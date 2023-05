‘IMAMO NOVE GOSPODARE’ Bivši direktor Rimca predviđa distopijsku budućnost: ‘Oni su već moćniji i utjecajniji od pojedinih država’

Autor: I.G.

U nedavnom istraživanju s Massachusettskog tehnološkog instituta (MIT), stručnjaci su identificirali novo oblikovanje geopolitičkog nadmetanja koje nazivaju “AI kolonijalizmom”. Umjesto tradicionalne borbe za teritorij, ova nova forma nadmetanja usredotočena je na osvajanje naših podataka putem aplikacija i programa, provođena od strane ogromnih tehnoloških korporacija.

U jednoj od epizoda podcasta Jutarnjeg pod nazivom ‘Na aparatima’, novinar Filip Pavić razgovarao je s Acom Momčilovićem, stručnjakom za umjetnu inteligenciju, o pitanju vlasništva nad AI i pitanju povjerenja u tu tehnologiju.

‘Rastući trend tehnoloških divova’

Momčilović ističe da već sada postoje korporacije koje su moćnije i utjecajnije od pojedinih država. Taj rastući trend tehnoloških divova koji prikupljaju, analiziraju i koriste naše podatke u cilju povećanja svoje moći izaziva zabrinutost u vezi s budućnošću i ravnotežom snaga.

Momčilović, inače psiholog po struci, poznato ime domaće HR scene i bivši direktor ljudskih resursa Rimac Automobila, koji se već godinama bavi društvenim i etičkim utjecajima umjetne inteligencije, smatra da bismo uskoro mogli imati šačicu “vlasnika” umjetne inteligencije i sve ostale koji će biti pasivni promatrači.

“Umjetna inteligencija se razvija na par mjesta u svijetu, to znamo. Amerika, Kina, spominje se i Izrael. Ostatak svijeta pasivno gleda, ne sudjeluje u tome i nije uključen u razvoj”, kaže.

‘Već sada znamo što oni žele’

Međutim, glavni centri moći su tehnološke korporacije – poput Facebooka, Googlea, Amazona – koje već sada skupljaju naše podatke.

“Mi već sada znamo što oni žele. To nije teritorij, zemlja, to su naši podaci. Oni skupljaju podatke o našem ponašanju, našim preferencijama, što radimo i kako radimo. S obzirom na to da već skupljaju naše podatke i s njima rade, oni mogu dalje razvijati tehnologiju, a to sve ostale zemlje, poput Hrvatske, to stavlja u podređeni položaj”, govori Momčilović dodajući da u jednom trenutku, kada sustavi napreduju do određene razine, možda više neće ni trebati naše podatke.

Kako će izgledati taj novi svijet AI kolonijalizma, koje će biti vještine koje ćemo morati usvojiti, hoćemo li moći AI regulirati i što kada dobijemo nove generacije takozvanih “AI urođenika”,