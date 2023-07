Imamo snimke! HDZ-ov lokalni šerif šakama mlati mladu ženu po glavi: ‘Govori da su to izmišljotine, ali vidi se sve’

Autor: Doris Vučić

“Jeb.. ti mater! Znaš li ti tko sam ja? Ovo je moje selo!”, riječi su koje je Žarko Žgela, HDZ-ov načelnik općine Severin, navodno uputio vlasnici kafića Ivi Milki Kramarić prije negoli ju je više puta ošamario na parkiralištu ispred lokala. Do kaosa je došlo u nedjelju navečer nakon što je Kramarić nazvala uplakana konobarica i požalila se na ponašanje lokalnog “šerifa” i njegovog prijatelja. Dvojac je, tvrdi, bio dobro pod gasom, a nesretnu su djelatnicu dirali po stražnjici i vukli za ruku.

Kramarić se potom požurila u kafić gdje je neugodnim gostima rekla da “smire strasti” i napuste lokal, no to je uzrujualo HDZ-ovca. Koju minutu kasnije pred kafićom se pojavio još jedan gost, a Žgela je, tvrdi Iva Milka, na njega nasrnuo i počeo ga mlatiti. Rekla mu je da prestane s nasiljem, ali to nije bila opcija.

Uznemirujući prizori

“Tada me primio za vrat. Uspjela sam ga odgurnuti od sebe. Morala sam jer ne znam više što je spreman napraviti u tako pijanom stanju, A onda je krenulo… Načelnik mi je vikao i psovao. Odgovorila sam mu da me nije briga tko je on i tada me krenuo šamarati, dok je uokolo trajala tučnjava. Udario me je više puta, što šakom, što dlanom po licu. I to više puta”, otkrila je Kramarić i dodala da ovo nije prvi put da je imala problema s načelnikom te da stalno terorizira njezine zaposlenice.





No ove je nedjelje doista otišao predaleko pa je odlučila prekinuti šutnju.

Portal Dnevno od vlasnice lokala je dobio snimke napada na kojima se jasno vidi kako ju Žgela divljački udara u glavu. “On okolo govori da su to sve izmišljotine, ali tu se vidi sve. Iskreno, bojim ga se i ja više u Severin neću ići bez obzira što mi je tamo kafić”, rekla nam je.

S druge strane, načelnik Žgela kao da je propao u zamlju. Pkušali smo ga kontaktirati još jutros, no u 9:30 sati nam je gospođa iz Općine rekla da nije na poslu. Probali smo ga nazvati i na mobitel, no ni tu nismo imali sreće. Na koncu smo mu SMS pa ćemo njegovu stranu priče objaviti kad nam se javi. Ako nam se javi.