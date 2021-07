‘IMAM PRIJEDLOG ZA NJIH’ Milanović ponovno spušta bez milosti: ‘Imaju konstantnu potrebu da budu u medijima, da se stalno o njima piše’

Autor: Dnevno

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je posjetio Korčulu. U društvu gradonačelnice Grada Korčule Nike Silić Maroević i predsjednice Gradskog vijeća Grada Korčule Marije Šegedin, Milanović je obišao obnovljeni Gradski muzej Korčula.

Nakon obilaska muzeja, sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u prigodi Dana Grada Korčule, a potom se obratio novinarima.

Na pitanje o otvaranju Pelješkog mosta rekao je:

“To je velika stvar za Hrvatsku, koja je sada spojena. Neka nama mosta. Što više mostova. Htio bi se zahvaliti ljudima koji su za to neizmjerno zaslužni, tadašnji ministar i čovjek kojeg se nikad ne spiminje Edo Kos, koji je bio direktor Hrvatskih cesta. To su ljudi koji su tehnički i politički odradili sav posao. Svaka im čast. Vrijedilo je čekanje”.

Izbacivanja iz SPD-a nije htio komentirati.

“Nemam komentara o izbacivanjima iz SDP-a. Kao ni o rejtingu stranke. Doista o tome neću razgovarati”, kazao je Milanović.

Govora je bilo i o Vrhovnom sudu.

“Vidio sam da će dvojica sudaca javiti na javni poziv. To je protuustavni udar na predlagatelja.









Neki ljudi imaju konstantnu potrebu da budu u medijima, da se stalno o njima piše…Imam prijedlog za njih: neka se zaista počnu baviti politikom i neka izađu pred ljude pa neka ih ljudi biraju. A ne neke interresne grupice. To je puno teže. Činjenica je da kad sam bio premijer, da su me stanovnici izabrali za predsjednika. Suci koji se žele baviti politikom moraju se deklarirati, a ja im poručujem to boli”, poručio je.

“Dok imam ulogu ja ću je igrati. Zlata Đurđević je prošla kroz laži, njoj još jednom hvala, a osoba koju ja predstavim će biti dobra. Ja znam koja je to osoba”, kazao je.

Godišnji će odmor, otkriva, provesti na Hvaru, ali dodao je da će i dalje to biti radno.

“Vlada otvara, neka mosta, ja se ne guram tamo gdje me ne zovu”, kazao je na ponovno pitanje o dolasku na otvaranje Pelješkog mosta.