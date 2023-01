‘IMAO SAM JADNI ŽIVOT, A IPAK SAM OSTAO ŽIV!’ Preminuo najstariji Konavljanin, preživio šest političkih sustava i tri rata: ‘Dođeš doma, a večera jadna’

Autor: L.B.

U 108. godini preminuo je Božo Kralj, najstariji u najjužnijoj hrvatskoj općini – Konavlima. Preživio je tri rata, a do smrti je mjerio i bilježio meteorološke podatke

Rođen u vrijeme Austro-Ugarske, prošao je tri rata, dva svjetska i Domovinski te preživio šest sustava.

“Napustio nas je najstariji stanovnik Konavala, gospar Božo Kralj. Doživio je nevjerojatnih 108 godina, a kada smo razgovarali pričao mi je o svom bogatom životu – od služenja na podmornici do prvih dana vođenja meteoroloških mjerenja 1951. godine. Nevjerojatno je čuti da je gotovo do smrti mjerio i bilježio meteorološke podatke. Gospar Božo neka vam je laka konavoska zemlja!”, na svom Facebook profilu napisao je načelnik općine Konavle Božo Lasić.





‘Jadni život, a ipak sam ostao živ’

Punih 67 godina Božo Kralj bio je vrijedni motritelj vremenskih (ne)prilika. Izvještaje o količini oborina, vjetrovima i grmljavinskim nepogodama u konavoskom kraju slao je Državnom hidrometeorološkom zavodu.

U razgovoru za Dubrovački vjesnik u rujnu prošle godine, otkrio je kako je u svojoj trećoj godini života ostao bez majke i dobio maćehu. Imao je ambiciju i volju za nastavkom obrazovanja, međutim teški životni uvjeti ograničili su ga samo na osnovnu školu. Za svoj život rekao je kako je bio jako težak, a kao najteži trenutak pamtio je gubitak sina Stijepa za vrijeme agresije na Hrvatsku. Naime, s ostatkom obitelji otišao u progonstvo u Dubrovnik već je s najstarijim sinom Stijepom ostao doma, na imanju. Skrivali su se oko kuće, po špiljama, a onda ono najbolnije, sin mu je poginuo.

“Volio sam strašno školu, želio sam ići dalje, ali nije bilo moguće ništa više od osnovne. Pa onda vojska, domobranstvo, partizani, Domovinski rat, jadni život, a opet sam ostao živ”, rekao je Kralj.

‘Umio bi poslat‘ po 200 dinara mjesečno, za seljačku kuću je to bilo k‘o bogatstvo’

Iako je svoj život opisao kao težak, budući je svjetski rat donio veliko siromaštvo, glad i nevolje svih mogućih vrsta.

“Zamislite da niđe travke nije ostalo u polju, sve je to narod počup‘o i pojeo. Nisi mog‘o nać‘ listak nečega zelenog. Nejak sam tad bio, a kad sam već nešto razaznao bilo je bolje jer došla je pomoć iz svijeta, uglavnom Amerike koja je poslala ogromne količine hrane u Europu. A onda je došla teška bolest španjolica (Španjolska gripa 1918. op.a.), umrli su milijuni”, prisjeća se tog nemilog vremena pa nastavlja nizati događaje:

“K‘o mladić bolovao sam od upale pluća, nije bilo baš pomoći od medicine pa sam iš‘o u narodnog liječnika i pio čaj od nekoliko biljaka i tako prizdravio”, kaže i priča da čim se osovio na noge, stigao je poziv za vojsku. Bilo je to 1938. za Kraljevine Jugoslavije i mladog kralja Petra Karađorđevića. Ukrcao se na podmornicu s 50 članova posade, među njima pet oficira. Došao je na zamjenu ali ne kao mornar nego konobar ‘oficiru i komandantu na usluzi‘.









“Dobro sam prošao tih mjeseci u podmornici. Dobiv’o sam novčanu naknadu umjesto objeda jer me nije pripadalo dobit‘ objed poput mornara. Mjesečno sam dobivo 200 i još nešto dinara, a komandant, bio je dobar i imućan čovjek, svaki mjesec bi mi dao još 50 dinara. To ti je k‘o današnjih pet tisuća kuna. Slao sam doma pomoć, umjesto da oni mene pomažu u vojsci ja pomago njih. Umio bi poslat‘ po 200 dinara mjesečno a za seljačku kuću je to bilo k‘o bogatstvo”, ponosno će Kralj.

‘Doma dođeš, a večera jadna ako bi je bilo’

Klaustrofobija ga nije hvatala, ‘priučiš se na zatvoren prostor‘. Poslije Drugog svjetskog rata vratio se baštini kao poljoprivrednik. Sadilo se sve, od krumpira do blitve, kukuruz se sijao radi kruha, a glavnina posla bila je oko loze. Na imanju su imali pet krava, dva konja, svinje, kokoši i jednog vola za oranje. Smislio je dundo Božo jaram oko vrata pa bi sam oko loze orao konavosku zemlju. U to doba imali su osam tisuća loza.

“Teško je bilo radit‘ na zemlji jer nije bilo mašina k‘o sad, jedini alat su bile ruke i dikela. Po čitav dan samo mlati, mlati, prevrći zemlju pa poslije što bude od toga. Dizali smo se čim se providi, da se čeljade može obuć‘. Nisi im‘o mnogo ni obuć‘, većinom se spavalo u čemu se i radilo. Niko nije im‘o dva odijela. Samo jedna košulja, a da je barem i ona vrijedila.









Težaci su ustajali jako rano. Komad kukuruznog kruha i boteju s rakijom zadjeni za pas pa oko 9 ura to grickaj. U podne bi neko iz kuće donio u polje skuhano, a onda bi potražili hlada za zadrijemat‘. Bile su neke nesretne muhe ali ne ove današnje, te su bole k‘o iglom. Pa stalno maši. Uvečer kad bi potpuno zašlo sunce, pospremio bi se alat za sutra, a što ti ne treba, na vrat pa kući. Doma dođeš a večera jadna ako bi je bilo, a više puta bi lego bez ičega.”, prisjetio se svog života Božo Kralj koji je u 108. godini umro u svojim Konavlima.