutim, ne namjeravaju olako popustiti jer znaju da je štrajk kontraproduktivan za same suce koji se suočavaju s izrazito lošom percepcijom u javnosti. Kao što su prošle godine baš sudske službenike i administraciju ostavili da štrajkaju punih mjesec dana, a da pritom za sustav većih posljedica nije bilo, tako i sada ostavljaju da sucima na leđa padne loš imidž u javnosti zbog njihove pohlepe, dok istovremeno predmeti leže neriješeni na njihovim stolovima.

“Ovo neće naštetiti Vladi, nego sucima i njihovoj udruzi”, govori jedan od tajnika u Ministarstvu pravosuđa. “Ionako idu ljudima na živce. Ne razumiju društvene procese, predmete vode sporo i traljavo. Javnost ih prezire. Njihov štrajk samo pomaže Vladi i premijeru jer on ispada pozitivac koji im je ponudio brdo love i beneficija, a oni nemaju mjeru u svojim zahtjevima. Ljude to iritira, kada rade za tisuću eura, a ovi spavaju za plaću od tri i pol tisuće eura i čine najneefikasniju kastu u Hrvatskoj”, kažu u vrhu HDZ-a.

Nažalost, izgleda da trenutno loš imidž sucima ne može popraviti čak ni PR mag Krešimir Macan, kojeg su uzeli za odnose s javnošću, a koji medije posljednjih dana zatrpava objavama o tome kako su plaće hrvatskih sudaca bitno manje nego slovenskih, koji jednako tako štrajkaju. Macan je isposlovao intervjue šefova Udruge sudaca, kao i predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića u nizu medija, što je dobar PR posao.

Crna lista

Ali nešto je previdio, smetnuo s uma – HDZ i Plenković iziritirani su tom medijskom ofenzivom sudaca koju vodi baš Macan, nekadašnji Plenkovićev prvi suradnik i savjetnik u Vladi u prvom Plenkovićevu mandatu. Njega je Plenković, kao i poslije ministre iz redova Mosta, “naglavačke izbacio iz Banskih dvora”. Nikad se nije doznalo baš točno zašto, ali se smatra da je Macan imao previše dug jezik i da je previše govorio uokolo o tome što se događa u uredu premijera, što je Plenković iščitao kao nelojalnost, a u međuvremenu smo se uvjerili kako on tretira takve, nedovoljno lojalne ljude.

Nije Macan, kao ni ministri Mosta, jedini izletio iz Banskih dvora – otišla je i njegova suradnica Tena Mišetić i mnogi drugi. I nikad se nisu vratili. Sada je jedno sigurno – nakon ovog štrajka Krešimir Macan mogao bi ostati i bez onih angažmana koje još ima s tvrtkama pod utjecajem HDZ-a ili Plenkovića. “Macan je pošto-poto želio ući u PR za Udrugu sudaca jer mu je to ujedno i ulaz k njima i njihovim klijentima. Utjecajni su to ljudi, povezani s mnogima, i Krešo Macan misli da preko njih može dobiti puno novih poslova za svoju tvrtku. Ali previdio je da je Andrej jako ljut što sada radi za suce u štrajku i da će ostati bez poslova koje sada već ima s državom ili državnim tvrtkama, odnosno tvrtkama u vlasništvu naših ljudi. Preračunao se i sada je na crnoj listi”, kažu u HDZ-u, gdje znaju koliko Plenković posljednjih dana bjesni zbog nezajažljivih sudaca i najmanje što mu je trebalo jest da se sada na istoj strani s njima našao i jedan njegov bivši suradnik i pouzdanik.