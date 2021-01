IKIČ BANIČEK KOD STANKOVIĆA! ‘Biskup me na ručku uvjeravao kako nisu svi ljudi u crnom iz Drugog svjetskog rata loši’

Autor: V.K

Gošća današnje emisije Nedjeljom u 2 je SDP-ova sisačka gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček. Kako će se Sisak obnavljati nakon potresa i je li taj kraj nepovratno otpisan zbog iseljavanja, neka su od pitanja kojima će se emisija Aleksandra Stankovića pozabaviti.

Inače, Ikič Baniček je ovih dana postala poznatija hrvatskoj javnosti time što je mjesec dana nakon potresa krenula u predizbornu kampanja za nadolazeće lokalne izbore. Naime, u Sisku i okolici osvanuli su plakati s porukom “Uspjeli smo! Siščani će imati pravo na 100% državne obnove” i “Sisak je 100% Hrvatska!”, a pored poruke stoji i fotografija gradonačelnice okružene mikrofonima. Iako je željela dobru promociju, cijela stvar se okrenula protiv nje te je zaradila hrpu negativnog publiciteta.

Na početku emisije gradonačelnica se zahvalila svima koji su pomogli područjima pogođenih potresima. “Zahvaljujem se svim volonterima, bolju priliku da to kažem neću dobiti”, rekla je Ikič Baniček.

“Za razliku od medijskih impresija, Sisak ima jako veliku štetu što je i očekivano s obzirom na to da je područje naseljenije. Dakle, šteta je velika unatoč dojmovima da smo manje stradali od ostalih”, rekla je Ikič Baniček.

Na pitanje o tome što misli o ne izglasavanju zakona o obnovi, Ikič Baniček poručuje kako je za to kriv HDZ, a ne oporba.

“Mislim da je to pokazatelj da HDZ i premijer ne prezaju ni pred čim da bi ostvarili svoje interese. Hrvatska i građani pogođenih područja taoci su HDZ-a”, rekla je Baniček te nadodala kako je to potpuno ogavno.

“Ja ni tada ni danas to ne gledam kao osobnu pobjedu, niti mislim da su ti plakati promidžba. Ja tako s građanima komuniciram godinama. Tamo su stajale i moje božićne čestitke. U manjim mjestima nemate takvu medijsku pozornost kao političari u Zagrebu i zato su plakati jedna od komunikacijskih opcija, neki građani ni nemaju društvene mreže i to je jedini način da poruka dođe do njih. Ne možete očekivati da su ljudi od 50+ biti na društvenim mrežama, ali kad se prošetaju vidjet će. Ostajem pri tome da je to pobjeda Siščana. Vladi smeta poruka tog plakata i ja nisam htjela reći da je to moja pobjeda, rekla je Ikič Baniček.

Stanković je ukazao na to da je ipak njena slika gore, međutim gradonačelnica ne priznaje da je riječ o greški. Na voditeljevu konstataciju da je i SDP rekao da je to greška, Ikič Baniček je rekla kako se ne slaže s njima jer ne razumiju.

Dijele li se funkcije u Sisku kao u Zagorju?

Milanović je rekao kako bi javne natječaje trebalo ukinuti jer je to mazanje očiju. Gradonačelnica se s time ne slaže, ali ipak smatra da predsjednik priču o Tušeku nije relativizirao.

“Ja sam čula to drugačije, on rekao da je to za svaku osudu, ali da ne vjeruje da će biti sankcija”.

Čemu javni natječaji kada se zna tko će biti?

“Zašto mislite da se zna tko će biti. To koga ja favoriziram ne znači da će biti odabran”, rekla je gradonačelnica.

Stanković je napomenuo kako je u pravilu tako bilo, te je podsjetio na slučaj Rađenovića koji je dobio funkciju unatoč tome što je njen kum. ” U vašem gradu očito je tako”, rekao je Stanković.

Stanje u Sisku je lošije nego bilo gdje u Hrvatskoj

Sisak i dalje unatoč svim teškoćama koje je prošli HDZ-ov ostavio i dalje ima sve prednosti koje industrijski grad ima. Ima i dalje firmi koje se bave industrijom i Sisak je i dalje industrijski grad gdje ima posla. Drugo, Zagreb je blizu i puno ljudi migrira i radi tamo”, odgovorila je Ikič Baniček na pitanje kako to da tako puno ljudi prima socijalnu pomoć i ne radi.

S desna dolaze optužbe da ste nasljednica komunističke diktature

“Teško mi je pomisliti da u Hrvatskoj ima onih koji misle da u našem društvu ima onih koji slijede komunizam.”

“Na blagdanskom ručku Biskup mi je počeo objašnjavati pobožno kako nisu svi ljudi koji su bili u drugom svjetskom ratu u crnim uniformama lošim. On je zaista djelovao uvjereno u to. S takvim ljudima je teško razgovarati.”