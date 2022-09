IMA LI PLENKOVIĆ DOVOLJNO DEBELU KOŽU DA IZDRŽI KANONADU? Oporba ujedinjena, pozivaju narod na ‘prosvjede i skidanje s vlasti’: ‘HDZ mrzi Hrvatsku’

Autor: Lucija Brailo

Iako se HDZ-ovci hvale da su oni otkrili mega pljačku INA-e, aferu koja posljednjih dana trese Hrvatsku, činjenica da nitko zapravo nije pretjerano iznenađen pljačkom HDZ-ovih kadrova, baš im i ne ide na ruku, koliko god se sam vrh stranke oštrim i odlučnim izjavama trudio ugasiti požar.

Sve su glasnija i nagađanja da je iza svega stajao netko ‘krupniji’, budući su četvero osumnjičenih pljačku obavljala i novac spremala na jedan vrlo transparentan i opušten način, da je i istražiteljima USKOK-a nevjerojatno koliko su bili opušteni.

Milijarda kuna je ogroman novac, no pitanje je koliko je još neotkrivenih pljački, koje se u ovom trenutku u Hrvatskoj događaju, a oporba je, čini se, jednoglasna u tome da je za Plenkovića i njegove vrijeme da odu s vlasti. Naravno, to je sasvim oprečno njegovom mišljenju o tome.





Penava pozvao na prosvjede i skidanje vlasti

Tako je predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava rekao u petak da razmontiravanje INA-e čini ogromnu štetu Hrvatskoj te ustvrdio kako svaki građanin koji voli Hrvatsku nema puno izbora i da su prosvjedi i skidanje vlasti jedino legitimno rješenje.

“Mi u Domovinskom pokretu mislimo da su prosvjedi jedini izlaz iz ovog problema jer je ovdje zaista ugrožena nacionalna sigurnost. Izašli smo iz teške situacije s covidom, na cijeloj Banovini i u velikom dijelu Zagreba još nisu ljudima sanirane posljedice potresa, a na to sve je došao rat u Ukrajini i gospodarska kriza koja stubokom trese temelje same Europe. A vidimo čime se bavi vodstvo hrvatske države”, rekao je Penava danas na konferenciji za medije u Požegi u povodu otvaranja prostorija DP-a Požeško-slavonske županije.

Zaključio je kako su prosvjedi nešto nužno, jer su, kako kaže, procesi koji se tiču opće grabeži i destrukcije države, nešto što zahtijeva reakciju. Država ovisi o svojim bogatstvima, a velika uporna točka hrvatske snage i gospodarstva počiva upravo na Ini, dodao je Penava koji kaže da ako itko ima emociju za HDZ, ima je on. Penava je, naime, bivši član HDZ-a. Na kraju krajeva, napomenuo je, jučer su u Slatini, kroz inicijativu DP-a, otvorili prvu bistu prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu.

‘HDZ je omča oko vrata hrvatskoj državi’

“Međutim, od primjera krađe željeza na gradilištu Hrvatskih cesta do ove krađe milijarde iz INA-e, pa preko Vjetroelektrana, afere Janaf i Softver, jasno je da ovaj Plenkovićev HDZ predstavlja omču oko vrata hrvatskoj državi i hrvatskom narodu i jasno je da se tog tereta moramo riješiti što prije”, tvrdi Penava.

Zaključio je kako Plenković, umjesto da se obračuna s tim i ogradi od toga, umjesto da se ispriča za pravomoćnu presudu, to negira i štiti, a na kraju u mnogočemu i sam sudjeluje. Dodao je kako ti ljudi, na čelu s premijerom, ugrožavaju nacionalnu sigurnost ove države. Kaže i kako Hrvatska raspolaže resursima po pitanju plina, a da od tih resursa nema korist hrvatski narod, nego je imaju pojedinci povezani s HDZ-om. Penava ocjenjuje da je Hrvatska razmontirana država, zahvaljujući korumpiranim kadrovima kojima upravlja Plenković.

“Ovi milijuni i milijarde znače stotine tisuća mladih, perspektivnih kadrova koji su otišli iz ove zemlje samo zato što nikada nisu dobili prigodu, jer su preko stranačkih iskaznica šanse da izvlače milijarde dobivali neki drugi”, zaključio je.









Grbin; ‘Ne mrzimo HDZ, ali HDZ mrzi Hrvatsku’

Što se ovoga tiče, puno drugačije od Penave ne misli ni predsjednik SDP-a Peđa Grbin, koji je u petak poručio kako “oporba ne mrzi HDZ, već HDZ mrzi Hrvatsku”. Najavio je da će sljedećeg utorka u Saboru ujedinjena oporba održati zajedničku sjednicu svih oporbenih klubova i najaviti inicijative i akcije.

“Ne, ne mrzimo HDZ. Ne, doista ne. Ali, HDZ mrzi Hrvatsku. Jer da ju voli, da je Hrvatska toj stranci doista na duši, onda HDZ ne bi Hrvatskoj radio sve ovo što joj radi ove godine”, rekao je Grbin upitan za komentar izjave premijera Andreja Plenkovića da oporbu spaja jedino mržnja prema HDZ-u.

Grbin je to rekao u Hrvatskom saboru nakon sastanka predstavnika svih oporbenih klubova na kojem su dogovorili zajedničko djelovanje vezano uz aktualnu aferu u Ini. Poručio je kako je ovo “samo zadnja kap koja je prelila čašu”.









Ujedinjena oporba priprema zajedničku sjednicu u Saboru

“Bilo željezo u okolici Karlovca ili milijarda kuna iz Ine, kad god se pojavi prilika, netko iz te političke stranke zgrabit će ju i maznut će nešto što HDZ-u ili HDZ-ovcima ne pripada. Nešto što je javno, nešto što je opće dobro, nešto što je od svih građana Hrvatske”, rekao je.

Smatra da Hrvatska pod HDZ-om može samo tonuti, ne može disati i ne može živjeti. No, poručio je Grbin, ni unatoč tome ih ne mrze.

“Meni ih je žao što žive u jednoj iluziji. Ali, više nego što mi je žao njih, žao mi je svih nas ostalih koji to trpimo i koje to ubija”, rekao je dodavši i da Plenkovićeve izjave govore o njemu samome, a ne o bilo kome drugom. Najavio je i da će u utorak, 6. rujna, u 9:30 u Hrvatskom saboru ujedinjena oporba održati zajedničku sjednicu svih klubova zastupnika, što se, kako je rekao, do sada nije dogodilo u Hrvatskom saboru.

Najavio je i da će ona biti javna te će na njoj ići s inicijativama i akcijama. “S ovom vladom, s politikom koju ova vlada vodi – Hrvatska dalje ne može”, poručio je i rekao da je Uprava INA-e sama trebala podnijeti ostavku. Smatra i da bi to u ovim okolnostima bio moralan čin jer, kad im se “pod nosom dogodi ovakva situacija”, onda moralni ljudi daju ostavke. No, kazao je, oni to ne čine jer onda “nema otpremnine” i nema milijuna koje oni sada čekaju.

Raspudić: ‘Plenkoviću, zašto si ušao u taj kriminalni milje?’

Sličan komentar dao je i nezavisni saborski zastupnik, MOST-ov Nino Raspudić, gostujući u N1 Studiju uživo, koji se, između ostalog, osvrnuo i na izjavu premijera u kojoj je rekao da je bijesan jer već godinama jede tuđa “znate već što”.

“On je rekao da šest godina jede govna s HDZ-om. To je prvi put da sam čuo nešto iskreno od tog čovjeka. Zašto to radiš? Zašto si ušao u taj kriminalni milje? Ništa nije promijenio, on je samo omogućio da u novom ruhu igraju dalje”, kazao je Raspudić pa nastavio:

“On je u najmanju ruku jedan beskrupulozni karijerist koji je gledao buduću europsku karijeru i tu je odrađivao kao guverner, a ne predsjednik Vlade suverene države taj posao. U najmanju ruku, a je li imao i osobnih interesa, to ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati”.

Napominje da važnu ulogu igra i činjenica da se Plenkoviću ova afera dogodila u najgore moguće vrijeme.

“U situaciji energetskog rata, koji je globalan, stanja inflacije, oni nas uvjeravaju da je par ljudi maznulo i na račun zlatnog dede stavilo sredstva kojima svakom kućanstvu u Hrvatskoj se mogao platiti jedan veliki zimski račun za grijanje”, rekao je Raspudić.