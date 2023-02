‘ILI JE GLUP, ILI LAŽE!’ Beljak ima štošta za reći o misterioznom ‘AP’: ‘Uvalili su ga u probleme’

Autor: Dnevno.hr

HSS-ov šef Krešo Beljak u N1 Studiju uživo komentirao je dnevno političke teme, odnosno probleme koji su snašli vladajuće s premijerom Andrejom Plenkovićem na čelu zbog afera u koje su umočeni.

O Plenkovićevim ‘netemama’:

“Sve su teme. Koji god prijedlog oporba dala posljednjih godina niti jedan nije prihvaćen. Suradnja s HDZ-om je nemoguća, a to se vidi po tome što se opozicija sve manje dijeli na lijevu i desnu, a HDZ nije politička stranka nego kriminalna organizacija pravomoćno osuđena, a ovo je kapilarni sustav koji ide do pripravnika”, rekao je Beljak.





Na pitanje jesu li njega zvali kao gradonačelnika za usluge, otkrio je: “Jesu, to je velik pritisak. Ljudima je neshvatljivo da rođaku moraš reći da mora na natječaj, ne razumiju kako im ne možemo pomoći”, rekao je, a slično je ranije danas govorio i Radimir Čačić.

No, on ističe razliku između takvog oblika intervencije i pozicija na kojima je uobičajeno birati najbliže suradnike.

“Ili glup, ili laže”

“Razlika je u odlučivanju kad Predrag Matić autonomno može zaposliti koga želi ili kad se gradonačelnik ili premijer miješaju. Gradonačelnik ne zapošljava u vrtiću ili komunalnom. Problem je što se u slučaju ovih poruka pita direktno premijera. S druge strane mi kao društvo ne možemo shvatiti da premijer ima pravo zaposliti ministra kojeg želi bez javnog natječaja, najbliže suradnike. Ni to se ne prihvaća, ali to je politika. U politici se dogovaraju interesi. Problem je što se u Hrvatskoj isključivo gleda osobni interes, a ne interes države. Kad sam ulazio u politiku, jedan stariji kolega mi je rekao kad netko dođe u stranku taj je ili glup ili laže. Ljudski je da netko ostvaruje interese, ali to ne smije biti isključivi motiv bavljenja politikom”, istaknuo je Beljak.

Izjave vladajućih da se SMS-ovima nije zapošljavalo nego se samo raspitivalo, komentira: “To je smiješno, razina kad su nas devedesetih granatirali, a piloti JNA su otprilike govorili da su prašili komarce. Naravno da su zapošljavali i naravno da nisu smjeli, a pozivali su se na AP-a. Ne tvrdim da je Plenković to sve skupa znao, ali da si je izabrao ljude koji su ga uvalili u velike probleme, to je istina”, rekao je i odgovorio na pitanje gdje se vidi u političkoj budućnosti. Ipak su izbori naredne godine.

“Na čelu. HSS može i s jednima i s drugima, govorim o opoziciji lijevoj i desnoj. S HDZ-om nemam što raditi”, rekao je između ostalog Krešo Beljak.