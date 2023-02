IMA LI VEĆ SLUČAJEVA KANIBALIZMA? Valdecu stigla poruka u Moskvu: ‘Bježi doma dok još možeš’!

Autor: Robert Valdec/7dnevno

Bježi doma dok još možeš!, zapištala mi je poruka na mobitelu. Prijatelj iz Zagreba. Znam da se šali pa odgovaram u istom tonu: “Sad mi kažeš… Kasno je. Čučim u skloništu već treći dan, ponestaje hrane!”

“Ima li već slučajeva kanibalizma?”

“Još ne, ako ne računam susjedu koju smo danas pojeli…”





Slični dijalozi Whatsappom sve su češći, a povod su im naslovi iz naših medija koji prenose “dramatične vijesti iz Rusije”, u kojima, u pravilu, nepotpisani “umjetnici” prepisuju već nekoliko puta prepisane i svaki put dodatno nakićene tekstove iz “dobro obaviještenih izvora, čiji identitet skrivaju iz sigurnosnih razloga”. Takve tekstove preskačem tragajući za koliko-toliko relevantnim informacijama, na svim stranama, pa ih onda uspoređujem, važem, provjeravam…

Tragači za istinom

Ali kada mi je u jednoj poruci došla poveznica na tekst u jednim našim dnevnim novinama, potpisan imenom i prezimenom, štoviše i fotografijom autora kojeg dobro poznajem, zabrinuo sam se: “Panika u Moskvi!”, vrištao je naslov teksta sugerirajući kako je ekskluzivnu informaciju o strahu i panici na ulicama ruskoga glavnog grada u zagrebačku redakciju odavde odaslao upravo moj znanac osobno.

Moskva je velika, možda u dijelu u kojem trenutno živim ljudi još nisu informirani tako dobro kao u Hrvatskoj. No kvragu i panika, eto mi prilike da sjednem na piće sa starim kolegom ovdje, na drugom kraju svijeta, pomislio sam, pa mu odmah veselo natipkao poruku:

“Pozdrav, stari moj, hajdemo se naći na piću!”

“A gdje si ti?”, odmah je stigao odgovor.

“Pa u Moskvi, gdje i ti”, uzvratih.









“Ali ja nisam u Rusiji”, odgovorio je.

“Pa čekaj, kako nisi? Upravo čitam tvoj izvještaj iz Moskve…”

“Ma neeee… Čuo sam se s jednim prijateljem koji je tamo”.









“Ništa od susreta dakle”, zaključio sam razočarano. Na trenutak sam čak otvorio i stranicu Faktografa, da vidim jesu li se njegovi tragači za istinom okomili na mog znanca i medij u kojem radi. Nisu. Zacijelo su još izučavali kontekst.

“Vidi se da ti je postalo dosadno i da ti nedostaju zemljaci”, počela me podbadati ženica, pa brzo dodala: “Nije tvoj, iz Hrvatske, ali je blizu – sjećaš se moje prijateljice Tanje i njezina muža, Talijana iz Vicenze. U subotu su nas pozvali u goste. Silvano i ona su prije nekoliko godina u Podmoskovju, kod Sergejeva Posada, gradića kojeg smo ionako planirali obići, otvorili pravu, talijansku pizzeriju!”

Silvano je još prije dvadesetak godina došao u Moskvu, i to iz Londona, gdje je radio kao glavni chef poznatog talijanskog restorana, kako bi preuzeo vođenje kuhinje netom otvorenog ekskluzivnog talijanskog restorana u središtu Moskve.

Popularna pizza

Došao je na šest mjeseci do godinu dana da bi restoran ‘uveo u posao’, posložio jelovnik, obučio ljude, pa odletio nekamo drugamo, u novi gastronomski izazov. No tu je susreo Tatjanu. I još je tu. Posljednji put smo, prije sedam, osam godina, ugostili mi njih – tada sam chef bio ja i nije mi bilo svejedno hoću li se osramotiti pred prekaljenim profesionalcem. Očito nisam. Jer čim smo se ovaj put sreli, prvo se prisjetio moje “race z mlincima” koja je bila tada na trpezi. Mlinaca koje sam tada donio sa sobom posebno. Jer Silvanu su uža specijalnost upravo tijesta. Majstor je u spravljanju peciva, pasti, raznih vrsta kruha, tako da je napokon, otvaranjem vlastite pizzerije, došao na svoje.

“Zapravo, pizzeriju smo otvorili nakon što smo se preselili iz grada u Podmoskovje i dovršili kuću, kako bismo stvorili ugodno mjesto za sebe, prijatelje i mještane Mostovika, mjestašca u kojem smo savili gnijezdo”, priča nam Tatjana dok blagujemo u restoranu luksuznih toplica, gdje su se smjestili na tjedan dana. Pizzeriju su, naime, privremeno zatvorili jer Silvano sljedeći tjedan napokon putuje u Italiju, prvi put nakon više od tri godine.

“No naše ugodno, mirno mjesto za prijatelje i susjede, nakon posve slučajnog dolaska jednog novinara koji je putom ogladnio i zaustavio se kod nas, pa nakon nekoliko dana objavio tekst u čitanom dnevniku Argumenti i fakti, okrenulo nam je život naopako! Sjećam se, ja sam bila u Moskvi, na poslu, kada me je Silvano panično nazvao oko podneva iz lokala s viješću da je od jutra potrošio zalihe namirnica za tri dana, a ispred pizzerije ljudi čekaju u dugačkom redu! I tako je, bez ikakve namjerne reklame, naša pizza postala toliko popularna da zbog nje u naše mjesto dolaze gosti iz stotinjak kilometara udaljene Moskve!”

Ubrzo su pizzeriju bili prisiljeni proširiti, nadogradili su i veliku terasu, a iz Italije je dopremljena i originalna, velika krušna peć.

Politčke vode

“Silvano, osim što je radoholičar, u pizzeriji je od 7 ujutro do 10 navečer, mora osobno nadzirati svaki potez u lokalu. Inače smo zatvoreni samo ponedjeljkom, sve ostale dane u tjednu on je u punom pogonu. I tako već četiri godine. S iznimkom razdoblja kada ga je srušio covid, završio je u bolnici na respiratoru i jedva se izvukao. No čim je izašao iz bolnice, vatra u peći za pizzu odmah se ponovno rasplamsala”, nastavlja dodajući kako ga je jedva nagovorila na ovaj “godišnji odmor”.

“Ostajem dva, tri tjedna, pa se vraćam”, objašnjava Silvano i povjerava mi ciljeve svog putovanja: “Naravno, želim vidjeti djecu, unuke, stare prijatelje, ali i ozbiljno razgovarati s kćeri i sinom o tome da se presele ovamo u Rusiju. Kuća je velika, a planiram podići još jednu etažu, bilo bi mjesta za sve. I posla”, mašta, ističući kako je kći već ozbiljno zagrizla za tu ideju, no sin se još premišlja.

A dobro bi mu došao netko tko će preuzeti obiteljski posao. Jer on polako razmišlja o mirovini. A pizzeriju ne namjerava prodati ili povjeriti nekom drugom, brend je stvarao teško i ne bi želio da “Pizza da Silvano” postane lošija.

Jer sve radi sam – mijesi tijesto, proizvodi vlastitu mozzarellu od mlijeka koje kupuje na farmama u okolici, čak suši i vlastitu salamu, kuha umake…

“Ispočetka sam dosta namirnica nabavljao iz Italije, no sankcije su prekinule opskrbu pa sam se počeo snalaziti sam. Osim toga, ovdje su počeli proizvoditi i salame, kobasice, sireve koji kvalitetom nimalo ne zaostaju za našim, tako da nemam problema sa sankcijama, naprotiv”, ističe.

“Proživjeli smo sankcije, pandemiju, lockdown, sada i ovaj rat…”, nastavlja.

Pokušavam ga navući u političke vode, komentirati aktualnu situaciju, no spretno se izmiče. Apolitičan je, a ratni sukob u Ukrajini komentira kratko.

Ljudi na terenu

“Dok se dvojica svađaju i tuku, treći promatra i profitira. S tim da ovdje nije samo treći, nego i četvrti, peti… Rat nije nikomu tko ratuje donio ništa dobro. Žao mi je ljudi…”, samo kaže, vraćajući se opet na miran teren – dokupio je, veli, još tisuću četvornih metara zemlje uz svoju okućnicu, i čim se vrati, kreće u uređenje ogromnog povrtnjaka na kojem će uzgajati organsko povrće za svoj restoran…

Već se smračilo kada smo se oprostili od Tatjane i Silvana, sjeli u taksi, pa kroz snježnu mećavu natrag u Moskvu. Usput na mobitelu pregledavam hrvatske medije, da vidim je li nam uopće sigurno vratiti se u grad iz provincije. Možda je na ulicama kaos, panika? Žena sluša lokalne vijesti s radija i umiruje me, no ja sam skloniji provjeriti kakva je situacija iz više izvora. Dobro obaviještenih. Ipak oni imaju svoje ljude na terenu.