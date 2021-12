IMA LI MOST RAZLOGA ZA SLAVLJE? ‘O Mona Lisinu osmijehu napisani su tekstovi i tekstovi’, tajnovit je Raspudić

Autor: Dnevno.hr

Mostovo prikupljanje potpisa za referendum ulazi u samu završnicu.

Saborski zastupnik Nino Raspudić otkrio je detalje o samom procesu kao i kada možemo očekivati broj potpisa.

Navodi, podaci još stižu i s terena čekaju sve informacije.

“Sredinom tjedna ćemo izaći s točnim brojem potpisa. Sada možemo reći da tendencija ovog što se događalo zadnjih par dana je jako dobro”, rekao je Raspudić za RTL.

‘Dosta se može pročitati iz neverbalne komunikacije’, rekao je Raspudić sa smješkom

Napominje, trenutno ne želi govoriti o brojevima jer nisu konačni, no jučer je bio najveći dnevni broj potpisa od početka prikupljanja. Navodi, njegova neverbalna komunikacija možda dovoljno govori o svemu.

“O Mona Lisinom osmjehu su tekstovi i tekstovi napisani…”, rekao je tajnovito.

Je li sukob s SDP-om donio neki profit?

Komentirao je i incident u Saboru, kada su se verbalno sukobili s SDP-ovcima. Je li im to donijelo neki profit? Raspudić tvrdi, reagirali su ljudski, a smatra da su građani prepoznali manipulaciju i okrenuli se u njihovu korist. “Tko je očekivao da će kolege iz oporbe optuživati za parazitiranje na smrti kako bi prikrili svoj politički kukavičluk”, kazao je Raspudić.

Na pitanje što će se dogoditi ako ne bude dovoljno potpisa i je li to jak politički udarac na Most, Raspudić je kazao kako to nije bio udarac. “Izašli smo bez kalkulacije, srcem. Ustao je ogroman broj volontera. Želim im zahvaliti svima”, kazao je Raspudić.