IMAMO JOŠ JEDAN DESNI BLOK! Bivši MOST-ovac, a danas član NZH-a: ‘Svi su sve znali jedni o drugima, a sad bacaju drvlje i kamenje’

Autor: Dnevno

Politička vijest dana prekid je pregovora između MOST-a i Domovinskog pokreta Miroslava Škore. Bivši MOST-ovac Martin Pauk, koji je danas član Neovisnih za Hrvatsku za Dnevno je komentirao trenutnu situaciju, ali i najavio s kime idu na predstojeće parlamentarne izbore.

“Ono što me iznenađuje su poruke koji jedni drugima šalju odmah nakon neuspješnog zaključenja pregovora. Odjednom su se Mostovci za Škoru pretvorili u destruktivne provincijalce s kojima je nemoguće raditi, a Škoro je za njih mutan tip iza kojeg stoje razni tajni financijeri i sponzori. Pa sve su to i jedni i drugi znali kad su ulazili u pregovore”, rekao je Pauk.

Bivši MOST-ovac ne vjeruje kako je pravi razlog prekidanja pregovora to što je Škoro spreman za koaliciju s HDZ-om, a Most ne. On tvrdi da se jednostavno nisu dogovorili zbog apetita jednih i drugih, odnosno važnosti koju si dvije strane daju s obzirom na postignute rezultate u prethodnim političkim ciklusima.

“Lako je zaključiti da su se zavadili i razišli zbog apetita prema saborskim foteljama, s tim da je moj osobni stav kako su Mostovci ipak precijenili svoju trenutnu reputaciju.

Istina, nekoć su osvajali i 19 mandata, ali osvajao je i HSLS pa ga nitko danas ne smatra snažnom strankom. Po pitanju razilaženja zbog koalicije s HDZ-om, iskreno ne vjerujem da to ima ikakve veze sa stvarnim stanjem. Svi navedeni u cjelokupnoj priči imaju povijest koaliranja s HDZ-om na nacionalnoj razini, a većina uključenih su i donedavni članovi te stranke”, smatra Pauk.

IDE LI TOMISLAV KARAMARKO NA IZBORE?

Otkrio nam je da Neovisni za Hrvatsku stvaraju desni blok i pregovaraju s brojnim poznatim imenima. Pitali smo ga i je li u toj priči bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko…

“Neovisni za Hrvatsku izlaze na izbore sa snažnim desnim blokom. Pregovori su već poodmakli i pred realizacijom su budući da su već utanačeni prioriteti po pitanju medijske strategije i terenskog rada. U našoj snažnoj koaliciji bit će stranka koju godinama pokušavaju uništiti razne strukture duboke države, potom stranka mladih idealista i još brojni dokazani pojedinci iz društvene i političke stvarnosti Hrvatske. O svemu će građani i mediji biti obaviješteni čim se razgovori realiziraju”, rekao je i dodao da od Miroslava Škore nikada nisu dobili poziv za pregovore.

Pauk nije želio otkriti je li u priči oko stvaranja paralelnog desnog bloka i Tomislav Karamarko. “Kao što sam naveo, vodimo ozbiljne razgovore s brojnim poznatim imenima. Za detalje se slobodno obratite onima koji imaju više informacija od mene budući da zbog situacije oko pandemije nisam bio sudionikom svih razgovora”, završio je razgovor Martin Pauk.