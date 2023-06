IMOĆANIN KOJI ZARAĐUJE MILIJUNE! Netipični hrvatski poduzetnik: Kod njega se nedjeljom ne radi

Autor: Iva Međugorac

Kada se nabrajaju najimućniji ljudi u Hrvatskoj rijetko se spominje Ivana Katavića, vlasnika trgovačkog lanca KTC koji posljednjih godina iznimno uspješno posluje, a koji je privukao pažnju još prije par godina kada su objavili da će njihovi trgovački lanci biti zatvoreni nedjeljom.

Inače je Katavić rodom iz Prološca Donjeg, ali se školovao i u Osijeku u kojem je završio Srednju poljoprivrednu školu nakon čega školovanje nastavlja u Križevcima na Višoj poljoprivrednoj školi gdje je postao inženjer poljoprivrede.

Nastanio se u Križevcima





U Križevcima je Katavić nakon školovana odlučio ostati i ondje osnovati obitelj, a prvi posao dobio je u Poljoprivrednoj zadruzi Žabno gdje se doduše zadržao svega nekoliko mjeseci nakon čega posao pronalazi u Trgovačkom poduzeću Križevci u kojem se zadržao i kroz proces transformacije i organizacijskih promjena. U Trgovačkom koje je kasnije preimenovano u poduzeće Križevčanka Katavić je obavljao brojne rukovodeće pozicije, a usporedno s time uspio je uz rad završiti i Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu.

Iz Križevčanke s pozicije direktora prelazi u Voćarsko-vinogradarsku stanicu Zagreb gdje dolazi na poziciju direktora RJ Križevci koja je bila u sastavu zagrebačke Voćarsko-vinogradske stanice. Radnu jedinicu trgovina Katavić je osmislio osnivanjem dvadesetak diskontnih prodajnih centara koji su pokrivali sjeverozapad Hrvatske. Kako je doživio nevjerojatan uspjeh tako se on odlučio krenuti dalje u osnivanje privatne trgovačke tvrtke odnosno u izgradnju Robnog centra u Križevcima nakon čega početkom 90-tih i postaje direktor poduzeća KTC koje je desetak godina kasnije preraslo o stopostotno trgovačko društvo u Katavićevom vlasništvu koje je počelo poslovati i izvan Križevaca pa danas njegove trgovine postoje u Koprivnici, Bjelovaru, Vrbovcu, Požegi, Zaboku, Slatini, Karlovcu te u brojnim drugim gradovima.

Netipičan hrvatski poduzetnik

S trgovačkom mrežom Katavić je došao do više od dvadeset robnih centara, a u sklopu njih nalaze se i ugostiteljski objekti, poljoljekarne pa i benzinska pumpa. Danas u KTC-u radi više od 1400 djelatnika, a godišnje ostvaruju promet u iznosu od 1.800.000.000,00 kuna. Katavić je kako to tvrde oni koji ga znaju i koji su imali prilike poslovati s njime u svakom slučaju netipičan hrvatski poduzetnik koji s dobavljačima ima iznimno korektne odnose. Katavić je kažu sklon poticanju razvoja poljoprivredne proizvodnje pa stoga kroz kooperaciju s 500-tinjak kooperanata otkupljuje oko 5000 tona poljoprivrednih proizvoda, uglavnom od individualnih proizvođača, a pored toga usmjeren je i na turizam zbog čega je kupio Aparthotel Milenij u Baškoj Vodi i hotel u Makarskoj.

Katavić u Križevcima živi sa suprugom Sanelom zbog koje je svojedobno dospio u fokus javnosti budući da je ona od njega mlađa 40 godina. Par se inače vjenčao u lipnju 2016-te godine u KTC-ovom restoranu nadomak Koprivnice, a na svadbi im je pjevala Neda Ukraden. Ujedno je Katavić djed šestero unučadi i otac dvojice sinova Ivice i Siniše koji su također zaposleni u upravi KTC-a. Za Katavića također kažu kako podosta svojih sredstava ulaže u sport pa je tako financijski potpomagao Rukometni klub Križevci gdje je bio predsjednik, a osim toga pomagao je i Karate klub KTC Križevci.

Predsjednik Republike odlikovao ga je Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića još u 2007.godini što znači da ga je odlikovao bivši predsjednik Stipe Mesić. Gazda KTC-a formalno se jest povukao iz upravljačkih i nadzornih struktura kompanije čiji je nadzor prepustio sinovima, a operativno vođenje iskusnim menadžerima, ali upućeni tvrde da on i dalje kada je poslovanje KTC-a u pitanju ondje ima posljednju riječ. Inače je Katavić i dobitnik nagrade za životno djelo grada Križevaca te dobitnik nagrade Stvaratelj za stoljeća, a u jednom od rijetkih intervjua za lokalne medije objasnio je kako je njegov uspon bio poprilično težak.









Nije mu uvijek bilo lako

”Sam početak bio je kad sam došao s bojišta 1992., tada sam ušao u privatni posao. Moram reći da sam imao podršku obitelji, moje pokojne supruge i sinova, koji su mi rekli da vjeruju u mene, i bez takve obiteljske podrške nikad ne bih uspio. Evo, danas imamo 27 supermarketa, 21 poljoljekarnu, 15 benzinskih postaja, 19 restorana, hotel u Križevcima, sobe u Virovitici, u Sokolovcu, hotel u Baškoj Vodi, hotel u Makarskoj, sve četiri zvjezdice. Također razvijamo plasteničku proizvodnju, to je područje moje prve struke, jer sam završio poljoprivredni i ekonomski fakultet. Prošle smo godine uzgojili oko 1000 tona rajčice. To mi također predstavlja veliko zadovoljstvo. Dali smo stručnim ljudima priliku i to se pokazalo kao izvrstan projekt”, otkrio je križevački poduzetnik koji dio svojeg uspjeha u trgovini pripisuje i svojim imotskim genima.

”Imao sam ponuda za prodaju svog poslovanja, za koje sam sam sebi rekao, ali i razgovarao s djecom: Samo bi budala to odbila. Imao sam ponuda da prodam cijelu kompaniju ili da investitor uđe s kapitalom pa da mi postanemo dioničari. Bilo su to vrlo izdašne ponude. No, uvijek sam rekao: ne. KTC je obiteljska tvrtka i takva će ostati. O nekakvoj dokapitalizaciji nije bilo govora. Firmu sam stvorio ja, ona će biti moja ili neće biti. Moguć je bio i scenarij da je prodamo, podijelimo financijski kolač i krenemo svaki svojim putem. No to se nije dogodilo i kompanija je ostala obiteljska. Sinovi su sad u nadzoru poslovanja. Moja unuka radi kao pomoćnica direktora za financije i računovodstvo, a unuk kao voditelj komercijale. U našoj kompaniji postoji obiteljsko ozračje, ali ono nije dominantno. Dominantni će biti samo oni koji su uspješni, to svi moji znaju. Svi se moraju dokazati bez obzira na to što se radi o članovima obitelji”, poručivao je Katavić čiji je trgovački lanac danas jedan od deset najuspješnijih u državi.