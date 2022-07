‘IGROKAZI O ČETNICIMA, PARTIZANIMA I USTAŠAMA JEFTINIJI OD ŠTRUCE KRUHA! ‘Analitičar žestoko o Vučiću, Plenkoviću i Pupovcu: ‘Ne tvrdim da je namještaljka, samo povezujem interese’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatsku je rano jutros šokirala vijest da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić namjeravao privatno posjetiti nekadašnji koncentracijski logor u Jasenovcu, bez da o tome informira Vladu Republike Hrvatske. O svojoj namjeri Vučić je obavijestio predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca koga je pozvao da mu se pridruži i rekao da, ako smatra da je potrebno, o njegovu posjetu obavijesti hrvatsku vladu, što je Pupovac onda i učinio. Nakon što su saznali detalje dogovora, u Vladi su ostali šokirani načinom na koji je srpski predsjednik planirao napraviti kaos u Hrvatskoj.

Vučić je naime bez službene obavijesti hrvatskim vlastima, bez koordinacije s veleposlanstvom, namjeravao prijeći granicu iz Bosne i Hercegovine, odnosno njezina entiteta Republike Srpske i doći oko 11 sati u Jasenovac, a potom oko 14 sati i u Pakrac. Kada su mu iz vlade poručili i da ideja “srpskog sveta” ovdje neće proći, uslijedile su žestoke optužbe sa srpske strane.

Najveći skandal u modernoj povijesti

Prva se javila srpska premijerka Ana Brnabić koja je gostujući na televiziji Pink rekla da je Vučić htio samo privatno položiti cvijeće jasenovačkim žrtvama te da će sada tražiti i službeni posjet Hrvatskoj.





“Ovo me zapanjilo. Još uvijek sam u šoku. Ovo je najveći skandal koji se dogodio u modernoj povijesti odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske, da se privatni posjet predsjednika Srbije mjestu najvećeg stradanja Srba okarakterizira kao pravljenje kaosa i da mu se zabrani posjet”, rekla je Brnabić usporedivši zabranu Vučiću to kao da je izraelskom predsjedniku zabranjen dolazak u Auschwitz. Rekla je i kako je Vučić i ranije htio doći u Jasenovac, ali da je bio zamoljen da zbog dobrih odnosa između Srbije i Hrvatske to odgodi.

Na cijeli događaj je reagirao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman koji je rekao kako Vlada izostanak službene komunikacije i diplomatske procedure smatra neprihvatljivim i objavio kako je u petak poslijepodne uručila notu srbijanskom veleposlanstvu.

“Nitko više kao ova Vlada i predsjednik Vlade Plenković nije pokazao uključivost, pružio je ruku u iskrenom dijalogu. Srbija još se nije suočila s prošlošću, 30 je godina od Domovinskog rata, hrvatska potražuje 1-834 osobe. To nije samo bilateralno nego i humanitarno pitanje”, rekao je Grlić Radman istaknuvši kako se Srbija još nije suočila s prošlošću.

“Kad je u pitanju uključenost manjina i zaštita njihovog prava, tko može biti bolji uzor od Hrvatske?. Srpska manjina ima tri sigurna mjesta u Saboru, SDSS je koalicijski partner, predstavnica srpske manjine je i potpredsjednica Vlade”, rekao je ministar i ocijenio da je to hrvatski doprinos da se odnos dviju zemalja normalizira. Dodao je i da Vučićev pokušaj dolaska nije “odlazak na more”.

“Predsjednik države je štićena osoba, zahtjeva angažman hrvatskih vlasti. Mi kada god idemo i prelazimo granice, najavljujemo to uobičajenim diplomatskim putem, slanjem note. Ovdje se to nije dogodilo. Ne mogu se granice prelaziti samo tako, pogotovo ako se radi o štićenim osobama i visokim dužnosnicima. Ako govorimo o iskrenom dijalogu, takvi su se razgovori trebali dogoditi. Ovdje je to izostalo. Smatramo to provokacijom zato što su ovdje žrtve sredstvo, a ne cilj. Cilj je predstaviti napore predsjednika Vučića, dobiti dodatne političke bodove u formiranju buduće srbijanske vlade”, rekao je Grlić Radman.

Nervoza među srbijanskim političarima

Srpski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin je ranije tog dana rekao kako će od danas “svi dužnosnici hrvatske države, svi nosioci službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni na poseban režim kontrole”, na što je Grlić Radman rekao kako nije slučajno da je on nepoželjna osoba u RH.









“Njegove izjave su besprimjerne i pokazuje nervozu među srbijanskim političarima”, rekao je Radman.

Cijeli slučaj je komentirao i politički analitičar Tomislav Stipić.

“Kome najviše odgovara današnja provokacija iz Srbije? I Vučiću i Plenkoviću. Vučić će od sebe ponovno napraviti patetičnog pravednika čija leđa trpe štetu radi dostojanstva srpskog naroda, a Plenković će se stranačkoj desnici moći prikazati kao borac za hrvatske interese i dostojanstvo hrvatskog naroda. Ne tvrdim da je namještaljka, samo povezujem interese”, kaže Stipić.









Analitičar upozorava kako bi uskoro mogla na vidjelo izaći i neka velika afera, možda čak i pritvaranje bivšeg potpredsjednika Vlade, pa se s ovim postiže idealna dimna zavjesa.

Osvrće se i na ulogu predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca koga je Vučić pozvao da mu se pridruži u Jasenovcu i pita se zašto Pupovac nije Vučiću sugerirao da zatraži ulazak u Hrvatsku sukladno diplomatskim protokolima.

“Hoće li Pupovac reagirati na srbijansko prozivanje hrvatske Vlade ustaškom, budući da u toj Vladi sjede i predstavnici njegova stranke? Ako je ta Vlada ustaška hoće li napustiti tu Vladu, ako nije ustaška hoće li reagirati na takve izjave? Ako ovakav vid posjeta za njega nije provokacija, je li onda provokacija stav hrvatske Vlade da taj posjet Vučiću onemogući? Novinari nisu imali priliku postaviti ova pitanja jer su pitanja bila ograničena”, kaže Stipić koji upozorava kako ta pitanja neće postaviti ni Andrej Plenković, iako bi trebao.

“Održavanje vrućih tema koje u stvarnosti ne postoje idealno je za održavanje lobotomije nad masama u vrijeme nikad veće inflacije i pred vruću jesen koja je pred nama. Igrokazi o ustašama, partizanima, četnicima i Jasenovcu jeftiniji su od štruce kruha”, zaključuje Stipić.