‘IMAO SAM SEDAM GODINA KADA JE SVE POČELO!’ Progovorila žrtva pedofila Špehara: ‘Prisiljavao me da njemu obavim njegov posao’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Javnost je prije nekoliko tjedana ostala šokirana kada je na konferenciji za medije riječkog nadbiskupa Mate Uzinića saznala za zločine svećenika pedofila Milana Špehara. Špehar je priznao kako je zlostavljao 13 dječaka, ali kako su svi njegovi zločini otišli u zastaru, nikad neće odgovarati za njih. Umjesto toga, dok njegove žrtve i dalje pate zbog njegovih zlodjela, svećenik monstrum je u Italiji.

Jedna od njegovih žrtava, koja danas ima 38 godina, o svojoj kalvariji je progovorila za RTL Danas. Zlostavljanja su započela kada je žrtva imala samo sedam godina, a osim njega, Špehar je zlostavljao i druge dječake u dobi od šest do 13 godina.

“Evo, znači ovo je demon i razlog zašto želim pokazati svim mamama, roditeljima i djeci da znaju tko je i što je, čovjek koji je upropastio mlade živote. Milan Špehar mora dobiti određenu kaznu za ovo”, rekao je.





Uvijek ga je zlostavljao u župnoj kući

Sve je započelo kada je bio u drugom razredu osnovne škole. Za vrijeme rata je izgubio oca i popustio u školi. Špehar, koji je tada bio obiteljski prijatelj, ponudio se da će mu davati instrukcije. Tada mu je bilo 39 godina.

“Poslije tih instrukcija bi mi dao za nagradu da se igramo, kao hrvanje i onda tko izgubi, mora skidati robu i tako je, da, jedno je vodilo drugom”, prepričava žrtva svećenika pedofila.

Zlostavljanje se nikad nije događalo u crkvi, već uvijek u župnoj kući, a trajalo je pet godina.

“Imao sam sedam godina kada me je svećenik prvi put zlostavljao. Prisilio, naredio, ne znam kako da kažem, da… ma ne znam ni kako reći! Da ja njemu obavim njegov posao”, prepričava.

To se događalo najmanje jednom mjesečno od drugog do sedmog razreda.

“Što se tiče drugih ljudi, jedanput je jedan dečko bio s nama zajedno. Gol! Sva trojica”, govori žrtva kojoj je svećenik rekao da mora strogo čuvati tajnu. “Sram, sram, strah, kao dijete ne znaš što ti se dešava”, govori 38-godišnjak.









Djeci ne dozvoljava da idu u crkvu

Nakon pet godina zlostavljanja, žrtva je jednog dana konačno skupila hrabrost i na jednim instrukcijama rekla “dosta”. Danas misli da mu je šutnja uništila život.

Prije tri godine je baki i supruzi priznao da je žrtva svećenika. Ispričao je sve i policiji, a odluka DORH-a u studenom 2021. ga je dotukla.

“Optužnica je odbačena jer je to zastara! Tako da ništa, on je zaštićen, a ja idem kroz život kako mogu i kako znam, a on uživa! Živi u samostanu, uživa, kuhaju mu, peru mu, na toplom je i nikome ništa. Najbolje reći nek ide u zatvor, ali to mu neće pomoći, on mora ostati vani, da ga se vidi svaki dan i da svi ljudi koji prođu, da ga pogledaju i da kažu ‘to je taj'”, govori žrtva Milana Špehara.









Kaže da njegovi prijatelji, šira obitelj i kolege s posla znaju da je žrtva svećenika pedofila. Svojoj djeci ne dozvoljava da ide u crkvu, a drugim žrtvama savjetuje da ne trpe već da kažu što im se događa.

“Nemojte trpjeti, ja sam svoj život upropastio jer nisam rekao”, kaže i dodaje kako bi volio da mu se nakon njegove priče javi netko od žrtava svećenika. Smatra da ljudi trebaju ustati i da se “ovo treba iskorijeniti”. Premda mu je bilo teško, svojom pričom želi pokušati zaustaviti zlostavljanje djece kakvo je i sam trpio.

“Neka se obrate najbližima, neka kažu ‘meni ne štima nešto, odnos ne valja’. Nemojte trpjeti, ja sam svoj život upropastio jer nisam rekao”, kazao je za RTL Danas čovjek kojeg je u djetinjstvu zlostavljao svećenik Milan Špehar.