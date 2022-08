‘IMA 41 GODINU I DANAS JE TOTALNO POREMEĆENA’ Hrvati žive u pretrpanim stanovima. ‘Znam slučaj dvije sestre, roditelji im nisu osigurali zasebne sobe’

Autor: I.J.

Kad je riječ o posjedovanju nekretnina, Hrvatska je pri samom vrhu EU. Podaci Eurostata pokazuju kako čak 91 posto stanovnika Hrvatske živi u vlastitoj nekretnini, što je 21 posto više od prosjeka EU i svrstava Hrvatsku u sam vrh, uz Rumunjsku, Slovačku i Mađarsku.

Gledajući te podatke, čovjek bi rekao da su Hrvati među bogatijim članovima EU. Nažalost, prvi signal da vlasništvo nad nekretninama u kojima se živi ne znači ujedno i kvalitetniji život su podaci o postotku stanovništva koje živi u pretrpanim kućanstvima. Tu je situacija obratna, odnosno u bogatijim državama EU manji dio stanovnika živi u pretrpanim kućama nego u siromašnijim državama.

Tako u Hrvatskoj u pretrpanim domovima živi čak 36,2 posto stanovništva, što znači da svaka treća osoba živi u pretrpanom domu, bilo da je sama površina premala i ima premalo prostorija ili previše članova kućanstva živi u njemu.





Nije važan broj soba, već raspored u stanu

O pretrpanosti hrvatskih stanova pokrenula se i rasprava na Redditu na temi “Koliki je po vama normalni životni prostor po osobi”.

“Ja osobno znam primjere gdje u jednom stanu od 50-ak kvadrata žive tri ili četiri generacije (i pas).Po vašem mišljenju koliko stan/kuća trebaju imat kvadrata po osobi”, pitao je.

“Da pitaš moju mamu rekla bi kako je nama bilo super, a bilo je užas, baka, mama, tata, brat i ja u 40 kvadrata”, bio je jedan od komentara koji dobio najviše lajkova.

“Ajme strava. U stanu ispod mog živi baka, bračni par i njihov sin. A imaju svije sobe. Ne razumijem tko dijeli s kim sobu i kako itko ima privatnost. Očito klinac dijeli s bakom”, napisao je jedan korisnik koji je objasnio kako baka i mali moraju dijeliti sobu jer u kuhinji i blagavaonici nema mjesta za kauč.

Neki su napisali kako nije toliko važan broj, koliko raspored prostorija.

“Meni je bitnije kakav je raspored tih kvadrata. U stanu gdje sam prije živjela s roditeljima i bakom u 60 kvadrata su bile 3 sobe, wc, kuhinja i dnevni boravak. Sad u 45 kvadrata imam poludnevni, kuhinju, sobu i wc i raspored je najgori ikad”, komentar je jedne korisnice.









“Svakome minimalno 12-15 m2 za sobu i dovoljno kvadrata dnevnog boravka da svatko može doci kad god želi i imati mjesta”, napisao je jedan korisnik.

“Pokriješ se koliko ti je deka dugačka”, piše jedan korisnik i objašnjava kako je najvažnije koliko je prostor složen i kakva mu je namjena.

“Što će ti spavaće i kuhinje od po 100 kvadrata, ako nemaš drugih prostorija? Male prozračne spavaće sobe, kupaonice također bez velikog nepotrebnog prostora koji je zimi teško ugrijati. Kuhinja složena po potrebi onog tko kuha, a ne da “selo vidi” i možeš imati u malo kvadrata jako funkcionalan stambeni prostor”, bio je jedan od komentara.









“Svatko mora imati svoju sobu s krevetom i ormarom i prozorom, a zajedno kupaona, kuhinja itd. Sve drugo je zbilja sranje. Može se preživjeti, naravno, prije nego netko krene s primjerima naših roditelja/baka i djedova, ali nije to primjereno za današnji stil života”, napisao je jedan Redditovac.

Svakom ukućaninu njegova soba

“Pa ne bih sad točno u kvadrat ali bilo bi idealno da svaki ukućanin ima svoju sobu. Sad, kolika je ta soba manje je važno. Bitno da imaš svoju privatnost. Kad smo dobili treće dijete živjeli smo još u stanu od 55 kvadrata. Ali samo godinu dana. Sad imamo 4 sobe tako da je fenomenalno. Zajedno smo kad želimo biti a kad se nekome ne da makne se u svoju sobu…”, napisao je jedan.

Jedan drugi Redditovac je komentirao kako svaka osoba treba imati minimalno 25 kvadrata.

“Jednoj osobi treba više nego svakoj sljedećoj. Ako 4 ljudi živi u 100 kvadrata, petoj osobi ne treba dodatnih 25 nego dodatnih 10. Ako ti sam živiš u 25 i dođe ti cura, ne treba ti poduplati stan pa da imaš dva sudopera, 2 perilice, 2 kauča, dosta ti je ukupno 35 kvadrata”, napisao je jedan korisnik na što mu je drugi odgovorio kako ti je u Hong Kongu dovoljno i dva metra kvadratna dodatno po osobi.

“Imam privilegiju živjeti sam u 100 kvadrata tako da mi je to normalno, ali puno ovisi o rasporedu prostorija. Volim gledat oglase za kuće po Njuškalu i zgražati se na to da neko traži više od milijuna za kuću, a raspored užasan”.

“Baba, otac, majka, sin i njegova cura sa bebom”.

“Odrastao sam u kuci od 80-ak kvadrata (dok se nije uredio još stan u potkrovlju) i otac se svojski potrudio nacrtati tako da ima 3 spavaće sobe. Jedna za roditelje, jedna burazu, jedna meni. Kao najmlađeg me dopala sobica od 7 m2 i sretan sam kao malo prase sto sam imao taj kutak samo za sebe. Devet godina razlike između mene i brata, bilo bi teško dijelit sobu. To je jedna od mnogih stvari u životu koju su mi roditelji priuštili jer sami nisu imali takve privilegije”.

“Ja i mama živimo sami u stanu od 53 kvadrata. Kupatilo s WC-om, malena kuhinja i blagovaona (koja služi i kao skroz minijaturni dnevni boravak), maleni hodnik gdje se objese kaputi i stave cipele, dvije spavaće sobe i jedna sobica koja služi kao skladište. Jako malo i stisnuto. Nemaš nikakvu privatnost a niti mjesta za bilo što osim najosnovnijih stvari. Npr. nemam mjesta za radni stol, niti za veći ormar. Tako bih rekao da je 50 kvadrata stvarno malo čak i za 2 osobe, osim ako se dobro ne potrude s rasporedom soba, namještajem”.

“Za četveročlanu obitelj minimum minimuma 85 kvadrata”, odgovorio je jedan korisnik, dok se drugi nadovezao kako je za dvije osobe potrebno 50 kvadrata.

“I onda ide 25 kvadrata po osobi. Za šest ljudi treba 150 kvadrata. To sto mi nemamo plaće za tako nešto, to je druga stvar. Dakle, to je idealno”.

‘Nije savršeno, ali moglo je biti i gore’

“Ovisi o potrebama osobe. Kao solo podstanar sam živio u 28 kvadrata i bilo mi je dovoljno. Sad imam svoj stan od 48 kvadrata i živim s curom i dva sina koja dijelim s bivšom ženom (djeca budu i kod mene i kod nje, ovisno o danima u tjednu, praznicima, itd). Djeca imaju svoju sobu i kod mene i kod njihove mame. Zasad je dovoljno, ali sad već ulaze u godine kad bi bilo u redu da ne dijele sobu, odnosno kad imaju potrebu za nekom privatnošću. Nekakva ideja je da kad počnu “smetati” jedan drugom, da kod mame i kod mene budu odvojeno, znači, da kad je jedan kod mene, da drugi nije. Nije savršeno, ali moglo je biti i gore.

Kako točno je moglo biti gore? Znam slučaj gdje su dvije sestre živjele u istoj sobi s razlikom u godinama od 10 godina. Starija sestra nije imala dovoljno privatnosti, a mlađa je bila uobičajeno dijete, u sve se miješala. Pošto roditelje nije bilo briga (imali su prostora, ali se nisu zamarali time da urede sobu za drugo dijete), starija sestra se osilila i maltretirala mlađu, do te mjere da bi ju gušila jastukom. Danas mlađa sestra ima 41 godinu i potpuno poremećen odnos s drugim ljudima, jedino zaista uvažava istu onu stariju sestru koja ju je gušila jastukom.

Uzgred, živio sam svojevremeno i u dvije kuće, od 180 i 200 kvadrata, oboje je bilo previše i teško je bilo održavati urednim bez danonoćnog čišćenja”, bio je posljednji komentar.