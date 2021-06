’IMAJU JEDAN DAN’! Čačić o nastavku suradnje s HDZ-om, korupciji i prljavim kampanjama, ali i premijerovim napadima: ’Naravno da ne može biti zadovoljan’

Autor: M.V.

Radimir Čačić na lokalnim izborima nije osvojio novi mandat na mjestu župana varaždinskog, a zamijenit će ga HDZ-ov kandidat Anđelko Stričak. Odmah nakon gubitka izbora, povukla se teza koji su idući potezi ovog saborskog zastupnika čiju dužnost trenutno obnaša Natalija Martinčević. Najglasnije je naravno pitanje hoće li Čačić sada narušiti većinu u Saboru jer on je 76. ruka.

Čačić je gostovao u RTL Direktu gdje je govorio o tome je li razočaran da nije župan. Kaže da je razočaran izborima pa tako i gubitkom mjesta župana. Govori da je Stričak srednji kadar, bez nekih referenci, a poželio mu je sreću na novom mjestu koje, smatra, neće biti lako.

Što se tiče odnosa s HDZ-om govori: “Odigrana je kampanja i vidio sam da je premijer govorio protiv medija, ali da mediji prate ove niže razine, tu prljavštinu koju je HDZ iskoristio kod nas… Ostat ću predsjednik stranke koja podržava vladajuću stranku. On je mene na početku pitao utječe li konkurencija na moj glas u Saboru i ja sam rekao ne, ako kampanja bude korektna…Doveli su ljude koje se tereti zbog pranja novca, one koji su pravomoćno osuđeni za bludničenje… Sve je to bilo u prvom krugu. U drugom krugu su izašli s javnom objavom, oblijepili jumbo plakate s natpisom ’Čačić žetončić’ i to s objašnjenjem da on, odnosno ja, na nacionalnoj razini surađuje s njima, HDZ-om. Sa SDP-om su napravili svoj dio, oni ne samo da me nisu podržali bez obzira na moj razgovor s predsjednikom stranke, nego su pozvali birače da ne izađu na izbore”, govori.

Rok – jedan dan

“Naravno da sam sve to rekao premijeru”, ističe porom. “I ovako, imaju jedan dan, sutra. Mi smo potpisali deklaraciju, naši vijećnici gradski i županijski, da sa strankama koje u svojim redovima imaju ili podržavaju osuđene članove, ne želimo imati posla ni na kojoj razini. To znači svaki dodir sa Čehokom i njegovim listama za nas znači prekid svakog razgovora. Apsolutno znači da nećemo surađivati, ali to ćemo vidjeti sutra”, dodaje.

“Mi smo zadovoljni rezultatom, iako sam izgubio županiju. Inzistiramo na jasnoj dinamici brza pruga Zagreb-Lepoglava-Varaždin-Čakovec. To je uvjet na početku, na nacionalnoj razini. I naravno imamo cijeli niz tih malih općinskih projekata, to nije ključno. Ako ne budu duboko u korupciji, bit će prilike za suradnju”, tvrdi.

Otkrio je i kako se ne vraća u Sabor. “Ostajem na poziciji u uredu stranke, a Martinčević u Saboru”, kaže.

Upitan što premijer pokazuje posljednjim istupima i napadima na medije, na političke analitičare, Čačić govori kako isti ne može biti zadovoljan rezultatima izbora. “Usporedite samo broj glasova, ovo će se preliti na parlamentarne. HDZ i Možemo, ovog trenutka ako Možemo postane stranka, bit će kvalitetan i nužan izazivač. Može biti, zasad nije. Politika je ozbiljan posao i oni su ga u Zagrebu razumjeli. Oni su nove ideje, samo to tek treba pretvoriti u stranku. Ovog trenutka nakon raspada IDS-a, oni su i HDZ najjača stranka”, zaključuje.