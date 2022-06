IMATE LI SVE POTREBNO? Pripazite kako rade dućani na državni blagdan u srijedu

Autor: Ivor Kruljac

Dan antifašističke borbe, osim sjećanja na važne povijesne događaje Drugog svjetskog rata, donosi i skraćeno i/ili prilagođeno radno vrijeme za trgovine. Evo kako rade najveći trgovački lanci u Hrvatskoj.

Konzum

Ako je riječ o trgovinama koje se nalaze u sklopu trgovačkih centara, prilagoditi će svoje radno vrijeme ovisno koliko je otvoren sami centar, no što e tiče i ostalih poslovnica, Konzumovi trgovci sutra nemaju slobodan dan. Raditi će ili po redovnom ili po nedjeljnom radnom vremenu, a konkretne detalje možete vidjeti na njihovoj web stranici.

Lidl

Radno će biti i za zaposlenike Lidla, a radna vremena ovise od poslovnice do poslovnice. Neke će biti otvorene od 8 do 14 sati, druge od 7 do 20 sati, a treće pak od 7 do 23 sata. Detaljniji pregled dostupan je na Lidlovim stranicama.





Kaufland

Prema uobičajenom radnom vremenu za nedjelju, Kaufland će u srijedu ostaviti svoja vrata otvorena. Kako to radno vrijeme može ovisiti od trgovine do trgovine, detalji su dostupni na njihovim web stranicama.

Spar

Sve Spar trgovine biti će otvorene u srijedu u jedno od tri radna vremena, od 7 do 14, od 8 do 14 ili od 7 do 22 sata. Detalji dostupni na njihovim stranicama.

Tommy

Tommyijeve prodavaonice bilo zatvorene, bilo otvorene, razlikuju se od poslovnice do poslovnice, a svi detalji dostupni su na njihovoj web stranici

Plodine/ Studenac / Trgovački centri

Praznik u srijedu neće igrati veliku ulogu za Spar i Studenac, budući da će sve njihove trgovine raditi po uobičajenom radnom vremenu. Svi trgovački centri raditi će također prema klasičnom radnom vremenu.