IMA LI U HRVATSKOJ OPASNIH KAPI ZA OČI? Četvero je umrlo, a 14 osoba oslijepilo: Sporne umjetne suze alarmirale svijet

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Kapi za oči imena EzriCare bile su kobne za četvero ljudi koji su preminuli, a 14 osoba je oslijepilo.

Svi su se zarazili bakterijom pseudomonas.

“Bakterija je agresivna i opasna. Nalazi se svuda oko nas u okolišu. Srećom, infekcije oka uzrokovane tom bakterijom nisu česte, ali se događaju”, objašnjava Rašeljka Tadić, specijalistica oftalmologinja u KBC-u Sestre Milosrdnice.





Četvero ljudi kirurzi su morali ukloniti očne jabučice, a dosad je u Americi zabilježen 81 slučaj s nizom simptoma koje je prouzročila ova bakterija. Liječnica je objasnila kako izgleda oko koje napadne.

“Na početku bolesti se vidi upalni filtrat na samoj rožnici koji, kada se liječi i kada se uspješno izliječi s adekvatnom antibiotskom terapijom, ostavlja jedan ožiljak na rožnici koji ovisno o njegovoj lokaciji može značajno smetati vidu”, navodi Tadić. Dodaje, bolest brzo napreduje, važno je brzo reagirati. Za osobe koje su preminule vjeruje se da su imale slabiji imunitet.

Hrvati mogu biti mirni

“Kapi nisu na našem tržištu, nema ih u Hrvatskoj. Nisu odobrene kod nas i, prema dostupnim informacijama, nisu dostupne ni u drugim zemljama EU-a, tako da je ovaj slučaj ograničen na američko tržište”, kazala je Maja Bašić iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode za Dnevnik.hr.

Proizvođač je povukao sporne umjetne suze. Izvješće inspekcije kaže da se u pogonu u Indiji nije poštovao protokol za sprječavanje kontaminacije. U Hrvatskoj ovakvih, ekstremnih slučajeva nije bilo.

“Postoje ponekad povlačenja lijeka zbog neke kontaminacije, vrlo često je to bila i mikrobiološka, no nismo nikad imali ovakve fatalne slučajeve kao što je to bilo u Americi”, rekla je predsjednica ljekarničke komore Ana Soldo.

Sporne kapi su bile bez konzervansa. A takvih kapi je na tržištu mnogo – od umjetnih suza do tekućina za leće. Stručnjaci kažu da nisu rizičnije. Soldo upozorava da je važno uvijek ih koristiti sukladno roku trajanja, kapi za oči ne treba dijeliti s drugima te ljudi trebaju paziti kako ih čuvaju.









Posebno trebaju biti oprezni oni s lećama.

“Da ta leća nikada ne dolazi u kontakt sa slatkom vodom, dakle nema ispiranja pod mlazom vode pa vraćanja u oko. I isto je važno da se ne kupaju u bazenima s njima, gdje mogu biti mikroorganizmi koji mogu dovesti do infekcija”, kazala je Tadić.