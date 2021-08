IMA LI KRAJA, POVLAČI SE I ČOKALADA S POLICA! Vrši se povrat novca: Tvrtka se ispričava!

Autor: N.K

Ministarstvo poljoprivrede javlja kako je zbog utvrđenog etilen oksida povučen još jedan proizvod, a ovaj put je riječ o slastici, čokoladi kurkuma đumbir limun, Benjamissimo

Ministarstvo poljoprivrede, zbog utvrđenog etilen oksida, obavještava potrošače o opozivu proizvoda Čokolada kurkuma đumbir limun, Benjamissimo, 60g, lot brojeva i roka trajanja: Lot 21118, najbolje upotrijebiti do: 8.04.2022., Lot 21147, najbolje upotrijebiti do: 27.05.2022. Lot 21203, najbolje upotrijebiti do: 22.07.2022.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na mrežnim stranicama subjekta.

Povlače se sljedeći rokovi trajanja i lotovi:

Rok: 28.04.2022. Lot 21118

Rok: 27.05.2022. Lot 21147

Rok. 22.07.2022. Lot 21203

Ostali rokovi trajanja istog proizvoda nisu predmet ovog opoziva i ne predstavljaju rizik za potrošače.

“Iako je količina spomenute tvari iznimno niska, povlačenje se provodi radi zaštite potrošača te stoga molimo da spomenuti proizvod vratite u najbližu bio&bio trgovinu, gdje će vam biti osiguran povrat novaca ili zamjenski proizvod. Primite naše isprike za navedeno povlačenje”, piše na stranicama subjekta.