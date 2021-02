IMAJU LI MJERE STOŽERA SMISLA? Bujas: ‘U srijedu ćemo napraviti KRIK za sve koji se osjećaju diskriminiranima!’

Nakon što je vlasnik Quantum Premium Gym na Trešnjevci Andrija Klarić u ponedjeljak ujutro otvorio vrata svoje teretane usprkos mjerama Nacionalnog stožera, odmah su ga posjetili iz Inspektorata, a nakon njih došla je i policija koja ga je odvela u policijsku postaju.

Što misli o tome za N1 je komentirao Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glasa poduzetnika (UGP).

“Ovo je nevjerojatno! U Hrvatskoj se dignula kompletna policijska postaja, očito po nečijem nalogu s vrha, da bi se napravilo … što? Sve da se pojavio jedan ili dva čovjeka u teretani da odrade vježbe? Što je napravio čovjek da mu se prijeti s tri godine zatvora i kaznom od 70 tisuća kuna? UGP će napraviti sve da mu se pomogne, a u srijedu ćemo napraviti KRIK za sve koji se osjećaju diskriminirani”, rekao je Bujas.

Komentirao je kako ne postoji objašnjenje za to da se kafićima zabranjuje prodaja kave koja se može piti na otvorenom ispred kafića, a to se istodobno omogućuje trgovinama i pekarama.

Bujas se osvrnuo i na nesretan događaj koji se dogodio u subotu u Šibeniku.









“Mi se sada borimo za zdravlje i za zaposlenike i za život. Većina nas ima pad poslovanja za više od 40 posto. Pravna država ne funkcionira i onda se, nažalost dogodi ono što se dogodilo u Šibeniku”, istaknuo je Bujas.

Na upit o tome nije li ključ problema u promjeni ovršnog i stečajnog zakona, odgovorio je kako “UGP traži da profunkcionira pravosuđe koje je jednom ‘majka’, a drugom ‘maćeha’. Ako tu nešto ne napravimo, možemo očekivati još takvih nesreća kao što se dogodilo u subotu u Šibeniku. Oružje je posljedica. Pravosuđe je rak rana našeg društva i o tome ćemo na velikoj akciji razgovarati u srijedu na Trgu bana Jelačića”, naglasio je predsjednik UGP-a.

Govorio je i o tome da su očekivanja od države bila daleko veća, pritisak je i na UGP i na sve građane, ali dodao kako “naša leđa (poslodavaca op.a.) to više ne mogu trpjeti”. Provedba ovih ekonomskih mjera čak i nije loše, ako se uvedu neke finese. Dosad nije pokriven ni dio fiksnih troškova onima koji su bili zatvoreni. Sve su naše zalihe iscrpljene. Dobiti Covid kredit je znanstvena fantastika jer uvijek fali neki papir. Izgleda da 30 godina nama nedostaje nekakav papir pa tako i za Covid kredite”, naglasio je Bujas.









Na upit kako komentira trenutnu situaciju s HGK, rekao je “ne dao Bog da UGP postane HGK koja je uhljebnička institucija”.

“UGP je politički neovisna udruga, nama ne možete postaviti Burilovića da postane predsjednik. UGP ima više od 15.500 članova, poduzetnika i obrtnika i tako će i ostati. U Njemačkoj, Austriji, Italiji je također obvezna članarina, ali tamo se komore bore i rade po pitanju poduzetnika. Naša komora nikada nije pokrenula pitanje pravne države, ništa nisu radili u proteklih 30 godina. Nije stvar u 42 kune, ali to je za male tvrtke po 500 kuna godišnje, za srednje 12 tisuća kuna ili oko 40 tisuća kuna godišnje za velike tvrtke. To nisu mali iznosi. Premijer je reagirao na plaćanje 42 kuna mjesečno za članarinu u HGK. Uvijek je bitno tko govori, ako to govori netko tko u životu nije platio ni jedan parafiskalni namet onda je to isto tako poruka nama da se ne razumiju poduzetnici. Jedan od naših prijedloga je dobrovoljnost članstva pa neka onda HGK na tržištu pokaže tko je i što je. Ja im želim sreću, a onda će na čelo komore doći poduzetnik koji će nešto i napraviti za komoru”, rekao je Bujas.

Na kraju je izrazio nadu da će na veliku akciju UGP-a koja će se održati u srijedu u 10 sati na Trgu bana Jelačića doći mnogo ljudi. “Mi od početka tražimo jasan plan i ravnopravnost u sustavu”, zaključio je Bujas.