‘IME PRAVOG ŠEFA POČINJE NA P, ALI NIJE PUTIN!’ U Rusiji se uspinju stvarno mračni likovi: Krvoločni su, vrijeđaju generale i političare

Guardian donosi više detalja o šefu privatne ruske vojne grupe Wagner, Jevgeniju Prigožinu, koji se danas oprostio od bivših robijaša koji su odslužili ugovor u Ukrajini.

Jaroslav Trofimov iz Wall Street Journala piše da se ruski komentatori počinju šaliti da je Prigožin pravi vođa zemlje.

“Ruski komentatori počinju se šaliti da ime pravog ruskog predsjednika počinje s P i završava s N, ali da nije Putin. Prigožin je sigurno posvuda u državnim medijima, vrijeđajući guvernere i generale, i u biti zahtijevajući smjenu Gerasimova. Prigožin je pustio prvu skupinu Wagnerovih kažnjenika koji su uspjeli preživjeti 6 mjeseci u Ukrajini natrag u svoje rodne gradove, nalažući ruskoj policiji da se prema tim ljudima odnosi s “najvećim poštovanjem”. Hoće li oni postati novi ‘opričnik’ dok Rusija tone u mrak?”, pita se novinar u tvitu s objavljenim videom.

Prigozhin releases the first batch of Wagner’s convict recruits who managed to survive for 6 months in Ukraine back into their hometowns, instructing Russian police to treat these men with “the greatest respect.” Will they become the new oprichniks as Russia spins into darkness? pic.twitter.com/YYrtaKTF5A

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) January 5, 2023