IMAMO DOKUMENTE: Pošta nabavila paketomate iz Kine po 11 puta većoj cijeni od nabavne, a posao dobila jedina tvrtka na natječaju

Autor: D.Kt.

Hrvatska pošta je na čelu s predsjednikom Uprave Ivanom Čulom iskoristila epidemiju koronavirusa i bez znanja Vlade, premijera Andreja Plenkovića i resornog ministra Olega Butkovića te mimo Zakona o javnoj nabavi kupila 301 paketomat za 131 milijun kuna dodjelivši posao jedinom ponuđaču koji se javio na natječaj, tvrtki sa šest zaposlenih i godišnjim prihodom od 7,5 milijuna kuna.

No, prava afera tu tek počinje. Riječ je o tvrtki Rubin-promet koja je Pošti pundila paketomate kineskog proizvođača Shenzen Hive Box Network Technology Ltd. i to po cijeni od 47.065 eura po paketomatu. Pogleda li se cjenik paketomata spomenute kineske tvrtke, inače dostupan na internetu, odmah se vidi da se cijena njihovog paketomata u Kini kreće između 2500 i 3500 dolara (oko 4000 eura) pa se postavlja pitanje kako je Rubin-promet došao do cijene od 47 tisuća eura za jedan paketomat! Također, iz službenog troškovnika i natječajne dokumentacije, koju posjeduje naša redakcija, vidljivo je da je Rubin-promet transport 301 paketomata iz Kine Pošti naplatio 12,8 milijuna eura!

Da se posao sklapao po okvirnim cijenama kineskih paketomata ukupna vrijednost nabave ne bi prešla niti milijun eura, a ako prijevoz i instaliranje paketomata košta primjerice još milijun eura (što bi bio precijenjeni trošak), cijeli posao ne bi vrijedio niti dva milijuna eura, a ne 131 milijuna koliko će HP isplatiti Rubin-prometu.

Državna je pošta tako uspjela proizvesti aferu izvlačenja novca, a da se nisu ni potrudili zamaskirati pljačku budući da se sve naveden cijene mogu provjeriti na mrežnim stranicama kineskog proizvođača paketomata. Isto tako, Rubin-promet se tobože ‘požrtvovno’ odrekao posredničke provizije, ali samo zato da ukupna cijena ne bi prešla procijenjenu vrijednost nabave! Ne treba biti posebno pametan da se zaključi kako je Rubin-promet jedan od glavnih aktera izvlačenja novca iz državne pošte na temelju preplaćene razlike između nabavne cijene paketomata i cijene po kojoj ih je kupila Pošta: ‘zarada’ na jednom paketomatu tako iznosi oko 42 tisuće eura, odnosno Pošta je paketomate platila po 11 puta većoj cijeni od nabavne.

Ministar prometa i predsjednik Glavne skupštine Hrvatske pošte Oleg Butković početkom svibnja na novinarski upit je rekao da je “zatečen” i da će “tražiti pojašnjenje”, do kojeg očito još nije došlo.

Inače, tvrtrka Rubin-promet iz Zagreba posluje 28 godina, a njezina je osnovna djelatnost prodaja i instaliranje detektora metala, rentgen uređaja za preglede prtljage i pošiljki te sustava sigurnosti i kontrole osoba i predmeta. Iako je jedina tvrtka koja se javila na natječaj, Povjerenstvo je, kažu u Pošti, 14. travnja pregledalo sve pristigle ponude i ustanovilo da je tvrtka Rubin-Promet ispunila sve tražene uvjete i prikupila maksimalan broj bodova. U objašnjenju zašto ova nabava ne spada pod Zakon o javnoj nabavi iz Pošte su tjedniku Nacional odgovorili: “Od 2017. do 2019. godine Hrvatska pošta je u suradnji s konzultantima iz Poljske provela postupak prema EU institucijama, a kako bi se nama baš kao Poljskoj i mnogim drugim poštama odobrilo da za dio usluga za koje smo izloženi tržišnoj utakmici dobijemo izuzeće.”

Također treba napomenuti da je HP 2015. godine u sklopu istraživanja tržišta postavio probni paketomat na Autobusnom kolodvoru Zagreb kako bi se ispitao interes korisnika za ovakvom vrstom usluge, no pilot-projekt je doživo fijasko – odaziv je bio loš i paketomat nije privukao pozornost građana.