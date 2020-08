ILEGALNI KAMPERISTI IZBACUJU GOVNA NA SVE STRANE: ‘Vrše nuždu po parkiralištu, a jedan se nonšalantno provozao po njemu dok se nije skroz ispraznio’

Autor: dnevno

U Zadarskoj županiji krenule su dojave o trendu ilegalnog kampiranja na površinama koje za to nisu predviđene. Kamperi koji ljetuju “na divlje” izbjegavaju plaćanje pristojbi te zagađuju okoliš jer nemaju gdje iskrcati fekalije.

“Nažalost sam primoran prijaviti događaj koji me naprosto šokirao prilikom jutarnje šetnje sa psom na Puntamici. Kako svi znamo, na samoj punti na Puntamici gdje se nalazi svjetionik u večernjim se satima svakog dana skuplja sve veći broj turista u šatorima i kamperima ne bili malo uštedjeli na spavanju. Nuždu vrše po okolnim grmovima i zaklonjenim pregradama, ali najviše me ogorčilo kad je jedan kamper u jutarnjim satima odlazio, a prije togs je otvorio ventil za pražnjenje otpadnih voda i nonšalantno se provozao po cijelom parkiralištu sve do izlaza dok fino nije sve ispraznio. Potom se zaustavio, zatvorio ventil i uputio se na sljedeće besplatno odredište koje bi mogao zagaditi.

Sad me zanima kako to da nitko od nadležnih ne reagira na ilegalno kampiranje jer se noću zna skupiti i 15-ak vozila u kojima ljudi spavaju ili kampiraju, a kamp se nalazi 500 metara dalje? Isto tako, kako je ljudima koji se dolaze popodne kupati i igrati s malom djecom, a i ne slute da je ujutro tu netko ispraznio svoje fekalije? Ili gradu ipak takvi turisti najviše odgovaraju, ostave svoja, da se tako izrazim, govna i jednostavno odu“, pita se čitatelj za 057info.

Takvi turisti ne samo da dolaze nego i ostavljaju recenzije o kampiranju na Puntamici…